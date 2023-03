Servidores da Sefaz participam de workshop sobre empréstimos e dívida pública

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) encerrou nesta quinta-feira (02.03) um workshop com a participação de especialistas do Banco Mundial. Ao todo foram dois dias de evento, que teve como objetivo capacitar os servidores da pasta que atuam nos processos relacionados à contratação de empréstimos, conhecidos como operações de crédito.

De acordo com a secretária Adjunta do Tesouro Estadual (Sate), Luciana Rosa, a ideia do workshop é manter os servidores atualizados de forma a garantir a sustentabilidade dos empréstimos realizados por Mato Grosso e mitigar possíveis riscos.

“A operação de crédito não se resume na entrada de recursos nos cofres do Estado, ela faz parte de um grande processo. Para manter o fluxo desse processo de forma eficiente, é de fundamental importância que o Tesouro Estadual e seus servidores estejam plenamente capacitados, em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento para melhor gerir as diversas etapas que compõe as operações de créditos e a dívida, propriamente dita”, afirma Luciana.

Durante a capacitação, os analistas do Banco Mundial, Rodrigo Cabral e Cinthia Guzman, abordaram assuntos relacionados à dívida pública como gestão, endividamento, refinanciamento e metas estratégicas. Além disso, as normas e procedimentos aplicáveis às contratações de empréstimos realizadas junto ao BIRD foram apresentadas e debatidas com os servidores.

“Através da nossa experiência de Banco Mundial com vantagens de outros países e estados, compartilhamos as melhores práticas que existem na gestão de uma dívida pública. Esperamos que seja útil para que os servidores aprimorem a gestão da dívida pública com benefícios para saúde financeira do estado”, explica Rodrigo Cabral.

Dentro da estrutura da Secretaria de Fazenda, a Sate é a unidade responsável por gerir o sistema financeiro do Executivo, controlando a aplicação do gasto público. Além de participar da elaboração do projeto de contratação da operação de crédito contribuindo, principalmente, com estudos que trazem informações sobre a viabilidade econômica e financeira do empréstimo para o estado, o Tesouro Estadual faz a gestão da dívida pública.