Servidores da Paz recebem certificação e reforçam compromisso com a Justiça Restaurativa no TJMT
Construir pontes onde antes havia muros. Semear escuta onde imperava o silêncio. Cultivar empatia nos espaços onde a lei, por vezes, parece fria e distante. Foi com esse espírito que 17 servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso receberam, nesta quinta-feira (13), a certificação de “Servidores da Paz”, durante o Seminário “Justiça Restaurativa na Educação e na Ambiência Institucional”, realizado no TJMT.
A solenidade de certificação, que abriu a programação vespertina do evento, homenageou profissionais que concluíram o curso realizado entre os dias 14 e 17 de outubro, na sede do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá. A entrega dos certificados foi conduzida pelo juiz Luiz Otávio Pereira Marques, coordenador adjunto do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa do TJMT (NUGJUR), que destacou a importância da iniciativa e o papel transformador de cada servidor na construção de ambientes mais empáticos e colaborativos.
“Sou facilitador há bastante tempo, trabalhando em conjunto com o NUGJUR, e recentemente fui convidado pela doutora Clarice para assumir a função de coordenador adjunto, um desafio importante, ao lado do coordenador titular, colega Túlio, profissional de extrema competência, a quem registro meu reconhecimento e agradecimento. Hoje entregamos os certificados de Servidores da Paz a alguns dos participantes, pois nem todos puderam estar presentes. Essa entrega simboliza o reconhecimento ao compromisso desses servidores em consolidar a cultura da paz dentro do Tribunal. E, como sempre ressalto, esse trabalho não se restringe ao público interno: ele também alcança a sociedade, promovendo a pacificação social e o fortalecimento de uma convivência mais justa e harmoniosa”, afirmou o magistrado.
Criado em 2023 pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, o Programa Servidores da Paz busca humanizar as relações de trabalho e promover uma ambiência institucional mais saudável, baseada no respeito, empatia e corresponsabilidade. Desde sua criação, a iniciativa já capacitou centenas de servidores em todas as 79 comarcas do estado, com a realização de diversos Círculos de Construção de Paz, tanto presenciais quanto virtuais.
A assistente social Cristiane Ribeiro de Moraes, que atua no Fórum de Cuiabá e também na Associação de Amigos da Criança com Câncer (ACC), foi uma das certificadas e ressaltou o impacto dessa formação em sua trajetória. “Para mim, o título de Servidor da Paz veio como uma ferramenta maravilhosa. Na verdade, eu já atuava como uma servidora da paz, porque o assistente social nada mais é do que isso: alguém que trabalha pela paz, pela harmonia e pela justiça social. Ter o Tribunal de Justiça como parceiro da sociedade, utilizando essa ferramenta dos Círculos de Construção de Paz, representa uma mudança importante. Acredito que essa iniciativa vai transformar a forma como a sociedade enxerga a justiça. É uma maneira de desmistificar a ideia de que a Justiça serve apenas para aplicar a lei. Ela também acolhe, tem empatia e olha para o ser humano em sua totalidade.”
De Primavera do Leste, Heldicely Janaína de Carvalho Oliveira, agente da infância e também certificada, destacou o quanto a Justiça Restaurativa impacta a forma de se relacionar com o outro. “É difícil até colocar em palavras. A Justiça Restaurativa é um divisor de águas na nossa vida enquanto profissionais. Ela nos permite ter um olhar que vai além do que fazemos ou do cargo que ocupamos. Quando a gente se conhece e se entende, passa a compreender também as limitações do outro. E é nesse processo de troca e de percepção que conseguimos construir, juntos, um ambiente de paz. Nem sempre é fácil, mas, quando o diálogo começa, já é o primeiro passo para um convívio mais harmonioso.”
Profissionais certificados como Servidores da Paz:
MPMT reforça articulação na rede de proteção à pessoa idosa
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), por meio da 34ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, destacou o compromisso permanente da instituição com a proteção integral e a valorização da pessoa idosa. A apresentação foi realizada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), durante reunião com os membros da Rede Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa idosa (Renadi-MT).O encontro em outubro teve como objetivo fortalecer o diálogo interinstitucional e traçar estratégias conjuntas em benefício dos idosos, articulando ações entre os níveis municipal e estadual e consolidando o compromisso intersetorial pela efetividade dos direitos da pessoa idosa em Mato Grosso. A explanação foi conduzida pela promotora de Justiça Fânia Amorim que detalhou a atuação institucional do MPMT na defesa dos direitos da população idosa atuando de forma articulada na indução e no fomento de políticas públicas. “O papel do Ministério Público é garantir que o envelhecimento seja reconhecido como um direito social, promovendo políticas públicas efetivas e fiscalizando sua implementação. Precisamos avançar juntos para que cada idoso em Mato Grosso tenha seus direitos respeitados e sua dignidade assegurada”, afirmou a promotora. A promotora de Justiça ainda destacou a atuação do MPMT como órgão articulador, fiscalizador e promotor de políticas públicas, reconhecendo que o envelhecimento como um direito social assegurado pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Ministério Público e pelo Estatuto da Pessoa Idosa.A Renadi é composta por órgãos, entidades e instituições públicas e da sociedade civil voltadas à proteção e valorização da pessoa idosa. No estado, sua implementação teve início em 2020, sob coordenação do Poder Judiciário, com a adesão do Ministério Público e de diversas secretarias e órgãos parceiros.Além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e do Ministério Público do Estado (MPMT), integram a rede: a secretaria de estado de assistência social e cidadania (Setasc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Secel), a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Politec, Defensoria Pública do Estado (DPE-MT), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cededipi).Foto: Alair Ribeiro/ TJMT
Identidade, maternidade e esperança: vidas transformadas pela Expedição Araguaia-Xingu
Aos 52 anos, Sebastião da Costa realizou um sonho que parecia inalcançável, que era tirar o primeiro RG. Nascido no interior de Goiás, chegou a Mato Grosso ainda jovem, acompanhando os pais em busca de uma vida melhor. Desde então, viveu décadas sem documento, o que o impediu de viajar, procurar empregos formais e até de acessar o sistema de saúde.
“Meu sonho era ver minha família em Goiânia. Faz mais de 20 anos que não consigo ir. Sem documento, a gente não viaja e nem vai ao médico”, contou, com a voz embargada. Morando em uma fazenda a 35 quilômetros de Confresa, Sebastião chegou à Expedição Araguaia-Xingu, no distrito de Veranópolis, com a ajuda do patrão, que o avisou sobre os atendimentos da Expedição. “Foi ele quem me deu essa oportunidade. Hoje, realizei o maior sonho da minha vida: ter minha identidade. Pode parecer pouco, mas pra mim é tudo”.
Ao assinar o nome pela primeira vez no documento, Sebastião mal conseguiu conter a emoção. “Tava tremendo, nervoso. Mas deu tudo certo. Agora eu tenho meu RG, e isso vai ficar pra sempre”.
A partir de agora, ele poderá solicitar outros documentos, viajar, acessar o SUS e reencontrar familiares que não vê há mais de duas décadas. “Tem muita gente da minha família que nunca me viu. Quando eu chegar lá, quero dar um abraço apertado e não soltar mais. Agora eu existo de novo”, disse, com lágrimas nos olhos. Ele também aproveitou a Expedição para tirar o título de eleitor.
Salário-maternidade – Além dos atendimentos de documentação, a segunda etapa da expedição também registrou casos de concessão de salário-maternidade, um direito garantido pela legislação federal. O benefício, que representa segurança financeira e dignidade, chegou a mães como Amanda Gomes Moreira, de 18 anos, mãe do pequeno Arthur, de seis meses. “Pra mim, é muita coisa. Uma esperança mesmo. Eu vim fazer meu RG e o salário-maternidade. Vai ajudar muito a gente”, disse, enquanto embalava o bebê nos braços.
Casos como o de Amanda se repetiram em todo o distrito. Desempregada há 10 meses, Juliana Lima Miranda, 31 anos, mãe da Laura Lima Sales, de 23 dias, e moradora de uma fazenda a cerca de 30 km de Confresa, enalteceu a importância do benefício. “Agora vem a bênção de Deus. Dá pra organizar a renda e cuidar da minha filha”, apontou. “A Expedição é ótima, ajuda quem não tem tempo ou condições. Fiquei sabendo e aproveitei. Já deu certo”, acrescentou.
Já a lavradora Bruna Mikaely dos Santos Silva, de 27 anos, percorreu 15 quilômetros da zona rural para garantir o benefício e ainda conseguiu realizar exames oftalmológicos e de saúde para a filha, Helena, de apenas 15 dias. “O exame do olhinho e da orelhinha custariam mais de R$600 na cidade. Aqui, fiz de graça. Agora minha menina tá com tudo em dia”, comemorou.
O oftalmologista da Expedição, Luiz Eduardo Salamoni, explicou que os exames realizados na Expedição vão além do teste do olhinho feito nas maternidades, abrangendo também o mapeamento completo da retina. “É um exame que garante a visão do bebê e identifica possíveis doenças precocemente. Aqui, a gente vê o quanto isso muda a vida das famílias”, destacou.
Encerrando os atendimentos, o juiz José Antônio Bezerra Filho, coordenador da Expedição Araguaia-Xingu, ressaltou o propósito transformador da ação. “O Judiciário precisa sair dos gabinetes e ir até onde as pessoas estão. Essa é uma missão de servir, de enxergar o cidadão em sua essência”, afirmou.
O prefeito de Confresa, Ricardo Babinski, também destacou o impacto da presença do Poder Judiciário na região. “O povo estava desconfiado, mas ficou impressionado com o carinho e o atendimento. Veranópolis é grande, abrange mais de 7 mil pessoas, e muita gente não tem como ir até a cidade. A Expedição trouxe dignidade pra nossa comunidade”, afirmou.
Foram dias intensos de estrada, poeira e emoção, com centenas de atendimentos que incluíram emissão de documentos, orientação jurídica, serviços de saúde, consultas médicas, regularização eleitoral e ações ambientais. “Seu Sebastião, com 52 anos, não era cidadão do mundo até hoje. Agora é. E é isso que a Justiça tem que fazer: devolver às pessoas o direito de existir”, concluiu o magistrado.
Programação – A 7ª Expedição Araguaia-Xingu percorreu por quase duas semanas as estradas do Vale do Araguaia, com atendimentos realizados entre os dias 5 e 12 de novembro em três pontos do nordeste mato-grossense: Agrovila Jacaré Valente e Distrito de Veranópolis, em Confresa, e Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, levando o lema da atual gestão do Poder Judiciário de Mato Grosso, que é “Justiça Presente, Cidadania Preservada”, às comunidades mais distantes do estado.
Confira os parceiros desta etapa da Expedição
Economia & Finanças
