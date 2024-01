SES alerta sobre golpes e reforça que Hospital Metropolitano não cobra por atendimentos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) alerta que o Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, assim como todos os hospitais da rede estadual, não realiza a cobrança de valores por serviços ofertados via Sistema Único de Saúde (SUS). Os atendimentos e exames são 100% gratuitos à população.

Recentemente, familiares de pacientes do Hospital Metropolitano relataram o recebimento de ligações e mensagens de golpistas solicitando valores para a compra de medicamentos e realização de exames na unidade. A SES orienta que os familiares ou pacientes hospitalizados não realizem qualquer tipo de transação financeira.

Conforme a diretora do Hospital Metropolitano, Cristiane de Oliveira, a equipe de psicologia e assistência social da unidade de saúde está em contato com os familiares dos pacientes para alertar sobre o golpe. “Eles já estão sensibilizados em razão do ente querido estar hospitalizado e ainda têm que lidar com pessoas querendo dar golpe. Estamos com uma força-tarefa para orientar os familiares dos pacientes”, conta a gestora.

A diretora ainda ressalta que pessoas que receberem mensagens ou ligações com cobranças relacionadas aos serviços prestados pelos hospitais públicos podem fazer o registro de Boletim de Ocorrência.