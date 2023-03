Servidores estaduais devem fazer declaração anual de bens e valores

Servidores públicos ativos do Estado já conseguem realizar a Declaração Anual de Bens e Valores (DBV), obrigatória para todos os agentes do Poder Executivo estadual. O envio do documento deve ser feito exclusivamente por meio do Sistema DBV. O prazo de entrega este ano começa nesta quarta-feira (15.03) e vai até o dia 30 de junho.

O sistema para envio da documentação foi criado e disponibilizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) com o objetivo de simplificar o procedimento de apresentação do documento. A obrigação de entrega da declaração se estende aos servidores que se encontram cedidos, afastados, permutados ou licenciados.

Para acessar o sistema, o servidor deve logar com seu CPF e senha – as mesmas credenciais para acessar o Portal do Servidor. Caso não possua usuário e senha, é possível clicar na opção “Esqueci minha senha” para ativar.

Para realizar o envido da declaração, o servidor deverá preencher as informações solicitadas no formulário disponibilizado pelo sistema ou encaminhar o documento digitalizado da declaração apresentada à Receita Federal do Brasil. A entrega só será concluída após a realização de todas as etapas do sistema e emissão do comprovante de envio.

O documento, que deve conter a identificação do contribuinte, dos seus dependentes e o formulário de bens e valores, pode ser utilizado pelos órgãos de controle da administração pública mediante instauração de processo para análise da evolução patrimonial do servidor, a fim de verificar a compatibilidade com os recursos e disponibilidades que compõem o seu patrimônio.

Em caso de dúvida ou para mais informações, o servidor poderá entrar em contato com a setorial de gestão de pessoas do órgão de origem.