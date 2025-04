Serviços contínuos de limpeza bueiros e de canais garantiram redução de alagamentos

Gestão da prefeita Flávia Moretti prioriza manutenção preventiva e ações ágeis para proteger a população durante o período chuvoso

Em meio às fortes chuvas que castigam diversas regiões do Brasil, causando alagamentos e transtornos em grandes cidades como Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo, Várzea Grande tem se destacado pela eficiência no combate a esses problemas. A nova gestão da prefeita Flávia Moretti (PL), por meio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, tem investido em serviços contínuos de limpeza de bueiros e canais, garantindo que os pontos críticos da cidade não sofram mais com inundações como antes.

Nos primeiros 100 dias de governo, a pasta realizou 44 serviços de limpeza de bueiros em 19 bairros e 19 limpezas de canais em nove bairros, números que refletem o trabalho intensivo e preventivo da equipe, isso de janeiro até março. Os resultados já são visíveis: na última terça-feira (8), quando chuvas fortes atingiram a região, apenas casos pontuais de alagamento foram registrados em alguns locais da cidade, todos prontamente resolvidos hoje (9).

Os trabalhos emergenciais e de planejamento para a estiagem, conforme o secretário Celso Luiz, mesmo diante das adversidades, as equipes têm atuado sem interrupções.

“É importante ressaltar que o nível de chuvas de ontem foi bastante alto e, agora, no final da época das chuvas, estão vindo precipitações ainda mais torrenciais. No começo do ano, quando as fortes chuvas começaram, nós tínhamos muito lixo, muitas obstruções nos canais e, mesmo com todas as dificuldades, realizamos inúmeras intervenções”, contou o gestor da pasta.

Segundo ele, os serviços, mesmo sendo executados em condições desfavoráveis, já apresentam resultados concretos. “Os canais estão sendo desobstruídos, limpos, em alguns casos a gente já conseguiu ampliar essa drenagem, e os serviços são ininterruptos. Com a chuva de ontem, tivemos alguns prejuízos materiais, mas aqueles efeitos bastante traumáticos para a cidade, como ocorreu na Alameda e no Construmat, no dia 1º de fevereiro, já não ocorreram mais devido às ações que tomamos”, afirmou.

Além disso, a secretaria já prepara intervenções mais robustas para o período de estiagem. “Paralelamente a isso, nós já estamos fazendo o levantamento de todos esses pontos para que, no período de estiagem, possamos realizar obras, como a substituição de tubulações por aduelas, o aumento do diâmetro dos canais, já levando em conta a necessidade de sanar todos esses problemas que ocorreram este ano e evitar que se repitam no próximo”, explicou o secretário.

Além disso, a gestão reforça seu compromisso com soluções definitivas e ações estratégicas, para conseguir com que o Município todo esteja alinhada com medidas de longo prazo, para esses problemas não aconteçam nos próximos anos.

“A Prefeitura assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao MP Ministério Público de Mato Grosso (MP) para que seja feito o estudo de toda a drenagem do Município em nível geral. Existem várias bacias no município com ocupações irregulares, que causam muitos transtornos. Precisamos avaliar também o lado social e humano, além da legislação ambiental”, afirmou Celso Luiz Pereira.

Entre as prioridades está a revitalização de áreas críticas, como a bacia do bairro da Manga e Avenida da FEB, onde serão instaladas tubulações de maior capacidade. “É nossa intenção, por exemplo, na bacia do bairro da Manga com a Avenida da FEB, substituir todos os pontos de passagem, trocando os tubos de concreto por tubos de dois metros de diâmetro. Essa foi uma determinação direta da nossa prefeita Flávia Moretti, para que isso não se repita no próximo ano”, destacou.

MAIS AÇÕES – Outras regiões, como Primavera e Monte Castelo, também receberão intervenções. “Toda a área está encharcada, e não é possível realizar a obra de imediato, mas o material que conseguimos alocar por meio de doação da Sinfra será utilizado para uma obra concretada e definitiva. Esse é o compromisso da gestão: resolver de forma definitiva, e não viver de paliativos”, reforçou.

Ele também destacou os desafios e respostas imediatas contra esses problemas de alagamento e inundações, onde apesar dos avanços, algumas áreas ainda demandam atenção emergencial. A pasta continua com nossa equipe nas ruas, tentando minimizar os problemas. Existem muitas áreas que precisam de patrulhamento e cascalhamento. Ontem mesmo, no Paiaguás, estávamos depositando materiais para minimizar o problema, mas, com a chuva, o serviço foi interrompido.

“Agora acredito que, até o final de abril, entraremos na estiagem, e aí sim conseguiremos trazer uma solução mais adequada para essa população que sofre bastante por causa da falta de planejamento e controle no passado”, completou.

A prefeita Flávia Moretti tem demonstrado, por meio dos serviços realizados pela Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, que a prevenção é a melhor estratégia para evitar danos à população. Enquanto outras cidades enfrentam caos e prejuízos devido a alagamentos, Várzea Grande vem se tornando um exemplo de gestão eficiente e responsável.

“A gestão entende que muitos moradores já perderam móveis, eletrodomésticos e até documentos por causa das enchentes. Nosso objetivo é garantir que isso não aconteça mais”, reforça o gestor da pasta de Obras de Várzea Grande.

Com um trabalho contínuo e foco na manutenção preventiva, a administração prova que, mesmo diante de chuvas intensas, é possível minimizar impactos e oferecer mais segurança à população. A ausência de alagamentos em pontos críticos da cidade é a prova de que ações planejadas e executadas com agilidade fazem toda a diferença.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT