Servidores da Paz recebem certificação e reforçam compromisso com a Justiça Restaurativa no TJMT

Construir pontes onde antes havia muros. Semear escuta onde imperava o silêncio. Cultivar empatia nos espaços onde a lei, por vezes, parece fria e distante. Foi com esse espírito que 17 servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso receberam, nesta quinta-feira (13), a certificação de “Servidores da Paz”, durante o Seminário “Justiça Restaurativa na Educação e na Ambiência Institucional”, realizado no TJMT.

A solenidade de certificação, que abriu a programação vespertina do evento, homenageou profissionais que concluíram o curso realizado entre os dias 14 e 17 de outubro, na sede do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá. A entrega dos certificados foi conduzida pelo juiz Luiz Otávio Pereira Marques, coordenador adjunto do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa do TJMT (NUGJUR), que destacou a importância da iniciativa e o papel transformador de cada servidor na construção de ambientes mais empáticos e colaborativos.

“Sou facilitador há bastante tempo, trabalhando em conjunto com o NUGJUR, e recentemente fui convidado pela doutora Clarice para assumir a função de coordenador adjunto, um desafio importante, ao lado do coordenador titular, colega Túlio, profissional de extrema competência, a quem registro meu reconhecimento e agradecimento. Hoje entregamos os certificados de Servidores da Paz a alguns dos participantes, pois nem todos puderam estar presentes. Essa entrega simboliza o reconhecimento ao compromisso desses servidores em consolidar a cultura da paz dentro do Tribunal. E, como sempre ressalto, esse trabalho não se restringe ao público interno: ele também alcança a sociedade, promovendo a pacificação social e o fortalecimento de uma convivência mais justa e harmoniosa”, afirmou o magistrado.

Criado em 2023 pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, o Programa Servidores da Paz busca humanizar as relações de trabalho e promover uma ambiência institucional mais saudável, baseada no respeito, empatia e corresponsabilidade. Desde sua criação, a iniciativa já capacitou centenas de servidores em todas as 79 comarcas do estado, com a realização de diversos Círculos de Construção de Paz, tanto presenciais quanto virtuais.

A assistente social Cristiane Ribeiro de Moraes, que atua no Fórum de Cuiabá e também na Associação de Amigos da Criança com Câncer (ACC), foi uma das certificadas e ressaltou o impacto dessa formação em sua trajetória. “Para mim, o título de Servidor da Paz veio como uma ferramenta maravilhosa. Na verdade, eu já atuava como uma servidora da paz, porque o assistente social nada mais é do que isso: alguém que trabalha pela paz, pela harmonia e pela justiça social. Ter o Tribunal de Justiça como parceiro da sociedade, utilizando essa ferramenta dos Círculos de Construção de Paz, representa uma mudança importante. Acredito que essa iniciativa vai transformar a forma como a sociedade enxerga a justiça. É uma maneira de desmistificar a ideia de que a Justiça serve apenas para aplicar a lei. Ela também acolhe, tem empatia e olha para o ser humano em sua totalidade.”

De Primavera do Leste, Heldicely Janaína de Carvalho Oliveira, agente da infância e também certificada, destacou o quanto a Justiça Restaurativa impacta a forma de se relacionar com o outro. “É difícil até colocar em palavras. A Justiça Restaurativa é um divisor de águas na nossa vida enquanto profissionais. Ela nos permite ter um olhar que vai além do que fazemos ou do cargo que ocupamos. Quando a gente se conhece e se entende, passa a compreender também as limitações do outro. E é nesse processo de troca e de percepção que conseguimos construir, juntos, um ambiente de paz. Nem sempre é fácil, mas, quando o diálogo começa, já é o primeiro passo para um convívio mais harmonioso.”

Profissionais certificados como Servidores da Paz:

Carine Silvestrim Hermes

Cristiane Ribeiro de Moraes

Elisa Cristina Candido Rodrigues

Elisangela de Souza Santos

Filipe Augusto Maciel Tavares

Flávia Danyara da Silva

Heldicely Janaina de Carvalho Oliveira

Jacimara Fernandes dos Santos

Kellen Regina de Moraes

Laís Soares Borba da Silva

Marilza Conceição Lima da Silva Fleury

Michele Cristina Girardi Pedrollo de Assis

Nilva Gonçalves Ferreira Warmling

Rosângela Grace Fortes Souza Neves

Sandra Carolino Severo Ribeiro

Suzana Maria Arruda Amorim

Taynara Morais Humbelino

Autor: Roberta Penha Fotografo: Josi Dias Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT