Servidores do PREVISINOP participam do 12º Encontro de Gestores de RPPS de Mato Grosso e 2º Encontro da Região Centro-Oeste
Entre os dias 08 e 10 de outubro, servidores do Instituto de Previdência de Sinop – PREVISINOP participaram do 12º Encontro de Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso e do 2º Encontro da Região Centro-Oeste, realizados no Villa Felici Buffet, em Cuiabá-MT. O evento reuniu gestores, técnicos e autoridades públicas para discutir os principais temas relacionados à gestão previdenciária e à sustentabilidade dos regimes próprios. A abertura ficou por conta do Coral Vozes e Sorrisos, do Previ, que encantaram os presentes com o resgate de músicas como “Alô, meu Mato Grosso”, “Moreninha Linda” e “Estrada da Vida”.
O encontro teve como objetivo promover capacitação e atualização técnica aos gestores e servidores dos Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), oferecendo uma programação intensa com painéis e debates sobre investimentos, governança, gestão atuarial, controle interno e inovações na administração previdenciária. A iniciativa buscou fortalecer o conhecimento e aprimorar as práticas de gestão em um cenário de constantes mudanças econômicas e regulatórias.
De acordo com a presidente da APREMAT, e superintendente do PREVISINOP, Daniela Sevignani, foi um momento de muito aprendizado. “É um encontro que visa aprendizado, atualização com os melhores consultores de RPPS, e compromisso com o trabalho voltado para aposentados e pensionistas”.
Um dos momentos de destaque foi a presença do governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que reconheceu a relevância dos RPPS para a administração pública e enalteceu o empenho dos gestores na busca pela sustentabilidade e eficiência previdenciária. Em seu discurso, o governador reforçou o compromisso do Estado com a transparência e a boa governança no sistema previdenciário. Além do Governador, o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, marcou presença, parabenizando o trabalho dos RPPS, entre eles o de Sinop. Dorner também fez uso da palavra para destacar, em números, o trabalho do PREVISINOP, sob a gestão de Sevignani.
Entre os participantes, estiveram conselheiros, membros de comitês de investimentos, gestores de RPPS, prefeitos, servidores públicos, dos RPPS, que contribuem com os regimes próprios. O evento também contou com a presença de representantes de instituições financeiras, contadores, atuários e especialistas em previdência pública, promovendo um importante espaço de integração e troca de experiências entre os profissionais do setor.
A participação do PREVISINOP no evento reafirma o compromisso da autarquia com a capacitação contínua de seus servidores e com a melhoria da gestão previdenciária municipal, fortalecendo a atuação institucional e contribuindo para um futuro mais seguro e equilibrado para os segurados e beneficiários do regime próprio de Sinop.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura e Ministério da Saúde assinam nesta terça (14) termo para construção de nova Policlínica
“Esta é uma ação que vem ao encontro com o nosso trabalho em ampliar e melhorar, ainda mais, a oferta de serviços de saúde em Sinop. A nova policlínica vem atender um novo ponto da cidade, facilitando o acesso à população que precisa de atendimento de média complexidade e que hoje se desloca até a UPA André Maggi. Essa unidade também vai contribuir com a redução da demanda de atendimentos na UPA”, disse o prefeito.
A nova Policlínica deve ser construída no Jardim Paulista e deve seguir os padrões ministeriais, contando com aproximadamente 3.213 m² de construção. Para o secretário municipal de Saúde, Érico Stevan Gonçalves, a nova policlínica marca o novo momento da saúde em Sinop. “É uma obra muito importante para a saúde. Sinop está se tornando um polo regional na saúde pública, com atendimento de média alta complexidade e a Policlínica vem ao encontro para isso, para melhorar as especialidades, melhorar ainda mais a gama de médicos que atendem o município e centralizar realmente todo o paciente de Sinop em Sinop”, explicou.
A nova policlínica, segundo Érico, reforça a estrutura de oferta de serviços no setor da saúde na capital do Nortão. “Alguns dias atrás reinauguramos o novo CEM, com uma estrutura praticamente quatro vezes maior do que existia e, agora, a Policlínica vem ao encontro para aumentar as especialidades e dar mais conforto para a população, humanização no atendimento, qualidade com um prédio amplo, todo equipado. Então, realmente vai ser uma obra que vai ser o divisor de águas em Sinop e concretizando, realmente, um polo na saúde pública municipal. Então, todo paciente que precisar da média alta complexidade ambulatorial será atendido totalmente dentro de Sinop”, reforçou.
