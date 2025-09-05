MATO GROSSO
Servidores públicos estaduais apresentam suas pesquisas no Seminário de Gestão do Conhecimento
A Escola de Governo de Mato Grosso, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT), encerrou, nesta sexta-feira (5.9), a quarta edição do Seminário de Gestão do Conhecimento. Foram quase 850 inscrições para participação em duas palestras e nas 11 salas online. 15 eixos temáticos receberam a submissão de pouco mais de 60 trabalhos científicos em nível de especialização, mestrado ou doutorado.
O Seminário acontece anualmente, desde 2022, divulgando pesquisas de servidores em cursos de especialização, mestrado e doutorado. São trabalhos que produzem resultados que podem promover melhorias na Administração Pública Estadual.
O secretário da Seplag, Basílio Bezerra, destaca a atenção governamental para a criação de políticas para desenvolvimento contínuo dos servidores públicos. Segundo ele, servidores mais especializados significam serviços de melhor qualidade para os mato-grossenses. “Enquanto governo, oferecemos essa contrapartida, criamos mecanismos legais, como o Decreto nº 2.347, de maio de 2014, instituindo a política de desenvolvimento contínuo para os servidores do Executivo Estadual”, exemplificou o secretário se tratando da qualificação e capacitação profissional.
Os servidores públicos Ueliton Peres e Andréa de Souza, vinculados, respectivamente, às secretarias estaduais de Segurança Pública (Sesp) e de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), usufruíram de dispensas para atividades das suas pós-graduações. Ele cursou doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e ela mestrado no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).
O doutor analisou como políticas públicas voltadas ao lazer podem impactar na redução de medidas socioeducativas. “A pesquisa pode contribuir para a articulação e efetivação de políticas públicas de lazer para a promoção da saúde, que possibilitem à superação de adversidades na trajetória de adolescentes em conflito com a lei, como o distanciamento da própria conduta infracional”, prospecta Ueliton, relacionando isso ao conceito Sociolazer, desenvolvido por ele.
Já a mestra criou um guia como modelo para a elaboração de documentos, auxiliando na melhoria das atividades escolares. “Elaborei um guia para a elaboração de documentos. Meu objetivo foi criar um material que sirva de apoio aos servidores, facilitando a execução dessas atividades e impactando diretamente o ‘chão da escola’, ao simplificar a contratação de professores, a realização de parcerias, a aquisição de materiais, entre outros”, explica Andréa de Souza.
Retrospectiva
A primeira edição do Seminário de Gestão do Conhecimento aconteceu em 2022 com o tema “Gestão do Conhecimento”. Desde então, cada edição trouxe novos enfoques: em 2023, “Fortalecendo a qualificação por meio da socialização”; em 2024, “Inovação e eficiência por meio de pesquisas: novos caminhos para o serviço público”; e, neste ano, “Pesquisa e Gestão Pública: conectando saberes à melhoria dos serviços”.
Segundo a adjunta da Escola de Governo, Marioneide Kliemaschewsk, a socialização das pesquisas fortalece a memória coletiva, estimula a inovação e contribui para a melhoria das políticas públicas. “A pesquisa fomenta o desenvolvimento de estratégias e metodologias que tornam a gestão do conhecimento mais eficiente”, frisa.
Até o momento, o histórico do Seminário contabiliza mais de 160 trabalhos submetidos, 467 servidores participantes presenciais e 1.305 de forma online. Para a próxima edição, a expectativa é ampliar o número de inscrições. “Acreditamos que o conhecimento transforma vidas e, por isso, promovemos o seminário como ferramenta de fortalecimento da gestão pública”, concluiu a adjunta.
Corpo de Bombeiros intensifica combate aos incêndios na Serra do Roncador e Parque Estadual da Serra Azul
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou, nesta sexta-feira (5.9), as ações de combate aos incêndios florestais que atingem o Parque Estadual da Serra Azul e a região da Serra do Roncador, no município de Barra do Garças. A operação foi reforçada com o incremento do efetivo, instalação de uma Sala de Situação na serra, além do envio de aeronaves especializadas.
De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, foi elaborado um planejamento estratégico para viabilizar o emprego de três aeronaves nas operações realizadas na região de Barra do Garças, sendo duas que já atuam na Serra do Roncador e uma no Parque Estadual da Serra Azul.
