SES capacita profissionais de saúde para atuarem como doutores palhaços em hospitais

Um total de 25 profissionais da saúde concluíram, nesta quarta-feira (11.10), o curso de doutores palhaços, ofertado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). O curso iniciou no mês de agosto e capacitou servidores que atuam em três hospitais da Capital. A proposta é qualificar os profissionais para promoção da alegria e bem-estar dos pacientes.

A capacitação integra o projeto Saúde com Alegria: Doutores Palhaços no Estado de Mato Grosso, idealizado pela Superintendência de Atenção à Saúde da SES, por meio da Coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde.

A nutricionista do Hospital São Benedito, Elem Cristina da Silva, fez o curso e conta que já desenvolvia as suas atividades laborais de forma descontraída e alegre por meio de uma visita nutricional com abordagem mais informal.

“Os pacientes ficam muito felizes com isso, mas a partir do curso eu pude me qualificar melhor e aprendi a fazer as brincadeiras de forma caracterizada, porque antes eu não me caracterizava. Para mim, todo esse trabalho é fundamental não só para os pacientes, mas também para os médicos, enfermeiros, cozinheiras e outros funcionários, como da limpeza, que também entram na brincadeira”, diz a aluna.

A enfermeira da ala pediátrica do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, Adélia da Cunha Alves, decidiu fazer a capacitação porque se viu obrigada a colaborar com um momento de mais diversão aos pacientes. “Vi a necessidade que as crianças e os adultos internados têm de um momento de alegria num período de tanto sofrimento e dor, e esse curso foi ao encontro do que eu estava desejando”, afirma.

Conforme o superintendente de Atenção em Saúde, Diógenes Marcondes, a gestão está empenhada no acolhimento dos pacientes e seus familiares.

“O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, e o governador Mauro Mendes são sensíveis a esta área da saúde e apoiam a nossa missão de tornar o serviço e atendimento mais acolhedor e humanitário”, diz o gestor.

A coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Jane Vivas, explica que a qualificação visa preparar os profissionais para auxiliarem no alivio da dor dos pacientes hospitalizados.

“A saúde é um bem precioso que todos nós buscamos preservar ao longo de nossas vidas. No entanto, quando a doença se instala, é necessário não apenas cuidar dos aspectos físicos, mas também proporcionar cuidados emocionais e psicológicos aos pacientes. E esse projeto vai de encontro a essas necessidades que não são, muitas vezes, palpáveis e visíveis”, entende Jane.

Os Doutores Palhaços são profissionais da saúde que utilizam técnicas de palhaçaria para levar alegria, risos e esperança aos pacientes em hospitais, clínicas e instituições de cuidados paliativos. A atividade também é considerada uma ferramenta terapêutica, pois proporcionando descontração e alívio.

“Esses benefícios não se limitam apenas aos pacientes, mas também se estendem aos profissionais de saúde e familiares envolvidos no processo do cuidado”, acrescenta Jane.

Participaram do curso servidores do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá e Hospital Municipal São Benedito. Durante os dois meses do curso, eles aprenderam a parte teórica da atividade, como a criação do palhaço e sua especialidade; preparação do ambiente; expressão verbal e corporal, entre outros.

No decorrer da capacitação também foi trabalhada a prática de ser doutor palhaço. Entre os temas debatidos neste módulo estão: a lógica do palhaço de hospital, estratégia de atuação no leito, maquiagem e figurino apropriados e simulação de visita ao Hospital.

Projeto nos Hospitais Regionais

A SES já implementou o projeto Doutores Palhaços nos Hospitais Regionais de Sorriso, Sinop e Rondonópolis. Um balanço do primeiro semestre deste ano mostra que na unidade de saúde de Sorriso um total de 558 pessoas, entre pacientes e familiares, foram impactadas com a iniciativa. Já em Sinop foram alcançadas 405 pessoas com as atividades de palhaçaria. O projeto no Hospital Regional de Rondonópolis foi implantado no mês de agosto e o balanço da ação deve ser concluído nos próximos dias.

A integrante da equipe que coordena o projeto na SES, Aurea Kelly, enfatiza a importância da ação na recuperação da saúde dos pacientes. “A alegria proporcionada por esses profissionais contribui para diminuir o estresse e a ansiedade dos pacientes, auxiliando no alívio da dor e na melhora do bem-estar geral”, afirma.

Aurea ainda destaca que o trabalho melhora também o ambiente hospitalar. “As brincadeiras criam um ambiente acolhedor, descontraído, afetuoso e positivo, onde os pacientes se sentem mais confortáveis e dispostos a enfrentar os desafios que a doença impõe, melhorando a relação entre pacientes, familiares e servidores da saúde envolvidos”.

Segundo a servidora, a liberação de hormônios como a endorfina e serotonina – substâncias que trazem a sensação de bem-estar, prazer e alegria -, promovem uma sensação positiva, com influencia diretamente na saúde física e mental de todos os envolvidos.

“Isso estimula e fortalece o sistema imunológico através da inibição do hormônio cortisol, que é o principal responsável por sentimentos negativos como a ansiedade, o estresse e o medo. Desta forma, os Doutores Palhaços são agentes da medicina complementar, colaborando também na medicina tradicional”, finaliza.