Serviço de telemedicina amplia atendimento médico a reeducandos no sistema penitenciário de MT

Bombeiros militares localizaram, na tarde de sábado (22.3), o corpo de um homem que estava desaparecido há quatro dias no rio Araguaia, na divisa entre Barra do Garças (MT) e Aragarças (GO). A localização foi possível graças à operação de busca realizada de forma conjunta pelas equipes dos Corpos de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e de Goiás (CBMGO).

De acordo com as informações, a vítima se afogou na noite de terça-feira (18.3), enquanto tentava resgatar outra pessoa do rio. Após submergir, ela não foi mais vista. Na mesma noite, a equipe da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª CIBM) de Barra do Garças foi acionada para o resgate e solicitou imediatamente o apoio do CBMGO.

Desde o início das buscas, as equipes se dividiram em embarcações distintas, realizando operações de busca tanto em superfície quanto subaquáticas, em áreas diferentes, para aumentar as chances de êxito.

A equipe do CBMMT focou na área mais próxima à cidade de Barra do Garças, enquanto a equipe do CBMGO concentrou os esforços na parte mais baixa do rio.

Após intensos dias de busca, o corpo foi localizado a cerca de 31 km do ponto indicado de afogamento, nas proximidades do Balneário Água Santa, em Aragarças. A equipe do CBMGO resgatou o corpo e o encaminhou aos órgãos competentes do estado.

