MATO GROSSO
SES articula ações de promoção à saúde mental no Setembro Amarelo
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) articula ações de promoção da vida e prevenção ao suicídio ao longo de setembro, mês de sensibilização sobre o cuidado em saúde mental.
No dia 9 de setembro, a SES vai promover, em parceria com o Cine Teatro Cuiabá, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil de Várzea Grande (CAPSi) e o Centro de Atenção Psicossocial Adolescer (CAPS Adolescer), de Cuiabá, uma ação para levar crianças e adolescentes usuários desses serviços, familiares e profissionais de saúde a um passeio no Cine Teatro, às 14h.
De acordo com a psicóloga e responsável técnica pela área da Promoção da Vida, da Cultura da Paz e Prevenção do Suicídio da SES, Milady Oliveira, os pacientes vão assistir ao filme “Divertidamente 2”, que traz a temática do cuidado e atenção às emoções durante o desenvolvimento de uma criança. “A ação tem cunho terapêutico, já que consiste em uma intervenção psicossocial de integração do paciente ao território de Cuiabá e também de acesso à cultura”, informou.
Já no próximo dia 17, ocorrerá o “VIII Encontro Intersetorial de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio no Setembro Amarelo”, que deve reunir cerca de 300 participantes, entre gestores municipais, profissionais de saúde, profissionais de educação, estudantes de graduação e pós graduação, e a comunidade em geral.
O evento será realizado na Escola Superior de Contas, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), em período integral das 8h às 17h30, com o tema “Promoção da Vida e da Saúde Mental nas Infâncias e Adolescências” e transmissão pelo canal no YouTube. As inscrições podem ser feitas pelo link https://aluno.tce.mt.gov.br/frequencia-inscricao/774.
“Esse evento é uma oportunidade de sensibilização da sociedade, mas também de aprendizado, trocas de experiências, análise do cenário de Mato Grosso, construção de ações conjuntas e resolutivas, além de reconhecimento das ações de sucesso”, esclareceu o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo.
Para a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires, a ação é fundamental pela crescente necessidade de fortalecer as estratégias de promoção à saúde mental.
“O suicídio é um grave problema de saúde pública, com impactos em toda a sociedade. A complexidade desse cenário demanda uma abordagem integrada e humanizada, que reconheça a importância de cada voz e a vulnerabilidade de grupos específicos. A promoção da saúde mental é uma forma eficaz de prevenir o sofrimento emocional que pode culminar na morte por suicídio”, informou.
De acordo com a coordenadora, o encontro é realizado anualmente, em parceria com outras secretarias do Governo de Mato Grosso e instituições, para promover a saúde mental e o enfrentamento dos fatores que representam risco ao desenvolvimento saudável, dando prioridade máxima às crianças e aos adolescentes.
“A Secretaria de Saúde tem como uma de suas competências desenvolver ações de mobilização social, informação, educação e comunicação, visando a reflexão e a implementação de Políticas Públicas voltadas à atenção integral de crianças e adolescentes. Por isso, as áreas promovem o apoio técnico e o fomento à campanha junto aos municípios mato-grossenses para a realização de ações de promoção da saúde e prevenção ao suicídio”, acrescentou.
Além da SES e do TCE-MT, também estão envolvidos no encontro intersetorial a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), ambas do Governo de Mato Grosso, a Organização Pan-Americana de Saúde-Brasil (Opas/OMS), o Ministério da Saúde (MS), Tribunal de Justiça (TJ-MT), Ministério Público (MP-MT), Defensoria Pública do Estado (DPE-MT), Prefeitura de Cuiabá e o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 700 mil pessoas morrem anualmente por óbito autoprovocado, sendo a terceira maior causa de mortes de jovens entre 15 e 29 anos. Trata-se de um fenômeno complexo, influenciado por fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais, e que causa impacto individual e coletivo.
Um levantamento da SES mostra que Mato Grosso registrou 1.873 notificações por violência autoprovocada e 315 óbitos por violência autoprovocada intencionalmente em 2024.
Parceria com os municípios
Conforme a psicóloga Valéria Vuolo, a área técnica de saúde mental da Coordenação de Organização de Redes de Atenção à Saúde, em parceria com os Escritórios Regionais de Saúde (ERS), tem articulado com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) a realização de ações voltadas às comunidades por meio do projeto “Eu quero é botar… o CAPS na Rua!”.
“Estão previstas atividades especiais em locais fora das unidades durante o Setembro Amarelo. O objetivo é extrapolar o espaço físico da instituição e estimular a presença dos usuários do CAPS pela cidade, buscando reduzir o estigma relacionado às pessoas que possuem algum transtorno mental e promover a saúde mental, pela ampliação das vivências do paciente. É uma forma de aproximar sociedade, usuário e instituição”, afirmou Valéria.
As experiências estão sendo registradas no site do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems-MT).
“Alguns serviços vão fazer exposição de pintura durante o mês inteiro, por exemplo. Uma das grandes prioridades na saúde mental é desconstruir a visão estereotipada sobre o momento de crise, associada à agressividade e/ou periculosidade. Então, serão feitas atividades voltadas a tecer ou ampliar uma Rede de Apoio que possa ser mais eficaz e acessível, contribuindo para a redução dos fatores de risco para o suicídio”, concluiu.
Para atender os pacientes com transtornos mentais no estado, Mato Grosso conta com 53 unidades de CAPS das prefeituras nos municípios com mais de 15 mil habitantes: 37 CAPS I; 2 CAPS II; 1 CAPS III; 5 Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS ad) e 7 Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi ou CAPS IJ).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros resgatam filhote de cachorro que estava preso em bueiro
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na manhã desta quarta-feira (3.9), um filhote de cachorro que estava preso dentro de um bueiro no Loteamento Ônix, no município de Pedra Preta (a 241 km de Cuiabá).
A equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BMM) deslocou-se rapidamente e, ao chegar ao local, ouviu os latidos vindos do interior da estrutura. A equipe verificou que o cachorro estava dentro da manilha e rapidamente iniciou o resgate.
Para o resgate, os bombeiros realizaram as amarrações necessárias e entraram aproximadamente 60 metros dentro da tubulação. Toda a operação foi conduzida com cautela, garantindo a segurança da equipe e do animal.
Após a operação, o filhote de cachorro foi encaminhado a um veterinário para realização de uma avaliação.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Desenvolve MT reforça presença no interior e amplia acesso ao crédito em diversos municípios em Mato Grosso
No primeiro semestre de 2025, a Desenvolve MT ampliou o alcance de suas políticas de crédito no interior do Estado, reforçando o compromisso com a democratização do acesso a financiamento. A instituição renovou e estabeleceu novas parcerias estratégicas com diversos municípios, entre eles Alta Floresta, Água Boa, Sorriso, Várzea Grande e Cuiabá, impulsionando o desenvolvimento regional por meio do apoio a pequenos negócios e empreendedores locais
Atualmente, a agência mantém parceria com 52 municípios, envolvendo prefeituras, associações comerciais e Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL). Como parte da ação, a Agência segue promovendo cursos de capacitação presencial e on-line aos municípios parceiros para aprimorar o atendimento e a orientação aos empreendedores locais. Essas ações refletem o compromisso da instituição em ampliar sua atuação, garantindo a presença de agentes preparados e fortalecendo o desenvolvimento econômico em diferentes regiões.
Como é o caso de Várzea Grande, até julho, já foram liberados mais de R$4,4 milhões a 44 empresas, em Sorriso 35 empresas acessaram mais de R$2,3 milhões, em Campo Verde já ultrapassam R$1,3 milhões destinados a 11 empresas. Nos demais municípios, o investimento somam mais de R$2,5 milhões, recursos que ampliam o alcance do atendimento local e reforçam o papel estratégico dos agentes como elo entre a população e os serviços oferecidos.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde, explica que o município enxerga o empreendedor como um grande parceiro da economia local, e tem investido em todo o ecossistema de apoio aos empresários dos pequenos negócios.
