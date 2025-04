Serviços de limpeza, manutenção e reparos na iluminação são reforçados em vários bairros

As ações de zeladoria, como varrição e coleta de resíduos foram intensificadas, mantendo as ruas limpas e contribuindo para a preservação dos espaços públicos

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande está trabalhando diariamente para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Com equipes dedicadas e serviços contínuos, a prefeitura tem realizado serviços completos de zeladoria, com ações de limpeza, manutenção de vias, pintura de meio-fio e iluminação pública em diversos pontos da cidade.

A praça do bairro Jardim Costa Verde foi totalmente limpa, garantindo um espaço mais agradável para o lazer e convivência dos moradores. As equipes realizaram a manutenção e substituição de pontos de iluminação em toda a Orla da Alameda, melhorando a visibilidade e a segurança noturna para pedestres e motoristas e em especial, de quem pratica atividades físicas no local.

As equipes atuaram também na limpeza e revitalização do canteiro central na Rodovia Mário Andreazza, manutenção das bordas da via e pintura de meio-fio, garantindo mais organização e segurança para motoristas e pedestres que trafegam por uma das principais vias da cidade. O entorno do campo de futebol do bairro Vila Arthur recebeu serviços de limpeza e remoção de resíduos, proporcionando um ambiente mais agradável para os frequentadores do local.

As ações de varrição e coleta de resíduos foram intensificadas no bairro Santa Isabel, mantendo as ruas limpas e contribuindo para a preservação do espaço público. Além da limpeza geral, realizaram a revitalização na Praça do bairro José Carlos Guimarães que recebeu pintura de meio-fio, deixando o local mais bonito e bem conservado para a comunidade.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana reforça a importância da colaboração de todos para manter a cidade limpa e organizada. Evitar o descarte irregular de lixo e preservar os espaços públicos são atitudes essenciais para garantir a qualidade dos serviços.

Os moradores podem acompanhar os trabalhos e, se necessário, solicitar informações diretamente no local onde as equipes estão atuando ou indo até a Secretaria, no Paço Municipal. A pasta segue comprometida em oferecer serviços eficientes para toda a população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT