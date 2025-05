Serviços Públicos faz grande mutirão de limpeza na região do Zero KM

Várzea Grande conta com uma ampla diversidade de atendimentos, com turmas constituídas em residências, áreas rurais, associações, igrejas, unidades escolares e no sistema prisional do Município

Alunos do Programa Mais MT – Muxirum do Complexo de Ressocialização Industrial ‘Ahmenon Lemos Dantas’, de Várzea Grande, que participaram do curso de alfabetização, receberam os certificados de conclusão em cerimônia realizada no auditório do próprio complexo. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Sistema prisional ‘Ahmenon’ e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/MT).

De acordo com o secretário Cleiton Marino Santana, o Programa Mais MT Muxirum integra a política de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e representa uma importante ação de inclusão social e cidadania. A ação é promovida por meio de um regime de colaboração entre a Smecel e a Seduc.

Várzea Grande conta com uma ampla diversidade de atendimentos, com turmas constituídas em residências, áreas rurais, associações, igrejas, unidades escolares e no sistema prisional do Município. “O programa visa garantir o direito à educação inclusive as pessoas privadas de liberdade, contribuindo para sua ressocialização e reintegração social” disse o secretário.

A superintendente Pedagógica da Smecel, Majô Dias, disse que as ações pedagógicas do Programa Muxirum são planejadas de forma interdisciplinar, com materiais didáticos adaptados à realidade dos custodiados. O programa também promove o desenvolvimento de habilidades práticas, como a assinatura do próprio nome, o uso consciente da linguagem digital e a leitura crítica de diferentes gêneros textuais.

A avaliação dos alunos é contínua e processual, considerando seus avanços individuais, com a aplicação de uma avaliação diagnóstica final. Os resultados têm demonstrado avanços significativos na alfabetização e no engajamento dos participantes.

O subsecretário da Smecel, Alexandre Moreno Espindola, que representou o secretário Cleiton na cerimônia de certificação, acredita que a educação prisional, via o Programa, contribui para a redução da reincidência criminal e fortalece a dignidade humana no sistema penitenciário, sendo um pilar fundamental nas políticas públicas de ressocialização.

“Parcerias como essas demonstram que é possível avançar no enfrentamento das desigualdades, mesmo em contextos de alta vulnerabilidade. A alfabetização dentro do sistema prisional é um ato de justiça social e um passo essencial para a reinserção cidadã. A Smecel tem orgulho de contribuir com essa transformação que une educação, dignidade e esperança” disse.

A cerimônia que certificou 76 alunos do Programa Mais MT – Muxirum, contou com a participação do diretor da unidade prisional, Daniel Costa, do adjunto do Sistema prisional ‘Ahmenon Lemos Dantas’, Marcos Aurélio, da coordenadora da Inclusão dos povos migratórios, Layana Queçada Schultz e da pedagoga do sistema prisional, Arlene Zeferini.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT