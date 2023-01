SES abre processo seletivo com 79 vagas para os Hospitais Regionais de Sorriso e Alta Floresta

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), publicou em edição do Diário Oficial que circula nesta segunda-feira (23.01) o edital do processo seletivo simplificado para a contratação de 79 profissionais para atuar nos Hospitais Regionais de Sorriso e Alta Floresta.

Estão abertas 45 vagas para o Hospital Regional de Sorriso, sendo elas de médico (3), contador (1), fonoaudiólogo (1), terapeuta ocupacional (1), farmacêutico (2), técnico em enfermagem (20), técnico de imobilização ortopédica (1), técnico de laboratório (2), auxiliar de farmácia (3), condutor de ambulância (2) e maqueiro (4). Também há duas vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) no cargo técnico em enfermagem.

O Hospital Regional de Alta Floresta disponibiliza 34 vagas. São elas: enfermeiro (11), fonoaudiólogo (1), técnico em enfermagem (15), técnico de laboratório (2), condutor de ambulância (2). Para o público PCD, as vagas são de enfermeiro (1) e técnico de enfermagem (2).

As inscrições iniciam nesta segunda-feira (23.01) e seguem até o dia 05 de fevereiro de 2023 no link www.seplag.mt.gov.br/processo-seletivo/SES/. Para concorrer às vagas, o candidato precisa optar por somente uma das unidades hospitalares e se candidatar a apenas uma das vagas ofertadas.

A seleção do candidato ocorrerá por meio de avaliação de títulos e experiência profissional (de caráter eliminatório e classificatório) de acordo com o perfil/função e com a pontuação estabelecida no edital. A publicação do resultado preliminar do processo seletivo está prevista para ocorrer a partir do dia 13 de fevereiro de 2023, no Diário Oficial do Estado.

Para a inscrição, é necessário ter idade mínima de 18 anos e anexar diversos documentos, como cópia do documento oficial de identificação que contenha foto e CPF; currículo profissional e documento de comprovação de experiência profissional; cópia da documentação exigida para o perfil/função pretendida; título; diploma; curso de especialização; curso de formação acadêmica/profissional; certificado de conclusão de curso; certificado de curso; documento comprobatório com validade de inscrição no Conselho de Classe competente, quando exigido; e laudo médico, quando concorrer a vaga de PCD.

Outras informações podem ser acessadas no edital completo no link https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/html/17115/#e:17115/#m:1419520 o no documento em anexo.

Fonte: GOV MT