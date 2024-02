Sérgio Ricardo reforça potencial turístico da região em visita a Araguainha e Alto Araguaia

O potencial turístico do Vale do Araguaia foi reforçado pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, durante visita a Araguainha e Alto Araguaia no mês de janeiro.

TCE – De acordo com o presidente, é preciso promover o desenvolvimento da região, e o turismo é um setor que deve ser explorado. Citou como exemplo Araguainha, o menor município de Mato Grosso, com pouco mais de mil habitantes e o terceiro menor do Brasil.

“Estamos aqui no Domo de Araguainha, onde há cerca de 245 milhões de anos caiu um meteorito, formando uma cratera de 40 km de diâmetro. Essa é a maior cratera de impacto da América do Sul e uma das maiores do mundo. Onde estamos era mar e a queda desse meteorito mudou toda a história de uma região. Temos que apresentar essa história para o mundo vir conhecer”, argumentou o presidente.

Uma das sugestões do presidente foi a criação de um museu no município para receber turistas. Também em Araguainha, o presidente subiu a Serra da Arnica e viu o pôr do sol da região, acompanhado do prefeito do município, Francisco Gonçalves Naves, e do presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Leonardo Bortolin. “Araguainha tem um potencial grandioso para o turismo. É um assunto importante para se discutir e buscar políticas públicas na área do turismo”, reforçou Sérgio Ricardo.

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT

O prefeito de Araguainha classificou como “momento histórico” a visita do presidente do TCE-MT à cidade e seus pontos turísticos. “Estamos no centro da cratera do Domo de Araguainha, um local que precisa de investimento para podermos fomentar o turismo. Hoje, estamos vivendo um momento histórico para a cidade, por receber o presidente do Tribunal de Contas. Estou emocionado porque nunca aconteceu um evento desse, promovido pelo TCE-MT e com a participação do Governo do Estado, AMM e outras instituições. O Sérgio Ricardo veio trazer a discussão para desenvolver nosso município e a região”, afirmou o prefeito.

Antes de chegar em Araguainha, os presidentes do TCE-MT e AMM visitaram Alto Araguaia, onde foram recebidos pelo prefeito Gustavo Melo, na sede da Prefeitura.

“Destacamos a importância do papel do Tribunal de Contas junto aos municípios. Quero cumprimentar a iniciativa do presidente e de todos os conselheiros pela iniciativa de virem até nossa região. Sou testemunha do quanto o TCE-MT é parceiro na orientação aos gestores para poderem prestar um bom serviço à sociedade”, comentou o prefeito.

TCE em Movimento

O TCE-MT esteve na região Vale do Araguaia para debater soluções para a redução das desigualdades regionais durante o TCE em Movimento – Sustentabilidade e Desenvolvimento, realizado na quinta-feira (18).

O encontro contou com a participação de prefeitos, vereadores, gestores e sociedade civil organizada dos municípios de Araguainha, Alto Garças, Alto Araguaia, Ribeirãozinho, Torixoréu e Ponte Branca.

Representantes do Governo do Estado, Assembleia Legislativa (ALMT), Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e Sebrae também participam do encontro para discutir o desenvolvimento dos municípios.

Agricultura Familiar

O presidente também observou durante o encontro sobre a necessidade de investimentos na agricultura familiar de Araguainha e alertou sobre a demora na concessão do Cadastro Ambiental Rural (CAR), onde 85 licenças foram pedidas e apenas 5 autorizadas.

“Além do turismo, essa região tem outras alternativas que podem ser exploradas como a agricultura familiar que sustenta, gera emprego. E o Governo do Estado pode, por meio da Sema, avaliar os pedidos de CAR. Os produtores da cidade querem produzir e não conseguem e não é só aqui. Quando vemos os números, são 130 mil CAR que estão em análise, e o Estado tem apenas 8 mil aprovados. No menor município do Estado, tem muitos pedidos que não são analisados”, alertou.

Em contato com a Sema, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, explicou que existem inconsistências no cadastro do CAR e em breve os pedidos poderão ser feitos diretamente, sem a presença de um técnico. Também disse que iria levar todos os pedidos pendentes de análise de Araguainha.

Sérgio Ricardo sugeriu então para que a AMM crie uma estrutura interna para auxiliar os produtores a montar processos referente ao CAR, sugestão acatada pelo presidente Leonardo Bortolin. “Muitas vezes, o produtor não tem a expertise para entrar com a solicitação. Será interessante agilizar esses procedimentos para atender gratuitamente os prefeitos, a pedido dos produtores. A burocracia não deixa o mundo andar, precisamos mudar isso”, disse o presidente do TCE-MT.