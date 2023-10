Servidoras da Câmara recebem certificado do MBA em Gestão Estratégica

A organização da 21ª Edição do Rally Ecológico/2023 – Rally da Meia Noite repassará à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência parte cestas básicas já arrecadadas. Também receberão as doações entidades como: MT Mamma, Natal da Solidariedade/Grupo Gazeta e Lar São Vicente de Paula/Várzea Grande.

Os destinatários foram definidos durante uma reunião da comissão organizadora que, até este momento, conseguiu arrecadar 50 cestas de alimentos a serem distribuídas. Este evento, que promove diversão em família e respeito ao meio ambiente, está programado para o dia 18 de novembro.

“Como tem ocorrido nos anos anteriores, essas doações de alimentos serão direcionadas para entidades e pessoas em situação de vulnerabilidade. Poucas pessoas têm conhecimento, mas o MT Mamma, que presta assistência a mulheres afetadas pelo câncer, atende algumas delas que são donas de casa e não têm o que comer. Além disso, somos parceiros do Natal da Solidariedade, do Grupo Gazeta, desde 2020. A Prefeitura de Cuiabá ficará encarregada de distribuir as doações para aqueles que necessitam, e o Lar São Vicente de Paula, em Várzea Grande, acolhe idosos que dependem dessas contribuições”, explicou Luiz Galvan, diretor-geral do evento.

No próximo sábado (21), os membros do Clube do Carro Antigo de Cuiabá e as equipes inscritas no Rally Ecológico plantarão 50 mudas de árvores nativas no canteiro central da Avenida Antártica-Santa Rosa. O plantio está sendo coordenado pelo ambientalista Abel Nascimento, da Prefeitura de Cuiabá, com o apoio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos- Limpurb e Secretaria de Obras Públicas. O evento conta com o suporte do Juizado Volante Ambiental (Juvam).

A largada do Rally Ecológico/2023 está agendada para o dia 18 de novembro, na Praça 8 de Abril, em Cuiabá. As inscrições estão abertas no site cronorally.com.br.

O Rally Ecológico é uma iniciativa do Sportsmotor Clube de Automobilismo, com supervisão da Faemt, CBA, e apoio de Postos Morada, Energisa, Reolon Seguros, BMW Munique Motors, Jr Pneus, Elitte Multiserviços, Thor, Grupo Gazeta de Comunicação e Prefeitura Municipal de Cuiabá (Semob, Smades, Limpurb, Cultura e Esportes).

