Serviços de limpeza e zeladoria chegam hoje a 24 localidades  

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, segue com o programa “VG em Ação”, levando diversos serviços de limpeza, manutenção e zeladoria a vários pontos da cidade nesta terça-feira (21).

As equipes estão mobilizadas para realizar roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção de sinalização e semáforos, troca de lâmpadas, instalação de braços de iluminação e quebra-molas, entre outras ações que garantem bem-estar, segurança e qualidade de vida à população várzea-grandense.

Serviços de limpeza e zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

Roçada e transporte

• Bairro Canelas – Avenida Mil

• Bairro Centro Sul

• Bairro Chapéu do Sol

• Bairro Cohab Cristo Rei

• Bairro Cohab Tarumã

• Bairro Costa Verde – Cemitério

• Bairro Jardim das Oliveiras

• Bairro Jardim Imperial

• Bairro Jardim Ipanema

• Bairro Mapim

• Bairro Nossa Senhora do Carmo (Praça)

• Bairro Parque do Lago

• Bairro Parque do Lago – Cemitério Santa Clara

• Bairro Parque Tanque do Fancho

• Bairro Primavera

• Bairro Sarita Baracat (Praça)

• Bairro Unipark

• Bairro Vila Arthur

• Pátio da Prefeitura de Várzea Grande

• Pátio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

• Praça Armando Reslan Salem – Praça da Todimo

Iluminação pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços de iluminação)

• Bairro Eliane Gomes

• Bairro Nova Esperança

• Bairro Nova Ipe

A Prefeitura de Várzea Grande reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, promovendo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos os cidadãos.

