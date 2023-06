SES abre inscrições para oficina sobre câncer relacionado ao trabalho

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), abriu as inscrições para a oficina de Vigilância e Prevenção do Câncer Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente. A capacitação ocorrerá no dia 4 de julho, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer relacionado ao trabalho consiste em todo caso de câncer que tem entre seus elementos causais a exposição a fatores, agentes e situações de risco presentes no ambiente e processo de trabalho, mesmo após a cessação da exposição.

Os interessados no curso devem se inscrever neste link até a próxima terça-feira (27.06). Podem participar da atividade profissionais de saúde que atuam como referência técnica em saúde do trabalhador nos Escritórios Regionais de Saúde e em unidades notificadoras do câncer relacionado ao trabalho.

A coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalhador da SES, Lauren Cristiane Leite, informa que a oficina também é direcionada aos servidores dos Centros Referência em Saúde do Trabalhador das Regionais de Sinop, Colíder, Primavera do Leste, da Baixada Cuiabana, além dos profissionais dos Hospitais Regionais e técnicos das Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso e demais profissionais da rede privada relacionada ao câncer.

“O objetivo desta capacitação é apresentar a situação do câncer relacionado ao trabalho no Brasil e em Mato Grosso, oferecer subsídios para o reconhecimento, investigação e propor um fluxo de notificação dos casos”, explica Lauren.