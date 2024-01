Sérgio Ricardo recebe nova equipe da Saúde de Cuiabá

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, debaterá soluções para a redução das desigualdades regionais entre os municípios do estado durante o TCE em Movimento – Sustentabilidade e Desenvolvimento. O encontro será realizado em Araguainha, menor município do estado, nesta quinta-feira (18/01), às 9h, e contará com a participação de sete municípios da região



TCE – Para o presidente, esses são temas prioritários, considerando especialmente que o último Censo Demográfico apontou que 51 cidades de Mato Grosso perderam habitantes nos últimos anos.

“Não é aceitável que as pequenas cidades desapareçam. Tenho isso como prioridade, focar primeiramente em cidades como Araguainha, que mais necessitam do apoio do poder público para que, assim como as demais, também tenham condições de caminhar sozinhas em benefício da coletividade”, destaca o presidente.

De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022, o município tem aproximadamente mil habitantes, sendo o menor do estado. “Em 2010, a população era de 1.400 habitantes, enquanto hoje conta com pouco mais de 900. 350 pessoas de Araguainha estão inscritas no Bolsa Família, então algo precisa ser feito”, disse Sérgio Ricardo.

O diálogo também envolverá gestores de Alto Araguaia, Torixoréu, Ribeirãozinho, Ponte Branca, Alto Garças, Alto Taquari e Guiratinga, que poderão expor as necessidades locais e as causas para a redução populacional.

O presidente da Comissão Central do Programa de Sustentabilidade e Desenvolvimento de Municípios de Mato Grosso do TCE-MT, conselheiro Valter Albano, também vai participar do evento e afirmou que o diferencial do programa é a abordagem inovadora em prol do crescimento local.

“Ao mobilizar os recursos latentes na região, otimizar o uso dos recursos públicos e adaptar os projetos às condições locais, buscamos não apenas impulsionar a renda e promover a expansão da cidadania, construindo um futuro mais inclusivo e sustentável para os cidadãos”, disse.

Além de representantes do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa (ALMT), o encontro contará com a participação de profissionais do Sebrae, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

A programação inclui visita ao Domo de Araguainha, que é a maior cratera de impacto meteorítico do Brasil e na horta municipal. Também será feito um levantamento das condições de saneamento básico na região.

Sérgio Ricardo já havia adiantado que, entre suas primeiras ações para 2024, estaria a visita aos 10 municípios mais pobres do Estado. “Essas visitas são para evitar que Mato Grosso perca municípios, onde há 35 cidades que podem virar distrito por não conseguirem arrecadar o que gastam.”