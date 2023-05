Servidoras da Limpurb recebem kits de maquiagem e vouchers como homenagem do Dia das Mães

Nesta sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Gestão realizou uma festa em homenagem às servidoras da pasta pelo Dia das Mães. O evento foi preparado com muito carinho para que todas as mães presentes se sentissem acolhidas e homenageadas. Com sorteio de brindes, música ao vivo, deliciosos comes e bebes e decoração temática, a comemoração agradou a todos os presentes.

O sorteio de brindes foi um momento muito esperado pelas mães. Todas foram contempladas com algum presente, doados por diversos parceiros da Secretaria de Gestão. A alegria nos rostos das mães era visível, demonstrando o quão especial é ser lembrada e valorizada em datas como essa.

Durante o evento, a secretária municipal de Gestão, Ellaine Mendes falou sobre a importância do Dia das Mães e o quanto é significativo poder homenageá-las nessa data. Também fez uma reflexão sobre as mães que trabalham fora e por isso não passam tanto tempo com os filhos quanto gostariam. Olhem para dentro de vocês. Se sentirem que tem alguma coisa que vocês acham que está faltando como mãe, não se julguem, pois vocês estão dando o seu melhor. Nenhum diploma, nenhum cargo, nenhum grande amor, nada é maior do que essa experiência de ser mãe”, disse. Ela agradeceu a presença de cada mãe que participou da festa e ressaltou que o evento foi feito com muito carinho e dedicação por várias pessoas envolvidas.

A secretária adjunta de Gestão, Renata Sardinha relembrou de sua mãe, já falecida. “Eu tive o privilégio de ter uma mãe incrível, que estava à frente do seu tempo. Seu exemplo foi inspirador para mim. Agora, sinto uma saudade gostosa de tudo que vivemos juntas. Neste Dia das Mães, que cada um possa comemorar essa data com sua mãe no coração, mesmo que ela não esteja presente fisicamente. Podemos orar por ela, pois a maior oração que podemos fazer é pelos nossos filhos e nossas mães. É importante honrar nossos pais, então parabenizo todas as mães, avós que são mães duas vezes e desejo um domingo abençoado!”.

Já o secretário adjunto de Licitação e Contratos, Agmar Siqueira compartilhou um pouco de sua história familiar. “Na minha história, minha mãe ficou viúva cedo, com oito filhos para criar e com pouca escolaridade. Poderia ter dado tudo errado, mas com muita dedicação, esforço e amor pelos filhos, ela conseguiu superar todos os obstáculos e nos criou com valores e caráter. Essa é a mensagem que cada uma de vocês deve ensinar aos seus filhos. Parabéns a todas as mães que têm um trabalho não de dupla, mas de tripla jornada, educando, trabalhando na Secretaria Municipal de Gestão e, muitas vezes, fazendo trabalhos domésticos. Desejo a todas muita felicidade e um fim de semana repleto de bênçãos. Parabéns e feliz Dia das Mães!

A festa em homenagem às mães da Secretaria Municipal de Gestão foi um sucesso. Com muita animação, sorteios de brindes, deliciosos comes e bebes, música ao vivo e uma bela decoração temática, as mães presentes se sentiram valorizadas e homenageadas. Foi uma tarde de muita emoção e amor, que ficará na memória de todos os presentes.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT