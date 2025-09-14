Cuiabá
Servidores da Saúde de Cuiabá participam de capacitação sobre esporotricose na UFMT
A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá promoveu, nos dias 11 e 12 de setembro, uma capacitação voltada para os profissionais da rede municipal sobre esporotricose, uma doença que tem registrado aumento de casos em humanos e animais no município. O evento acontece no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e reúne servidores da atenção primária, secundária, especializada, terciária e da vigilância em saúde.
A atividade é realizada pela Vigilância Epidemiológica de Cuiabá, em parceria com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), o Hospital Universitário Júlio Müller e a própria UFMT. O objetivo é fortalecer a rede municipal no diagnóstico, manejo e encaminhamento de casos, estabelecendo fluxos de atendimento tanto para pessoas quanto para animais.
De acordo com Weslen Santana Padilha, coordenador do CIEVS, a iniciativa surgiu diante do aumento expressivo de notificações.
“Essa capacitação está sendo realizada justamente para orientar e padronizar a rede. Tivemos nosso primeiro caso humano em 2023, importado de outro estado, e desde então a situação evoluiu. Em 2024, houve confirmações apenas em animais, e agora, em 2025, já registramos quatro casos confirmados em humanos residentes e cerca de 50 notificações em animais, com 18 confirmados até setembro. Nosso objetivo é mitigar a doença e evitar que ela se torne uma emergência em saúde pública”, explicou.
Além da atualização técnica, os servidores estão sendo orientados sobre o fluxo de encaminhamento de pacientes e animais suspeitos ou confirmados.
A coordenadora da Vigilância em Zoonoses, Alessandra Carvalho, destacou a importância da capacitação para o enfrentamento da doença no município.
“O conhecimento é fundamental para que os profissionais da rede consigam identificar e dar o devido encaminhamento aos casos. Quando a população se deparar com animais, especialmente gatos, com suspeita de esporotricose, pode acionar o Centro de Controle de Zoonoses. Uma equipe será encaminhada para avaliação e, a partir disso, serão tomadas todas as providências necessárias. Esse acionamento pode ser feito pelo telefone (65) 3318-6059, ou até mesmo de forma presencial”, orientou.
Situação em Cuiabá
Atualmente, o município contabiliza 17 casos notificados de esporotricose humana, sendo 11 em mulheres. Até setembro de 2025, houve 1 óbito confirmado em decorrência da doença.
Em relação aos animais, já são 50 notificações no município, com 18 casos confirmados e outros em investigação.
Com a capacitação, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá reforça o compromisso em preparar os profissionais para lidar com o aumento dos casos e garantir uma resposta ágil e organizada diante da realidade epidemiológica atual.
#PraCegoVer
A imagem mostra um auditório onde acontece uma capacitação. Algumas pessoas estão sentadas em cadeiras azuis, enquanto um servidor realiza a palestra e todos observam.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá forma 770 crianças em curso de combate às drogas
Um total de 770 alunos matriculados no 3º ao 4º ano das escolas públicas de Cuiabá, com idades de 9 a 10 anos, receberão, na segunda (15) e terça-feira (16), certificados pela formação no Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).
Trata-se de um programa que atua em defesa de crianças e adolescentes na prevenção ao uso de drogas e é oferecido nas escolas públicas a partir de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Polícia Militar (PM).
Na segunda-feira (15), serão certificadas pela formação 140 estudantes da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Prof°. Ranulpho Paes de Barros, localizada no bairro Santa Isabel.
Na terça-feira (16), será a vez da formação de 630 estudantes matriculados nas seguintes escolas: Ana Tereza Arcos Krause, Maximiano Arcanjo da Cruz, Professor Zeferino Leite de Oliveira e Senador Gastão Mattos Muller.
O secretário de Educação da Prefeitura de Cuiabá, Amauri Monge Fernandes, considera o PROER essencial ao desenvolvimento das crianças, servindo ainda de alerta aos pais e responsáveis. “A função primordial de uma escola é o cuidado. Esse programa desperta a conscientização das crianças que passa a ter o acompanhamento das famílias em atividades educacionais de combate às drogas. A união escola e família é essencial para combater o mal das drogas”, ressalta.
Entenda
O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) trabalha com a prevenção primária, visando instruir jovens a controlar seus impulsos e refletir a respeito dos riscos e consequências das drogas.
Pelo programa social, questões relacionadas às drogas e bullyings são incluídas na tarefa escolar que deverão ser respondidas pelas crianças em conjunto com os pais ou responsáveis.
Essa é uma forma de conscientização a respeito do risco que as drogas oferecem aos jovens e a necessidade de construção de um ambiente de convívio social saudável nas unidades escolares.
PraCegoVer
A foto ilustra o secretário de Educação Amauri Monge Fernandes no centro, vestido com camisa social azul clara, que abraça uma criança vestida com uniforme escolar. Do lado direito, está um mascote do Proerd que usa uma fantasia de leão.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Conselho Municipal de Cultura prorroga inscrição para vagas de titulares e suplentes
A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou por mais 11 dias o prazo de inscrições para o processo eleitoral complementar do Conselho Municipal de Cultura, que visa ao preenchimento de vagas remanescentes dos segmentos artísticos e culturais para o biênio 2024-2026. A decisão consta na Portaria nº 077/2025, publicada na Gazeta Municipal.
Entre as vagas, duas são para representantes titulares: uma para o segmento de artes visuais e digitais e outra para o segmento de cultura afro e indígena brasileira. Além das vagas de titulares, a eleição prevê a escolha de oito suplentes da classe artística para o conselho.
No ato da inscrição, realizada por meio do site https://cmpc.cuiaba.mt.gov.br/votaculturapmc/com.votacultura.wportal, o candidato também pode manifestar interesse em ser delegado de cultura. Essa habilitação confere o direito de votar nos candidatos às vagas complementares de conselheiros.
A prorrogação tem como objetivo garantir maior participação da comunidade artística e cultural no processo eleitoral complementar.
Os conselheiros têm papel fundamental na formulação de políticas públicas culturais, no apoio a iniciativas locais e na articulação estratégica do setor.
“Reiteramos o convite aos artistas, produtores culturais, representantes de entidades, coletivos e à sociedade civil em geral para participarem desta escolha democrática e importante para todos os segmentos da cultura. O debate e as decisões tornam-se mais fortalecidos com as classes devidamente representadas”, frisou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.
Com a prorrogação, novas datas foram definidas para o cumprimento das etapas do processo, que devem ser acompanhadas pelos interessados. A finalização ocorrerá com a posse dos novos conselheiros, prevista para o dia 11 de novembro deste ano.
Quanto ao Regimento Eleitoral Complementar, permanece inalterado, conforme publicado na Portaria nº 075/2025.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada da Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Barão de Melgaço, no centro da cidade.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
