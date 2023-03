Servidores efetivos, comissionados, temporários, aposentados e pensionistas podem aderir ao MT Saúde

O Museu de História Natural de Mato Grosso (MHNMT) abre, nesta quarta-feira (01º), as inscrições para a agenda de atividades educativas do mês de março. Com o tema “Museu por Elas”, a programação é inspirada no Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de março.

Todos os sábados, na área verde, o público poderá participar de atividades conduzidas por mulheres. A ação tem o objetivo de proporcionar uma vivência sob o ponto de vista feminino, nas variadas manifestações socioculturais. Serão realizadas oficinas, roda de conversa e contação de histórias.

As inscrições são gratuitas e liberadas às 17h das quartas-feiras que antecedem a realização das oficinas. O número de vagas é limitado, por isso os interessados devem se cadastrar para as atividades no link https://linktr.ee/mhnmt.

Confira a programação:

Oficina Tecendo o minhocão do Rio Pari

Quando: 04.03 (sábado)

Horário: 09h às 11h

Abertura das inscrições: 01.03 (https://linktr.ee/mhnmt)

Nesta oficina os participantes vão poder recriar, por meio de fios, uma peça mágica – O Minhocão do Rio Pari. Esta atividade será conduzida pela artista têxtil Alice Pereira, especialista em arte educação, que atua há 10 anos como professora de trabalhos manuais. Alice herdou o gosto e as habilidades manuais de sua ancestralidade.

Museu por Elas | Ioga + Roda de conversa + Café da manhã

Quando: 11.03 (sábado)

Horário: 09h às 11h

Abertura das inscrições: 08.03 (https://linktr.ee/mhnmt)

Uma manhã especial no Museu para as Mulheres. No primeiro momento, Amanda Cristie, educadora física, com o enfoque em práticas corporais, irá oferecer uma aula de Hatha Yoga, focada no condicionamento físico, no fortalecimento do corpo e no aumento da flexibilidade.

Depois, será ofertado um delicioso café da manhã durante a roda de conversa, que vai abordar temas sobre a vida e a saúde da mulher, integridade física e equilíbrio emocional. O café da manhã será fornecido pela Ana Beatriz Hirooka, gastróloga, empreendedora e fundadora da ‘Pranta‘, empresa de cozinha vegana, natural e saudável.

Durante a roda de conversa, os filhos, das mulheres presentes, poderão participar de uma oficina de cartão pop-up.

Oficina Ilustrando as Plantas do Museu

Dia: 18.03 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Abertura das inscrições: 15.03 (https://linktr.ee/mhnmt)

Nesta oficina, os participantes aprenderão a desenhar folhas e flores e a pintar um campo natural utilizando técnicas de aquarela. A oficina será conduzida pela artista Fernanda Fidelis, que ensinará o passo a passo do processo criativo, usando flores e plantas presentes no Museu.

Oficina A Arte de Contar História

Dia: 25.03 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Área verde do Museu de História Natural de MT

Abertura das inscrições: 22.03 (https://linktr.ee/mhnmt)

O Museu receberá a narradora Mariana Neves, professora e artista, e seu companheiro musicista Anibal Pereira para uma atividade de contação de histórias que conectam, cativam, e que possibilita a reflexão sobre duas datas importantes no mês de março – Dia da Água e Dia da Poesia.

Serviço

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em funcionamento sob gestão compartilhada, desde 2006, pelo Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss).

Funcionamento: de quarta-feira a domingo, das 8h às 18h

Entrada: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Aos domingos a entrada é gratuita

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT

Contato: https://linktr.ee/mhnmt

Informações: (65) 3634-4858 ou (65) 99686-7701 WhatsApp