Servidores do PREVISINOP participam do 12º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso e 2º Encontro da Região Centro-Oeste

Entre os dias 08 e 10 de outubro, servidores do Instituto de Previdência de Sinop – PREVISINOP participaram do 12º Encontro de Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso e do 2º Encontro da Região Centro-Oeste, realizados no Villa Felici Buffet, em Cuiabá-MT. O evento reuniu gestores, técnicos e autoridades públicas para discutir os principais temas relacionados à gestão previdenciária e à sustentabilidade dos regimes próprios. A abertura ficou por conta do Coral Vozes e Sorrisos, do Previ, que encantaram os presentes com o resgate de músicas como “Alô, meu Mato Grosso”, “Moreninha Linda” e “Estrada da Vida”.

O encontro teve como objetivo promover capacitação e atualização técnica aos gestores e servidores dos Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), oferecendo uma programação intensa com painéis e debates sobre investimentos, governança, gestão atuarial, controle interno e inovações na administração previdenciária. A iniciativa buscou fortalecer o conhecimento e aprimorar as práticas de gestão em um cenário de constantes mudanças econômicas e regulatórias.

De acordo com a presidente da APREMAT, e superintendente do PREVISINOP, Daniela Sevignani, foi um momento de muito aprendizado. “É um encontro que visa aprendizado, atualização com os melhores consultores de RPPS, e compromisso com o trabalho voltado para aposentados e pensionistas”.

Um dos momentos de destaque foi a presença do governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que reconheceu a relevância dos RPPS para a administração pública e enalteceu o empenho dos gestores na busca pela sustentabilidade e eficiência previdenciária. Em seu discurso, o governador reforçou o compromisso do Estado com a transparência e a boa governança no sistema previdenciário. Além do Governador, o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, marcou presença, parabenizando o trabalho dos RPPS, entre eles o de Sinop. Dorner também fez uso da palavra para destacar, em números, o trabalho do PREVISINOP, sob a gestão de Sevignani.

Entre os participantes, estiveram conselheiros, membros de comitês de investimentos, gestores de RPPS, prefeitos, servidores públicos, dos RPPS, que contribuem com os regimes próprios. O evento também contou com a presença de representantes de instituições financeiras, contadores, atuários e especialistas em previdência pública, promovendo um importante espaço de integração e troca de experiências entre os profissionais do setor.

A participação do PREVISINOP no evento reafirma o compromisso da autarquia com a capacitação contínua de seus servidores e com a melhoria da gestão previdenciária municipal, fortalecendo a atuação institucional e contribuindo para um futuro mais seguro e equilibrado para os segurados e beneficiários do regime próprio de Sinop.