Servidores de Cuiabá têm quatro opções de cursos de qualificação

A Prefeitura de Cuiabá mantém inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados. Os interessados deverão consultar a relação de cursos oferecidos e proceder com as inscrições pelo link eventos.cuiaba.mt.gov.br.

A secretária adjunta de Formação do Servidor, Solange Dias, explica que as qualificações gratuitas são uma oportunidade concedida aos servidores. “A proposta é que servidores sejam qualificados para ampliar conhecimento e o contribuinte ter, cada vez mais, um serviço público de qualidade”.

Até quinta-feira (4), poderão ser feitas as inscrições para o curso “Marketing em Mídias Digitais e Redes Sociais”.

Com duração de 20 horas, este curso começa no dia 9 e se encerrará no dia 30, sempre realizado das 14h às 18h, às terças e quintas, na sede do Senac (Centro de Educação Profissional de Cuiabá), localizado no bairro Boa Esperança.

Até o dia 5 deste mês, são oferecidas vagas para o curso de Lei Geral de Proteção de Dados. O curso se iniciará no dia 10 e se encerrará no dia 24 de setembro. O curso será realizado às segundas, quartas e sextas, no período das 14h às 17h.

Também é ofertado um curso para domínio do Power BI, ferramenta de Business Intelligence (BI) da Microsoft que transforma dados em informações acionáveis, permitindo que empresas e profissionais conectem diversas fontes de dados, criem visualizações interativas e dashboards, e gerem relatórios que facilitam a tomada de decisões estratégicas e o alcance de insights de negócios. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de setembro.

O curso será iniciado no dia 22 deste mês, com término previsto para o dia 20 de outubro. A qualificação ocorrerá sempre às segundas, quartas e sextas, no período das 14h às 17h. A duração total será de 40h.

Os interessados em cursar “Excel Avançado” poderão se inscrever até o dia 12 deste mês. As aulas se iniciarão no dia 22 de setembro, com término previsto para o dia 23 de outubro. O conteúdo será ministrado no período das 8h às 12h, sempre às terças e quintas.

#PraCegoVer

A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, cuja fachada tem predominância de cores verde e branca. É possível visualizar veículos de táxi nas proximidades. Há destaque também para o piso da Praça Alencastro, com tonalidade marrom clara.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT