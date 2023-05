Servidores da Câmara de Cuiabá participam de palestras sobre ‘Inteligência Artificial’ e ‘Qualidade de vida’

Mato Grosso caminha para se tornar o Estado mais monitorado da América Latina e o primeiro Estado com 100% de monitoramento

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil) cobrou que a Prefeitura de Cuiabá faça a adesão ao programa Vigia Mais MT, do Governo de Mato Grosso, projeto que prevê a instalação de quase 4600 câmeras de segurança somente na Capital.

A parlamentar revelou que, em reunião com a Secretaria Municipal de Educação e com a Ordem Pública para falar sobre a segurança nas escolas no mês passado, questionou se fariam a adesão ao programa e recebeu uma resposta afirmativa.

“Eles disseram que iam aderir, mas até agora isso não foi feito. Então, esse é o nosso questionamento: estão esperando o quê para fazer a adesão a esse programa? Até porque, nós temos uma fala muito ruim, dizendo que o Estado vira as costas para Cuiabá e isso não é verdade, é o momento agora de mostrar isso. Está disponível, vamos usufruir desse programa”, afirmou.

Michelly Alencar afirmou que o programa Vigia Mais MT é ousado e inovador e destacou a facilidade para que as prefeituras e associações façam a adesão ao projeto, sendo necessário apenas o preenchimento dos dados em um formulário e envio da documentação necessária para análise da Sesp.

Como uma forma de ajudar na apresentação do projeto para os vereadores da Capital, a parlamentar convidou o superintendente do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), delegado Cláudio Alvarez Sant’Ana, e o assessor técnico da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), tenente BM Leandro Alves, para expor o programa e tirar dúvidas dos representantes do legislativo municipal.

O delegado Cláudio Sant’Ana afirmou que, ao todo, 15 mil câmeras digitais de alta tecnologia, com investimento de R$ 30 milhões, estão previstas para serem instaladas nos 141 municípios do Estado. Para Cuiabá, há a previsão de instalação de quase 4600 câmeras. O projeto, idealizado pelo governador Mauro Mendes, visa criar uma muralha digital para monitorar 24 horas todos os municípios na palma da mão, através de um aplicativo de celular.

“Até o momento, 75 municípios de Mato Grosso já aderiram ao programa. O projeto é idealizado para prefeituras, porém, é possível também que associações de bairro façam o cadastramento no projeto. Quem tiver uma associação de bairro, um CNPJ, pode ir até a Sesp e fazer adesão ao programa. Nós estamos buscando junto aos municípios, junto às associações e é muito importante nossa vinda aqui nesta Casa de Leis para expor o projeto aos vereadores e à população”, disse o delegado.

O monitoramento dessas câmeras será realizado pela Sesp, através do Ciosp, em todos os municípios, além do monitoramento local das polícias Civil e Militar e demais gestores autorizados e com acesso ao aplicativo por meio de senha disponibilizada pelas equipes da secretaria.

As prefeituras e associações não precisarão entrar com nenhuma contrapartida financeira para a retirada das câmeras e equipamentos, que serão fornecidos pelo Governo do Estado, ficando o ente cooperado responsável apenas pela instalação e manutenção das câmeras. Segundo o delegado, as câmeras são da marca Intelbras e possuem garantia de 3 anos.

“Estragou uma câmera, o Ciosp realiza a troca durante 3 anos. Nós temos câmeras como essa em Cuiabá desde 2008 e não dá defeito, são câmeras de segurança diferentes das câmeras da nossa casa, são câmeras resistentes. Além disso, são câmeras inteligentes, mas que não vão substituir os policiais. Nós estamos trazendo a inteligência artificial e a tecnologia para auxiliar o policial que está na ponta”, destacou.

Para Michelly, a presença da equipe da Sesp para apresentar o programa na Câmara é uma forma de levar uma informação precisa para que os vereadores possam defender a implementação de um projeto tão relevante como o Vigia Mais MT em Cuiabá.

“É um programa moderno e, com muita coragem, o governador e a Secretaria de Segurança Pública lançaram o projeto, as prefeituras já estão fazendo a adesão, e é extremamente importante para aquilo que a gente espera e que a gente deseja para a nossa população: segurança. Quero parabenizar o governador Mauro Mendes e o secretário de Segurança, coronel Roveri, por esse projeto importantíssimo para nosso Estado”, finalizou.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT