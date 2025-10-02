ELEIÇÕES
Servidores e servidoras de cartórios eleitorais realizam exames periódicos durante Prêmio Esemplare
A Coordenadoria de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão de Pessoas (CAS/SGP) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) promoveu a realização de exames periódicos para 12 servidores e servidoras dos cartórios eleitorais, em Cuiabá. A iniciativa otimizou o deslocamento do grupo para participação no Prêmio Esemplare, garantindo um cuidado integral à saúde.
Durante a ação, o grupo passou por exames médicos, incluindo atendimento com o médico do trabalho. Além disso, os servidores participaram da pesquisa voltada à saúde mental, conduzida pela psicóloga organizacional da Justiça Eleitoral em Mato Grosso.
Segundo o coordenador da CAS, Valmir Milomem, a atividade representa uma medida essencial de atenção à saúde dos servidores. “Trata-se de uma ação importante para o cuidado integral, contemplando tanto os aspectos físicos quanto os aspectos psicológicos da saúde de cada colaborador”, declarou.
A partir de novembro, os demais servidores e servidoras dos cartórios eleitorais e da sede do TRE-MT também serão submetidos aos exames periódicos, fortalecendo a política de promoção à saúde no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
#PraTodosVerem: A imagem mostra um servidor sendo atendido pelo médico. O médico está de jaleco branco, enquanto o servidor veste uma camiseta vermelha. Eles estão sentados um em frente ao outro, ao redor de uma mesa grade. No fundo, há computadores e um armário.
Mutirão Eleitoral retorna ao Pedra 90, em Cuiabá, para ampliar cadastramento biométrico
A Justiça Eleitoral está de volta ao Pedra 90, uma das regiões mais populosas do Grande Coxipó, para a coleta biométrica de eleitores. O bairro recebe o mutirão eleitoral, que será realizado nas dependências da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”. Os atendimentos ocorrerão na quinta (2) e sexta-feira (3), das 8h às 13h, e no sábado (4), das 8h ao meio-dia. A unidade escolar está localizada na terceira etapa do Pedra 90, na Avenida Integração, nº 801.
A finalidade principal é o cadastramento biométrico, mas também serão oferecidos serviços como alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio, emissão de segunda via do título de eleitor e guia de recolhimento para pagamento de multas. A ação integra a campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta alcançar, ainda neste ano, pelo menos 98% de cadastramento biométrico no Estado.
O bairro é atendido pela 55ª Zona Eleitoral, assim como os bairros Pascoal Ramos, Nova Esperança, Jardim Industriário e São Sebastião, além de loteamentos como Residencial Flor de Liz, Vista da Chapada, Jardim São Paulo, Residencial Sonho Meu e Condomínio Villagio Bela Pietra. A escola foi escolhida pela localização privilegiada, centralizada e capaz de atender não apenas os moradores do bairro, mas também eleitores da região do Cinturão Verde, que enfrentam dificuldades devido à distância de cerca de 15 km até o centro de Cuiabá.
Pedra 90
O Pedra 90 surgiu em 1994, como consequência de uma desapropriação ocorrida no Parque Cuiabá. As três primeiras etapas do bairro (Voluntários da Pátria) concentram atualmente cerca de 30 mil habitantes. Considerando os 10 bairros que compõem o polo, a população chega a 55 mil pessoas. Os dados são da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), que reúne 115 comunidades associadas.
Estrutura de atendimento
O cartório eleitoral da 55ª ZE levará para o bairro toda a estrutura necessária ao cadastramento biométrico. Serão oito servidores da Justiça Eleitoral e oito kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta digital, câmera, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com isso, eleitoras e eleitores terão acesso a praticamente todos os serviços oferecidos no cartório, mas com a vantagem de economizar tempo e dinheiro com deslocamentos. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o Pedra 90 possui 15.788 eleitores, dos quais 13.199 (87%) já realizaram a biometria, enquanto 1.979 (13%) ainda não.
Orientações
Para ser atendido, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o eleitor ou a eleitora já sai com o título em mãos e recebe orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título.
Biometria
A biometria é um processo de identificação por meio das impressões digitais, coletadas e armazenadas pela Justiça Eleitoral. É pessoal e intransferível, garantindo que cada eleitor vote apenas uma vez e evitando que alguém se passe por outra pessoa no momento da votação.
No dia da eleição, o eleitor coloca o dedo no leitor biométrico para confirmar sua identidade e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza outros dados pessoais e a foto do eleitor, aumentando a segurança e reduzindo fraudes, como o voto múltiplo ou o uso de títulos de terceiros.
A biometria eleitoral representa um avanço tecnológico que fortalece a segurança, a confiabilidade e a inclusão no processo de votação. Ela impede duplicidade no cadastro, assegura a autenticidade do eleitor, garante agilidade na identificação, reduz filas, otimiza o tempo de votação, promove acessibilidade e aumenta a confiabilidade dos resultados das eleições.
#PraTodosVerem – A imagem mostra um mutirão de atendimento da Justiça Eleitoral nas dependências da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”. Servidores e servidoras trabalham em computadores e equipamentos de biometria para atender eleitores, enquanto pessoas aguardam e participam do processo de registro. Ao fundo, é possível ver cadeiras organizadas, iluminação profissional e a estrutura preparada para coleta de dados e fotografias.
Agrovila João Ponce de Arruda, em Campo Verde, recebe mutirão eleitoral para biometria
A Justiça Eleitoral promove nesta quinta (2) e sexta-feira (3) mutirão eleitoral na Agrovila João Ponce de Arruda, zona rural de Campo Verde (município distante 132 km de Cuiabá). O atendimento está previsto para o horário das 14h às 18h. O foco da ação é o cadastramento biométrico de eleitores, mas outros serviços também serão oferecidos, tais como: alistamento (primeiro título), revisão, transferência, mudança de domicílio e emissão de segunda via do título de eleitor, além da emissão de guia de recolhimento para pagamento de multas.
O mutirão eleitoral faz parte da estratégia da campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como objetivo alcançar, ainda este ano, a meta de, no mínimo, 98% de cadastramento biométrico no Estado. O cartório da 12ª Zona Eleitoral levará para o mutirão toda a estrutura necessária para o atendimento do eleitor. Serão duas servidoras e dois kits biométricos. Cada kit é composto por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para ambientação e transporte dos equipamentos, padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para receber atendimento, basta levar documento oficial com foto e comprovante de endereço atualizado, que podem ser apresentados em versão física ou digital. No mutirão, o cidadão ou a cidadã já sai com o título de eleitor em mãos, além de receber orientação para baixar o título digital (com foto) por meio do aplicativo e-Título. Qualquer eleitor ou eleitora pode ser atendido em mutirões ou ações da Justiça Eleitoral em qualquer parte de Mato Grosso: não é necessário votar no local ou morar na cidade onde a ação é realizada.
A iniciativa integra os esforços da Justiça Eleitoral para ampliar a cobertura dos serviços oferecidos à população rural, assegurando que comunidades mais distantes tenham acesso ao atendimento necessário dentro do prazo estipulado pelo calendário eleitoral.
Panorama Municipal
Dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) revelam que o cadastramento biométrico em Campo Verde apresenta índice de 94,97%, correspondente a 30.819 eleitores e eleitoras. O município possui um eleitorado apto a votar de 32.451 pessoas, faltando um contingente de 1.623 eleitores, o equivalente a 5,03%.
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma vista aérea da cidade de Campo Verde e sua área urbana organizada, com ruas arborizadas, prédios comerciais e residenciais, além de uma igreja de arquitetura moderna em destaque à esquerda. Ao fundo, é possível ver a extensão da cidade cercada por áreas de campo e horizonte plano.