“A grande parceria com a Desenvolve MT vem fortalecendo as empresas por meio das linhas de crédito, que contribuem com a economia da cidade gerando emprego e renda, o que possibilita que os negócios perpetuem e cresçam cada vez mais”, comenta Henrique Soares.
Para o agente de crédito de Campo Verde, Carlos Gabriel Cordeiro Duarte, as capacitações são de extrema importância para que os agentes estejam sempre atualizados sobre as linhas de crédito ou processos dentro da plataforma, mas também para a qualidade de atendimento para os empreendedores.
“Quando você tem agentes no município você consegue ter mais abrangência, visitar as empresas, tudo isso faz muita diferença. Na maioria dos casos, conseguir colocar em ação um plano de crescimento da empresa, aumentar estoque, aumentar espaço físico, fazer curso de capacitação, essas são situações que a gente já tem aqui no nosso município e tem trazido bastante resultado.”, afirma Carlos.
Ele lembra ainda de clientes atendidos no município com o crédito da Desenvolve MT. “Tem o caso de uma empreendedora que abriu uma loja de roupas de bebê que comprou todo estoque inicial com o crédito, outro empresário que conseguiu montar um espaço para realizar o trabalho e os serviços de forma mais eficiente, entre outros casos.”.
Para a assessora técnica especial, Juliana Castro, os agentes representam a presença da Desenvolve MT dentro dos municípios, viabilizando as linhas e orientando os empreendedores. “Nosso compromisso é capacitá-los continuamente, porque sabemos que um agente bem preparado é capaz de transformar a realidade local, ajudando a movimentar a economia, gerar emprego e renda. É dessa forma que a Agência consegue estar próxima de quem mais precisa”, explica.
A Desenvolve MT já planeja novos ciclos de capacitação, com a meta de ampliar ainda mais o número de municípios contemplados. A expectativa é que, até o final do ano, mais parcerias sejam firmadas, permitindo que mais regiões tenham agentes preparados para orientar e acompanhar os empreendedores locais.
Para saber se o seu município já conta com agentes em atividade, acesse o site da Desenvolve MT. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 3613-7997. Após a assinatura do termo de cooperação, a Desenvolve MT oferece treinamento gratuito ao colaborador indicado.
Fonte: Governo MT – MT
Encontro virtual reúne educadores para fortalecer projeto Remição pela Leitura em Mato Grosso
Confira os palestrantes do VI Encontro de Justiça Criminal de Mato Grosso
SES articula ações de promoção à saúde mental no Setembro Amarelo
Prefeita recebe medalha de honra da Polícia Militar em evento de celebração de 190 anos da instituição
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Segurança
Polícia Civil apreende caminhão que distribuía cestas básicas para facção criminosa na região de fronteira
Um caminhão, carregado de cestas básicas, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (3.9), em ação realizada pela Delegacia de...
Polícia Civil recupera R$ 175 mil de vítima de golpe com falso perfil em Mato Grosso
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, recuperou, na segunda-feira (1º.9), R$ 175 mil, de...
Força Tática prende homem que ameaçava mulher com revólver em Confresa
Policiais militares da Força Tática do 10º Comando Regional prenderam um homem, de 43 anos, por lesão corporal motivado por...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
Economia & Finanças7 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Sefaz orienta contribuintes sobre autorização de notas fiscais eletrônicas
-
CIDADES6 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
População de Sinop ultrapassa os 223 mil habitantes e prefeito atribui ao planejamento do município
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Justiça Eleitoral leva atendimento biométrico a idosos do Abrigo Sombra da Acácia, em Jaciara
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
TRE-MT participa de reunião da Rede de Controle que reforça compromisso com a integridade na gestão pública