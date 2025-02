Servidores de Várzea Grande participam de oficina promovida pelo Ministério da Saúde

Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande prenderam em flagrante, na terça-feira (26.2), um homem que vinha praticando uma série de roubos à residência no município. O suspeito foi preso por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.

A Derf de Várzea Grande foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na madrugada, em uma casa no bairro Marajoara, onde dois homens pularam o muro da residência, quebraram a porta da sala e arrombaram a porta do quarto.

A vítima dormia quando foi rendida e amarrada pelos suspeitos, que estavam armados com uma faca. Agindo com violência e grave ameaça, eles subtraíram diversas joias, celulares, roupas, bolsas e entre outros pertences.

Os investigadores passaram a diligenciar e, após análise das imagens de câmeras de segurança das imediações, foi possível identificar os dois autores do roubo. Ambos são irmãos e possuem passagens criminais.

Com base nos indícios, a equipe localizou um dos envolvidos. Ao ser abordado, ele trajava a mesma roupa usada no roubo horas antes e estava na posse do celular da vítima. Questionado sobre o restante dos produtos, o suspeito afirmou que havia ficado com seu irmão e outro comparsa.

Conforme apurado pela Derf de Várzea Grande, os irmãos estão praticando diversos roubos em residências desde o início do mês de fevereiro, onde agem com o mesmo modus operandi – arrombam as casas durante a madrugada e, depois de invadir o local, rendem as vítimas dormindo.

Os irmãos praticaram outro roubo, na madrugada do dia 19, em uma casa no bairro Costa Verde. Nessa ocasião, os criminosos estavam na posse de arma de fogo. Do local, foram roubados joias, eletrônicos e uma pistola.

Contumazes nos crimes patrimoniais em Várzea Grande, eles são apontados como sendo os autores de vários outros assaltos registrados somente em fevereiro. Nas ações, os criminosos amarravam e ameaçavam as vítimas de morte para roubar joias, dinheiro, veículos, camionetes e outros valores.

O suspeito já foi condenado por roubo e estava em liberdade mediante uso de tornozeleira, mas o equipamento estava descarregado. Ele foi conduzido para delegacia, interrogado e autuado em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Em seguida, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT