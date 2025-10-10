Connect with us

JUSTIÇA

Servidores já podem se inscrever para o Outubro Movimente 2025

10/10/2025

Servidores do Poder Judiciário já podem se inscrever para a 5ª edição do Outubro Movimente, uma iniciativa para fomentar a cultura de inovação e tecnologia no setor público. O evento será realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (Seplag), no período de 20 a 24 de outubro, nos formatos híbrido e presencial.

O juiz do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais e membro do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (InovaJusMT), Vinicius Paiva Galhardo, realiza no dia 20, das 14h às 16h, no formato online, a “Apresentação de IA para líderes no setor público – Transforme a gestão pública com a inteligência artificial”.

O laboratório InovaJusMT atua na promoção da cultura de inovação e na implementação de soluções que melhorem a eficiência e a transparência do Poder Judiciário.

Já o Outubro Movimente é uma ação que busca inspirar gestores e lideranças a adotarem soluções inovadoras que otimizem processos, aumentem a eficiência administrativa e melhorem a qualidade do atendimento ao cidadão.

No total, serão cinco dias de palestras, cursos e oficinas, nos formatos presencial e online, com mais de 800 vagas destinadas aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

As inscrições podem ser feitas no seguinte link:

https://sites.google.com/seplag.mt.gov.br/sinovamt/outubro-movimente/om-2025?authuser=0

Com informações da Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag).

