Servidores da Saúde de Cuiabá participam de capacitação sobre esporotricose na UFMT

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá promoveu, nos dias 11 e 12 de setembro, uma capacitação voltada para os profissionais da rede municipal sobre esporotricose, uma doença que tem registrado aumento de casos em humanos e animais no município. O evento acontece no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e reúne servidores da atenção primária, secundária, especializada, terciária e da vigilância em saúde.

A atividade é realizada pela Vigilância Epidemiológica de Cuiabá, em parceria com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), o Hospital Universitário Júlio Müller e a própria UFMT. O objetivo é fortalecer a rede municipal no diagnóstico, manejo e encaminhamento de casos, estabelecendo fluxos de atendimento tanto para pessoas quanto para animais.

De acordo com Weslen Santana Padilha, coordenador do CIEVS, a iniciativa surgiu diante do aumento expressivo de notificações.

“Essa capacitação está sendo realizada justamente para orientar e padronizar a rede. Tivemos nosso primeiro caso humano em 2023, importado de outro estado, e desde então a situação evoluiu. Em 2024, houve confirmações apenas em animais, e agora, em 2025, já registramos quatro casos confirmados em humanos residentes e cerca de 50 notificações em animais, com 18 confirmados até setembro. Nosso objetivo é mitigar a doença e evitar que ela se torne uma emergência em saúde pública”, explicou.

Além da atualização técnica, os servidores estão sendo orientados sobre o fluxo de encaminhamento de pacientes e animais suspeitos ou confirmados.

A coordenadora da Vigilância em Zoonoses, Alessandra Carvalho, destacou a importância da capacitação para o enfrentamento da doença no município.

“O conhecimento é fundamental para que os profissionais da rede consigam identificar e dar o devido encaminhamento aos casos. Quando a população se deparar com animais, especialmente gatos, com suspeita de esporotricose, pode acionar o Centro de Controle de Zoonoses. Uma equipe será encaminhada para avaliação e, a partir disso, serão tomadas todas as providências necessárias. Esse acionamento pode ser feito pelo telefone (65) 3318-6059, ou até mesmo de forma presencial”, orientou.

Situação em Cuiabá

Atualmente, o município contabiliza 17 casos notificados de esporotricose humana, sendo 11 em mulheres. Até setembro de 2025, houve 1 óbito confirmado em decorrência da doença.

Em relação aos animais, já são 50 notificações no município, com 18 casos confirmados e outros em investigação.

Com a capacitação, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá reforça o compromisso em preparar os profissionais para lidar com o aumento dos casos e garantir uma resposta ágil e organizada diante da realidade epidemiológica atual.

#PraCegoVer

A imagem mostra um auditório onde acontece uma capacitação. Algumas pessoas estão sentadas em cadeiras azuis, enquanto um servidor realiza a palestra e todos observam.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT