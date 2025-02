19/02/2025

Servidores da Câmara de Cuiabá participam de primeira aula laboral

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Os servidores da Câmara de Cuiabá participaram, na manhã desta quarta-feira (19), de uma aula laboral em alusão ao dia mundial do combate ao LER/DORT realizada pela Sala da Mulher.

A síndrome de LER é caracterizada por uma lesão por esforço repetitivo. Já a DORT é o distúrbio osteomusculares relacionados ao trabalho. Essas disfunções são rotineiras para os servidores da Casa de Leis que acabam por realizar o mesmo trabalho repetidamente.

A fisioterapeuta do parlamento, Nayara Badre, falou sobre a importância de estar se movimentando e consequentemente, prevenindo as síndromes no ambiente de trabalho.

“O servidor tem que se cuidar, tem que ter um momento que ele consiga fazer uma pausa no serviço para que possa estar fazendo um alongamento, até mesmo pra evitar uma sobrecarga que vai muito além da muscular como também física e emocional”, disse Nayara.

Visando reabilitar as funções do corpo, a fisioterapeuta da Associação Política Jovem (APJ), Janaina Persona, explicou os motivos para participar da ginástica laboral.

“A fisioterapia junto com a ergonomia trata as causas físicas. A ginástica vem para aliviar a tensão dos músculos e componentes que estão mais sobrecarregados durante aquela atividade. Esse é um momento que a gente consegue fazer com que o servidor pare um pouco suas atividades e cuidem de si”, comentou Janaina.

Essa é a primeira aula laboral realizada pela Sala da Mulher em parceria com a Câmara Municipal de Cuiabá. A Coordenadora Maíra Scardelai falou sobre o futuro do projeto.

“A atual gestão faz questão de promover ações para os servidores. Mensalmente teremos esse tipo de ação que fomenta a saúde, capacitação e educação. Tudo que a gente puder fazer pelo servidor estará sendo feito e sempre priorizando o bem-estar deles”, finalizou a coordenadora.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT