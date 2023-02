Servidores da Saúde estadual pedem apoio do MP por concurso público

A equipe técnica do Água Para o Futuro promoveu o 10º ciclo de capacitação para interiorização do projeto, no município de Figueirópolis D’Oeste (a 388km de Cuiabá), no dia 17 de fevereiro. Dividido entre módulos teórico e prático, o curso habilitou servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Promotoria de Justiça de Jauru, da qual o município faz parte, a darem andamento em ações de proteção de nascentes com base na metodologia do projeto.

O módulo teórico consistiu na apresentação do projeto, dos requisitos técnicos, equipamentos básicos e procedimentos metodológicos para confirmação e caracterização hidrogeológica das nascentes, bem como do meio biótico e dos danos ambientais. Já o módulo prático foi desenvolvido com a confirmação e caracterização de duas nascentes no município.

De acordo com o coordenador técnico-científico do projeto, Abílio José Ferraz de Moraes, com a capacitação “os servidores se tornam aptos a proceder por conta própria os trabalhos de confirmação e caracterização das nascentes”. Levantamento da equipe aponta que Figueirópolis D’Oeste possui 187 nascentes mapeadas preliminarmente, todas inseridas no perímetro rural.

Para o coordenador da iniciativa em Mato Grosso, promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, a interiorização do projeto permite levar a expertise da equipe da capital para diversos municípios do estado. Até o momento, 13 aderiram ao projeto e há outros em fase de adesão. Além de Figueirópolis D’Oeste, o Água Para o Futuro está presente em Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Sapezal, Rondonópolis, Alto Araguaia, Alto Taquari, Araputanga, São José dos Quatro Marcos e Tangará da Serra.

De acordo com os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a prioridade é trabalhar nas nascentes da área de expansão urbana. A ideia é que os mananciais sejam catalogados antes do processo de urbanização para que sejam preservadas.

A interiorização do Água para o Futuro, projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Instituto Centro de Vida (ICV), é uma das iniciativas estratégicas previstas no Planejamento Estratégico do MPMT para o quadriênio 2020-2023.

Fonte: MP MT