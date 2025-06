Serviços de zeladoria chegam à Avenida Pantaneira

Os trabalhos iniciados hoje abrangem toda extensão da via, com atenção especial à remoção de mato e resíduos acumulados nas margens. Equipes seguem cronograma

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana realizaram hoje, dia 2, os serviços de zeladoria, com roçagem e limpeza da Avenida Pantaneira, uma das principais vias de Várzea Grande. A ação faz parte do cronograma de manutenção das maiores avenidas do Município, que visa a melhoria das condições urbanas e da mobilidade em locais de grande fluxo.

A Avenida Pantaneira – que está entre as 22 maiores da cidade que integram o cronograma de ação prioritária da Pasta – liga o centro da cidade ao bairro São Mateus, próximo à Avenida da Imigrante. Os trabalhos iniciados hoje abrangem toda a extensão da via, com atenção especial à remoção de mato e resíduos acumulados nas margens.

Com o encerramento do período chuvoso, as condições climáticas têm permitido acelerar as frentes de trabalho, que já chegaram a diversos bairros das diferentes regiões da cidade. O foco é conservar as vias públicas, garantir a segurança de motoristas e pedestres, além de manter os espaços urbanos limpos e organizados.

Entre as 22 avenidas que já receberam os serviços estão Arthur Bernardes, Couto Magalhães, Castelo Branco, Alzira Santana e João Bulhões, cuja limpeza foi concluída recentemente em alusão à 7ª Corrida VG RUN 2025, realizada em comemoração aos 158 anos de Várzea Grande.

As ações seguem de forma contínua, com equipes atuando simultaneamente em diferentes pontos da cidade, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e da qualidade de vida da população.

Confira a lista das 22 maiores avenidas contempladas no cronograma:

1. Castelo Branco

2. Alzira Santana

3. Asa Bela (Baixada) (com poda de árvores)

4. Filinto Muller

5. Couto Magalhães

6. Júlio Campos

7. Ulisses Pompeu (com poda de árvores)

8. Arthur Bernardes

9. Leôncio Lopes

10. Pedro Pedrossian

11. Orla Várzea Grande (com poda de árvores)

12. Salim Nadaf

13. Avenida da FEB

14. Avenida Chapéu do Sol

15. Avenida Aleixo Ramos da Conceição – Conhecida por Estrada da Guarita

16. Avenida Murilo Domingos – antiga Avenida 31 de Março

17. Avenida da Pantaneira – Marajoara

18. Avenida Ipê – Principal Distrito Industrial

19. Avenida Historiador Avelino Tavares – Rota do Peixe

20. Avenida Doutor Paraná – no Grande Cristo Rei

21. Avenida Dom Orlando Chaves – Grande Cristo Rei

22. João Bulhões – Limpeza concluída

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT