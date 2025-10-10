JUSTIÇA
Servidores já podem se inscrever para o Outubro Movimente 2025
Servidores do Poder Judiciário já podem se inscrever para a 5ª edição do Outubro Movimente, uma iniciativa para fomentar a cultura de inovação e tecnologia no setor público. O evento será realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (Seplag), no período de 20 a 24 de outubro, nos formatos híbrido e presencial.
O juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais e membro do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (InovaJusMT), Vinicius Paiva Galhardo, realiza no dia 20, das 14h às 16h, no formato online, a “Apresentação de IA para líderes no setor público – Transforme a gestão pública com a inteligência artificial”.
O laboratório InovaJusMT atua na promoção da cultura de inovação e na implementação de soluções que melhorem a eficiência e a transparência do Poder Judiciário.
Já o Outubro Movimente é uma ação que busca inspirar gestores e lideranças a adotarem soluções inovadoras que otimizem processos, aumentem a eficiência administrativa e melhorem a qualidade do atendimento ao cidadão.
No total, serão cinco dias de palestras, cursos e oficinas, nos formatos presencial e online, com mais de 800 vagas destinadas aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.
As inscrições podem ser feitas no seguinte link:
https://sites.google.com/seplag.mt.gov.br/sinovamt/outubro-movimente/om-2025?authuser=0
Com informações da Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag).
TJMT Inclusivo reúne saberes de múltiplas áreas para debater sobre Autismo em Rondonópolis
O “TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo” chega a sua 5ª edição, dessa vez, levando um rico e diverso conhecimento sobre o tema para a população de Rondonópolis, especialmente profissionais da Saúde, Educação e do Direito, famílias atípicas e demais interessados no assunto. O evento é totalmente gratuito. Faça sua inscrição clicando aqui.
A iniciativa da capacitação é do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT e da Diretoria do Fórum de Rondonópolis, realizado em parceria com a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), Escola dos Servidores, Projeto Autismo na Escola e da ADNA de Rondonópolis.
O evento é uma oportunidade para pessoas que buscam ampliar sua visão sobre o autismo, estimular a empatia e combater estereótipos, uma vez que a programação é composta tanto por profissionais dos ramos do Direito, da Medicina, da Psicologia, da Fisioterapia, bem como de autistas e mãe atípica. Além disso, durante toda a programação, os participantes poderão contemplar a exposição de artes plásticas da artista Maria Clara Souza Campos, filha da servidora do TJMT, Adriana Ferreira de Souza, que por sua vez, será palestrante.
Programação
A programação é vasta e começa às 8h, com a abertura feita pela presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e pela juíza diretora do Fórum de Rondonópolis, Aline Bissoni.
Haverá quatro palestras no período da manhã. Às 9h, o ativista, escritor, fotógrafo e autista, Nicolas Brito Sales, abordará o tema “Lugar de autista é onde ele quiser estar”.
Às 9h20, a doutora em Neurociência e especialista em autismo, Anita Brito, falará sobre “Inclusão social e neurodiversidade”.
Às 10h20, será a vez do neurologista pediátrico, Marino Miloca, abordar o tema “Autismo: atualizações e impactos na sociedade”.
Fechando a programação da manhã, às 11h10, a psicóloga Paola Cristina de Almeida Barcellos compartilhará conhecimentos sobre “Autismo: reconhecendo os sinais – critérios diagnósticos atuais e manifestações clínicas”.
O período vespertino também contará com cinco palestras. Às 13h45, a servidora do TJMT, Adriana Ferreira de Souza, proferirá a palestra “Depoimento de mãe atípica com meditação de fortalecimento interior”.
Às 14h, a psicóloga Erica Rezende Barbieri tratará sobre “Quando a resposta chega tarde: o diagnóstico de autismo na vida adulta”.
Às 15h, o psicólogo Luciano José Denti proferirá a palestra “Alémd e técnica: o cuidado humanizado com famílias atípicas no contexto terapêutico”.
Às 16h, será a vez da fisioterapeuta Francieli Martins falar sobre “O papel da fisioterapia no desenvolvimento de crianças atípicas e condições neuropsicomotoras”.
A última palestra levará uma visão do Direito sobre o autismo para os participantes. Os juízes Antônio Veloso Peleja Júnior (auxiliar da Vice-Presidência) e Renata do Carmo Evaristo Parreira irão palestra sobre “TEA sob a ótica dos Tribunais: alguns casos”.
Construtoras terão de devolver valores e indenizar compradores após abandono de obra
Compradores de um imóvel na planta conseguiram manter na Justiça o direito de rescindir o contrato e receber de volta todo o valor pago, além de indenização por danos morais, após atraso e paralisação das obras de um empreendimento em Várzea Grande. A decisão foi confirmada pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que rejeitou os recursos apresentados pelas construtoras responsáveis pelo projeto.
Os consumidores acionaram a Justiça relatando que o imóvel, cuja entrega estava prevista para março de 2019, nunca foi concluído. Diante do abandono da obra, pediram o cancelamento do contrato, a devolução dos valores pagos e compensação pelos prejuízos causados.
As empresas alegaram que o Tribunal havia deixado de analisar alguns pontos do recurso anterior, entre eles, a suposta inadimplência dos compradores e a aplicação da Lei da Alienação Fiduciária (Lei nº 9.514/97). Também afirmaram que não existiriam motivos para indenização por danos morais.
No entanto, a relatora do caso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, explicou que todas as questões já haviam sido analisadas e que não havia qualquer omissão a ser corrigida. Segundo ela, ficou claro que o atraso e a paralisação das obras foram de responsabilidade das vendedoras, o que caracteriza descumprimento contratual grave.
A magistrada também destacou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações de compra e venda de imóveis na planta, mesmo quando há cláusula de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Sobre a indenização por danos morais, a desembargadora ressaltou que ela foi fixada não por mero atraso, mas pela frustração da legítima expectativa dos compradores, que viram o sonho da casa própria ser interrompido sem qualquer resposta das empresas.
Com a decisão, o colegiado manteve integralmente a sentença que determinou a devolução total dos valores pagos e a indenização por danos morais aos consumidores prejudicados.
Processo nº 1009773-48.2020.8.11.0041