O investimento do Ministério da Saúde será de R$ 30 milhões, dos quais, (R$ 16.902.340,00) correspondem à execução da obra e, o restante, à aquisição de equipamentos.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Rua da Alegria reúne milhares de participantes em comemoração ao Dia das Crianças em Sinop
A programação foi voltada especialmente ao público infantil, com atividades recreativas, oficinas, brinquedos infláveis e apresentações culturais. A Prefeitura de Sinop participou por meio da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, que disponibilizaram equipes para atender a comunidade com serviços gratuitos.
A Secretaria de Assistência Social realizou orientações e atendimentos referentes ao Cadastro Único (CadÚnico), atualização de dados e esclarecimentos sobre programas sociais. Além disso, os servidores auxiliaram na organização das filas e na distribuição dos lanches. Já a Secretaria de Saúde promoveu vacinação, pesagem de beneficiários de programas sociais e orientações preventivas.
O prefeito Roberto Dorner destacou a importância do evento para a cidade e o envolvimento das instituições parceiras. “A Rua da Alegria é muito importante e reúne milhares de crianças. E isso pra nós, prefeitura, é muito importante. Temos que agradecer e parabenizar todos os envolvidos nesse evento. As crianças merecem todo o nosso respeito, elas são o futuro do nosso país. É um projeto importantíssimo para a cidade de Sinop”, ressaltou o gestor municipal.
A secretária de Governo e Planejamento Estratégico, Faira Strapazzon, também enfatizou o engajamento das secretarias municipais e o apoio da administração na realização da festa. “O nosso prefeito Roberto Dorner e o nosso vice Paulinho sempre estão participando ativamente e incentivando todas as ações que promovem a acolhida, o desenvolvimento e integram as atividades e secretarias do município. A Assistência Social, a Saúde e a Secretaria de Esporte e Cultura estão integrando esse grande evento para atender a comunidade de Sinop”, afirmou.
A secretária de Assistência Social, Sineia Abreu, explicou que a presença da equipe da pasta simboliza o compromisso da gestão com as famílias. “A prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, não poderia ficar de fora de um dia tão bonito como esse, homenageando as nossas crianças. Nós estamos aqui com os nossos servidores, ajudando a servir refrigerante, ajudando a organizar a fila, orientação do Cadastro Único. É uma satisfação a assistência social estar presente em uma grande festa como essa a pedido do prefeito Roberto Dorner e do vice Paulinho”, destacou.
Para a gerente regional da TV Centro América, Laísa Eberhardt, a realização da Rua da Alegria representa um momento de união e solidariedade. “É uma felicidade muito grande estar mais uma vez realizando esse evento. Um evento onde tem a adesão das crianças da nossa cidade. Uma tarde mágica, cheia de coisa que criança gosta e que criança merece. Um Dia das Crianças de verdade, muito especial É um evento feito a muitas mãos, é uma coisa muito linda”, destacou Laísa.
Muitas famílias de Sinop aproveitaram o dia para compartilhar momentos de lazer com os filhos. A atendente Taline Botelho contou que aproveitou cada instante da festa. “O evento foi maravilhoso, gostei muito. Meu filho amou. Vim com a minha mãe e meus filhos e aproveitamos muito essa tarde de festa”, relatou.
Entre as crianças, Ana Júlia da Silva, uma das participantes, descreveu a experiência como inesquecível. “Eu achei muito legal, foi a melhor tarde de todas. Eu brinquei, comi, ganhei um monte de brinquedos, tirei foto e isso é muito legal”, contou.
A mãe de Ana Júlia, Alexsandra Katiucia da Silva, destacou a emoção de reviver a infância por meio da filha. “Quando eu era criança, a Rua da Alegria era feita no Machado Itaúbas e a minha mãe me levava com as minhas irmãs. Agora eu pude trazer a minha filha aqui. Eu gostei muito e é um ótimo incentivo para as crianças. Todo mundo que organizou está de parabéns”, afirmou.
Confira as fotos do evento: Cobertura Rua da Alegria – Dia das Crianças
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