O uso de aviões no lançamento de água é considerado uma estratégia fundamental para conter focos de incêndio em áreas de difícil acesso por terra.
“O emprego dos meios aéreos permite uma resposta mais rápida e direcionada, otimizando os recursos e garantindo maior segurança às equipes que atuam em solo. E essa atuação conjunta com outras instituições permite ampliar nossa capacidade de resposta e otimizar os recursos disponíveis”, afirmou o coronel.
Além do reforço aéreo, o comandante determinou a instalação temporária de uma Sala de Situação nas proximidades da Serra do Roncador. O objetivo é coordenar as ações operacionais em tempo real, realizar briefings com as equipes em campo e ajustar rapidamente as estratégias de combate conforme necessário.
A estiagem prolongada, combinada a ventos fortes e altas temperaturas, tem acelerado a propagação das chamas, exigindo uma resposta rápida e contínua para proteger a vegetação e minimizar os impactos sobre a fauna local.
“Todas as ações são acompanhadas pelo Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, mas a presença de uma Sala de Situação no local permite uma coordenação mais ágil e eficaz das equipes em campo. É uma estratégia que já demonstrou bons resultados no Pantanal, onde, até o momento, os registros de focos ativos têm se mantido baixos”, afirmou.
Essas ações são reforçadas com o apoio dos produtores da região, que têm contribuído significativamente com os esforços, disponibilizando brigadistas e maquinários como tratores, retroescavadeiras, pás carregadeiras e caminhões-pipa, além de apoio logístico para atuar na operação.
Já no Parque Estadual da Serra Azul, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuam de forma ininterrupta desde a madrugada de quinta-feira (04.09). A operação conta com o apoio de brigadistas do parque, da Defesa Civil e de militares do Exército, que prestam suporte logístico às equipes em campo. O combate aéreo, já empregado na região, segue sendo fundamental para conter os focos.
A gerente do Parque Estadual da Serra Azul, Cristiane Schnepfleitner, acompanha de perto toda a operação e reforçou que, neste momento, o mais importante é o apoio da população na prevenção de novos focos, já que o combate está sendo realizado pelas equipes especializadas.
“Neste momento, precisamos que a população tenha consciência. Que você, voluntário, nos ajude para que não tenhamos mais focos no parque. Se você flagrar alguém colocando fogo no lixo, na beirada da estrada, denuncie. Esse é o melhor apoio que podemos dar ao Parque para que não tenhamos mais focos”, afirmou.
Corpo de Bombeiros combate 33 incêndios florestais nesta sexta-feira (5)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu dois incêndios florestais e mantém controlados 5 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta sexta-feira (5.9), atuando diretamente no combate a 33 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos estavam nos municípios de Ribeirão Cascalheira e em Cuiabá, nas proximidades do município de Acorizal. Já focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Livramento, com dois focos ainda em monitoramento; Cláudia, com dois focos monitorados; e Confresa, com somente um foco em monitoramento.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Cuiabá (na região de Coxipó do Ouro e nas proximidades da região de Livramento), São José do Rio Claro, Nova Maringá, União do Sul, Feliz Natal, Sinop, Torixoréu, Novo Santo Antônio, Porto dos Gaúchos, Cotriguaçu, Aripuanã, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte, Alta Floresta, Terra Nova do Norte e Paranaíta.
As ações estão igualmente concentradas em Santo Antônio de Leverger, Planalto da Serra, Tesouro, Vila Bela da Santíssima Trindade, Guarantã do Norte e Marcelândia, onde as equipes atuam no combate a dois focos ativos distintos em cada localidade. Já em Barra do Garças, o combate ocorre em três pontos diferentes, com atenção redobrada nas regiões da Serra do Roncador e do Parque Estadual da Serra Azul, com o empenho de três aeronaves.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 112 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 97 são incêndios florestais, sendo 17 em terras indígenas. Outros 15 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: três focos no Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte; dois focos na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Terra Indígena Sangradouro, em Poxoréu, e dois focos na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia e na Terra Indígena Sarare, em Conquista D’Oeste.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 15 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 187 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 94 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 56 estão na Amazônia e 27 no Cerrado e 11 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
