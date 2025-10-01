Sérgio Ricardo e Marcelo de Oliveira vistoriam obras do BRT em Cuiabá nesta quinta-feira

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Acadêmicos de Ciências Contábeis do campus de Tangará da Serra da Unemat. Clique aqui para ampliar

Acadêmicos de Ciências Contábeis do campus de Tangará da Serra da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) foram recebidos no Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) para o projeto TCEstudantil, nesta terça-feira (30). A visita cumpre o objetivo de apresentar a estrutura e o funcionamento do órgão à comunidade acadêmica, possibilitando uma aproximação.

Durante as apresentações, os participantes puderam conhecer as funções da Consultoria Jurídica Geral do TCE-MT, apresentadas pelo assessor jurídico Paulo do Prado Filho. “É fundamental essa aproximação da sociedade, principalmente estudantes que vão ser os profissionais do futuro, para que eles estejam familiarizados com a função tão importante que o Tribunal exerce”, defendeu o jurista.

O auditor público externo Marcelo Pereira da Silva apresentou aos universitários o viés fiscalizador de controle externo do TCE-MT e seus instrumentos de fiscalização, como as auditorias, levantamentos e monitoramentos. Para ele, o papel de fiscalização social é uma das lições principais da visita.

“A visita dos alunos aqui no Tribunal de Contas tem acontecido de forma rotineira. Eles conhecem um pouco do Controle Externo e têm um vislumbre do que é o controle social, que na verdade todos nós, como cidadãos, temos esse papel e essa responsabilidade, e que muitas vezes nós não conseguimos compreender corretamente”, esclareceu Marcelo Pereira.

Além de palestras, os alunos tiveram a oportunidade de ver o Plenário do TCE-MT em funcionamento, durante Sessão Ordinária Presencial. Para a aluna do 6º semestre Laysa Antonielly da Silva a visita serviu como inspiração. “Ver a grandeza de tudo aqui é de brilhar os olhos. Hoje, conseguimos ver uma sessão do Plenário também, que foi muito importante. A gente conseguiu ver que a contabilidade está em todos os aspectos e é muito importante a atuação do contador. Então, serviu para abrir nossos olhos para o leque de possibilidades de atuação”, disse a estudante.

Já para o acadêmico Marcos Wigner foi como ver na prática o que eles já aprenderam em sala de aula. “A gente já aborda na sala de aula sobre como que funciona tudo, mas conhecer pessoalmente é muito importante para mim como cidadão e como universitário. Fiquei impressionado com toda a estrutura, como os profissionais são capacitados e com a sessão de Plenário que eu achei incrível. Foi uma primeira impressão que me deixou muito feliz de ter participado.”

Desde 2001, o TCEstudantil já recebeu mais de 40 mil alunos de diferentes instituições de ensino públicas e privadas, contribuindo com sua formação acadêmica e cidadã.

