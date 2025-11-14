Servidores ativos de MT têm até 30 de novembro para realizar recadastramento obrigatório de 2025

Faltam apenas 16 dias para o fim do prazo do recadastramento obrigatório dos servidores públicos ativos e empregados estaduais de Mato Grosso. O procedimento, realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), é indispensável para garantir a atualização cadastral e a regularização funcional dos servidores.

A não realização do recadastramento poderá resultar na suspensão do pagamento, conforme determina a legislação vigente. O processo tem como finalidade corrigir, atualizar e ampliar dados pessoais, funcionais e de qualificação dos servidores, assegurando maior eficiência, transparência e confiabilidade às informações da Administração Pública estadual.

Devem realizar o procedimento servidores efetivos civis, comissionados, requisitados, cedidos, permutados, afastados ou licenciados, bem como militares, empregados públicos, contratados temporários, residentes técnicos e estagiários.

A obrigatoriedade não se aplica a aposentados e pensionistas, que já realizam comprovação de vida junto ao MT Prev, nem a servidores que ingressaram após o início do período de recadastramento. Nos casos de contratos temporários, estágios ou residências técnicas com término dentro do prazo, o recadastramento deve ser feito antes do encerramento do vínculo.

As informações do recadastramento servirão para atualizar o Banco de Talentos do servidor com as suas novas formações, capacitações e experiências profissionais. A iniciativa realiza o mapeamento do perfil de cada servidor, levando em conta seus conhecimentos e habilidades, a fim de direcioná-los para atividades estratégicas e específicas.

O acesso ao recadastramento pode ser feito pelos Portais do Servidor ou do Recadastramento.

Em caso de dúvidas ou se o e-mail estiver desatualizado, o servidor deve procurar a unidade setorial de Gestão de Pessoas da sua lotação para regularizar as informações.

Fonte: Governo MT – MT