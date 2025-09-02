Cuiabá
Servidores de Cuiabá têm quatro opções de cursos de qualificação
A Prefeitura de Cuiabá mantém inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados. Os interessados deverão consultar a relação de cursos oferecidos e proceder com as inscrições pelo link eventos.cuiaba.mt.gov.br.
A secretária adjunta de Formação do Servidor, Solange Dias, explica que as qualificações gratuitas são uma oportunidade concedida aos servidores. “A proposta é que servidores sejam qualificados para ampliar conhecimento e o contribuinte ter, cada vez mais, um serviço público de qualidade”.
Até quinta-feira (4), poderão ser feitas as inscrições para o curso “Marketing em Mídias Digitais e Redes Sociais”.
Com duração de 20 horas, este curso começa no dia 9 e se encerrará no dia 30, sempre realizado das 14h às 18h, às terças e quintas, na sede do Senac (Centro de Educação Profissional de Cuiabá), localizado no bairro Boa Esperança.
Até o dia 5 deste mês, são oferecidas vagas para o curso de Lei Geral de Proteção de Dados. O curso se iniciará no dia 10 e se encerrará no dia 24 de setembro. O curso será realizado às segundas, quartas e sextas, no período das 14h às 17h.
Também é ofertado um curso para domínio do Power BI, ferramenta de Business Intelligence (BI) da Microsoft que transforma dados em informações acionáveis, permitindo que empresas e profissionais conectem diversas fontes de dados, criem visualizações interativas e dashboards, e gerem relatórios que facilitam a tomada de decisões estratégicas e o alcance de insights de negócios. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de setembro.
O curso será iniciado no dia 22 deste mês, com término previsto para o dia 20 de outubro. A qualificação ocorrerá sempre às segundas, quartas e sextas, no período das 14h às 17h. A duração total será de 40h.
Os interessados em cursar “Excel Avançado” poderão se inscrever até o dia 12 deste mês. As aulas se iniciarão no dia 22 de setembro, com término previsto para o dia 23 de outubro. O conteúdo será ministrado no período das 8h às 12h, sempre às terças e quintas.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, cuja fachada tem predominância de cores verde e branca. É possível visualizar veículos de táxi nas proximidades. Há destaque também para o piso da Praça Alencastro, com tonalidade marrom clara.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadores aprovam fusão das secretarias de Educação, Esporte e Cultura em Cuiabá
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou, durante a sessão desta terça-feira (02), o projeto de lei complementar que promove a unificação das secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em uma única estrutura administrativa. A proposta encaminhada pelo prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, por meio da Mensagem nº 96/2025, foi discutida em regime de urgência e recebeu apoio majoritário dos parlamentares, com apenas um voto contrário.
O texto altera a Lei Complementar nº 555, de 19 de fevereiro de 2025, para instituir a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A medida visa central racionalizar a gestão administrativa, garantir maior integração entre as áreas e otimizar o uso de recursos públicos, sem prejuízo da autonomia técnica de cada setor.
Conforme a mensagem enviada à Casa de Leis, a fusão busca assegurar mais eficiência à execução de políticas públicas, centralizando a gestão orçamentária na figura do secretário de Educação, mas mantendo a criação de gabinetes específicos para Cultura e para Esporte e Lazer. Dessa forma, as áreas passam a ter coordenação própria, com atribuições definidas em lei, mas integradas sob a mesma pasta.
Na prática, a mudança pretende reduzir burocracias, ampliar a oferta de programas intersetoriais e dar mais celeridade a projetos que dependiam de articulações entre secretarias distintas. O Executivo municipal também argumenta que a nova estrutura favorece o controle de gastos, ao evitar a pulverização de ordens de despesa, além de trazer mais segurança jurídica ao consolidar em um único texto legal todas as alterações feitas na legislação recente.
A proposta, que obteve 19 votos favoráveis e apenas um contrário, consolida o novo desenho da gestão municipal e reforça a estratégia de integrar políticas educacionais, culturais e esportivas em benefício da comunidade.
#PraCegoVer
Na imagem principal há a fachada da prefeitura de Cuiabá. Em primeiro plano está o chafariz e o sol à direita da imagem.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Economia & Finanças
