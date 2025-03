Sérgio Ricardo reafirma compromisso com servidores na posse da nova diretoria do Sinttcontas

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, reafirmou compromisso com servidores durante posse da nova diretoria do Sinttcontas. Clique aqui para ampliar.

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, reafirmou o compromisso com a valorização do quadro funcional da instituição durante a posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado (Sinttcontas), nesta segunda-feira (24). A solenidade foi realizada no auditório da Escola Superior de Contas e contou com a presença de autoridades, conselheiros e servidores.

Ao destacar as melhorias garantidas nos últimos anos, Sérgio Ricardo reforçou que a eficiência do Tribunal depende diretamente do trabalho desempenhado pelos profissionais. “São os tribunais que garantem que o dinheiro público chegue à população de maneira eficiente e, para que isso aconteça, precisamos valorizar nossos servidores, dar condições para que eles possam desempenhar um trabalho de excelência. Por isso, contem sempre comigo.”

Em seu discurso de posse, o novo presidente do Sinttcontas, Domingos Silva Lima, que comandará a entidade no triênio 2025/2027, defendeu pautas importantes para a categoria. “Nós temos metas que serão discutidas junto aos servidores, como a recomposição de perdas inflacionárias, a questão salarial e a realização de concurso público, além de lutas que dizem respeito ao aperfeiçoamento dos servidores por meio de capacitações.”

Domingos também agradeceu o apoio do presidente do TCE-MT e dos demais conselheiros, chamando a atenção para a importância da construção de consensos. “Estamos aqui para defender os interesses da categoria com responsabilidade, equilíbrio e, principalmente, com diálogo, buscando sempre o bem comum. O sindicato é uma ferramenta de luta, mas também de construção, de aproximação com a administração, sempre pensando no coletivo.”

Neste contexto, o conselheiro Valter Albano lembrou o histórico de lutas dos profissionais. “Estive ao lado dos servidores desde a fundação do Sinttcontas. Sempre participei ativamente da defesa dos seus direitos. Isso é motivo de muito orgulho para mim. Acredito que a valorização do servidor é uma condição fundamental para a boa atuação do Tribunal, e o sindicato tem um papel essencial nesse processo.”

Por sua vez, o secretário-geral e ex-presidente do Sinttcontas, Vander da Silveira Melo, falou sobre a importância da continuidade de um trabalho que prioriza os profissionais. “Sempre colocamos o servidor na posição que consideramos mais importante. Os resultados não acontecem do nada, eles vêm do diálogo e eu acredito que esse modelo de gestão foi privilegiado. A expectativa é que aquilo que eventualmente não foi feito possa ser retomado e concluído agora.”

A nova diretoria do sindicato é composta ainda por Renan Godoi Ventura Menegão e Elenil Ferreira da Silva, na Secretaria de Administração, Finanças e Estudos Socioeconômicos; Cibele Mesquita Borba Silva e Elaine Silva Moura de Amorim, na Secretaria Jurídica, Sindical e de Imprensa; Elenice Capistrano da Silva e Reiko Hirano, na Secretaria de Aposentados e Pensionistas; e Maria das Graças Mendes Luz e Sandra da Costa Campos, na Secretaria Social e Recreativa.

Na ocasião, também foram empossados os suplentes Ana Maria Garcia Fanaia, Liduvina Nicolina do Carmo Soares e Antonio Felipe Camarão Filho.

