SES alerta sobre golpes e reforça que o Hospital Regional de Cáceres não cobra por atendimentos

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, neste domingo (23.2), um incêndio em um depósito comercial que abrigava o maquinário de uma padaria, localizada na Avenida Ludovico da Riva, no bairro Industrial, em Alta Floresta (a 790,9 km de Cuiabá).

A equipe da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (7ª CIBM) foi acionada para atender a uma ocorrência de incêndio, com informações de que as chamas de grandes proporções haviam atingido um comércio onde funcionava uma padaria. No local, a equipe constatou que o incêndio estava concentrado somente em um depósito nos fundos da padaria, onde estava o maquinário.

Imediatamente, foram montadas duas linhas de combate ao incêndio. Na área onde o fogo estava mais intenso, próximo ao maquinário, a equipe conseguiu extinguir as chamas. No entanto, as labaredas alcançaram um sistema de placas solares instalado no telhado do prédio. Mesmo após o desligamento da energia e a desconexão das placas, elas continuaram gerando eletricidade, mantendo o telhado energizado. Isso impediu o acesso ao local para um combate mais eficaz.

Foi, então, feito contato com técnicos especializados, que se deslocaram até o local para auxiliar com seus conhecimentos técnicos. Após o desligamento completo das placas solares, iniciou-se a remoção do material, pois as placas estavam em curto, produzindo faíscas. Além disso, o telhado era composto por telhas isotérmicas, e o fogo havia penetrado por dentro delas, alcançando a camada de isopor e gerando mais chamas.

Simultaneamente, a equipe monitorou o sistema de gás do local, que possuía um sistema interligado por canos pressurizados, o que exigiu cuidado para evitar que o fogo atingisse essas áreas. Apesar da complexidade da ocorrência e dos diversos fatores agravantes, o incêndio foi extinguido, as placas solares foram removidas pelos técnicos e a equipe permaneceu no local até a retirada de todo o material e a realização do rescaldo.

Ninguém ficou ferido.

Fonte: Governo MT – MT