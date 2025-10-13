MATO GROSSO
SES capacita servidores para fiscalização de contratos hospitalares
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) promove, de segunda a sexta-feira (13 a 17.10), o curso presencial sobre “Monitoramento, Fiscalização e Auditoria Interna nos Contratos Hospitalares”, que ocorre na Superintendência de Vigilância em Saúde, em Cuiabá.
A capacitação é realizada pela Superintendência de Gestão de Parcerias Hospitalares e pela Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde (SUS). Cerca de 50 servidores participam do curso, incluindo profissionais que vão realizar a auditoria interna em cada unidade hospitalar.
“Essa capacitação dos servidores que fazem a fiscalização dos contratos firmados pela SES é fundamental para a eficiência da gestão, principalmente pela atuação de novos profissionais que foram nomeados recentemente, após a aprovação no último concurso”, destacou o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo.
Representantes da Procuradoria Geral do Estado (PGE-MT), Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Tribunal de Contas da União (TCU-MT), Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco e Serviço Nacional de Auditoria do SUS em Mato Grosso do Sul participam das discussões durante capacitação.
Segundo o auditor-geral do SUS, Roziney Peixoto, o treinamento visa a acompanhamento da execução dos contratos de gestão hospitalar.
“Com essa capacitação, buscamos minimizar problemas na gestão hospitalar, facilitar o controle e monitoramento das ações e serviços prestados e, especialmente, ampliar a qualidade dos serviços ofertados à população mato-grossense com economicidade e eficiência”, informou.
Nesta segunda-feira (13.10), foram abordados os temas “Legislação Estadual e Federal de Contratos no SUS” e “Processo de contratualização de Serviços Hospitalares no SUS”.
Ao longo da semana, também será tratado sobre “O Papel do Servidor no Monitoramento, Gestão e Fiscalização dos Contratos”, “Boas Práticas de Controle Interno no SUS”, “Conceitos e Práticas Relacionadas à Auditoria Interna Hospitalar” e “Procedimentos Técnicos para Monitoramento e Fiscalização de Contratos”.
Na próxima semana, de segunda a sexta-feira (20 a 24.10), ainda haverá uma capacitação online sobre a aplicação das atividades de aprimoramento e a prática da capacitação nos locais de trabalho dos participantes.
A Secretaria vai realizar um novo encontro, no dia 29 de outubro, no Palácio Paiaguás, para o encerramento do curso, com a apresentação das atividades realizadas in loco pelos grupos de trabalho. Depois, haverá a mesa-redonda “Integração Teoria, Prática e Responsabilização Jurídica”.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros socorre trabalhador atingido por palete carregado com cimento
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (13.10), um trabalhador que ficou ferido após ser atingido por um palete carregado com sacos de cimento no pátio de uma construtora localizada nas proximidades da MT-140, em Sinop (a 481km de Cuiabá).
A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4ºBBM) foi acionada por volta das 08h e prontamente se deslocou até o local da ocorrência. Ao chegar, encontraram o homem preso sob parte do palete, que havia caído sobre ele. Colegas de trabalho já haviam iniciado a retirada do material antes da chegada dos bombeiros militares.
Durante o atendimento, a vítima apresentava sinais vitais estáveis, mas com suspeita de fraturas na pelve, no fêmur direito e no úmero esquerdo. O trabalhador foi imobilizado conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, recebeu medicação e monitoramento dentro da viatura e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Regional.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Prefeito de Nova Mutum: “Governo que valoriza pessoas e reaplica recursos para população”
O prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, afirmou que o Governo de Mato Grosso mudou a forma de administrar o Estado.
“É motivo de orgulho para todos nós. Esse governo valoriza as pessoas, reinveste os recursos em obras e trabalho para a população, garantindo progresso e continuidade nas ações que fazem diferença para os mato-grossenses”, destacou Leandro, durante a inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Virgílio Corrêa Filho, nesta segunda-feira (13/10), no município.
Com investimento total de R$ 7,4 milhões, a unidade recebeu um novo bloco escolar com oito salas de aula, quadra poliesportiva, refeitório e vestiário. Agora, a escola conta com 26 salas de aula, com capacidade para atender até 1.560 estudantes, distribuídos em dois turnos.
Segundo o prefeito, para além da educação, o Governo do Estado tem mostrado resultados concretos em todos os setores. “Aqui em Nova Mutum, vemos investimentos na segurança, com a construção do batalhão para a Força Tática e a chegada do Raio; na saúde, com recursos para o Hospital Regional, referência em cirurgia cardíaca; e no desenvolvimento da infraestrutura, com a BR-163, entre tantas outras obras”, pontuou.
O vice-governador Otaviano Pivetta esteve no evento e declarou que a Virgílio Corrêa passa a ser uma escola completa, seguindo o padrão de qualidade exigido pelo governo para as escolas estaduais. “Não se faz mais escolas que não ofereçam bem-estar a alunos e professores. Aqui, vejo uma escola bem administrada, com um ambiente equilibrado e acolhedor, que valoriza todos os estudantes e os profissionais. Hoje, a Virgílio Corrêa Filho é uma escola completa, equipada com ginásio, refeitório, cozinha industrial e outros espaços que todos vocês merecem”, afirmou.
O diretor da escola, Giorgio Miranda, também ressaltou as melhorias que a reforma e ampliação da unidade trarão para a comunidade escolar. “Essa obra tão esperada, que ficou parada por 17 anos, transformou completamente a nossa escola. Hoje, temos um ambiente adequado para a aprendizagem e para o trabalho dos servidores, com ginásio, refeitório e salas bem equipadas. Isso mudou a rotina de alunos e professores, oferecendo condições que antes não tínhamos, sendo agora uma das melhores da cidade”, destacou o diretor.
Após a entrega, o vice-governador vistoriou a obra de construção da nova unidade da Escola Estadual Rui Barbosa, que está em execução, com investimento de R$ 19,5 milhões e previsão de conclusão em 11 meses. A escola terá 20 salas de aula, 6 salas de multiuso e quadra poliesportiva.
Outras obras em andamento no município incluem a reforma e ampliação da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro (R$ 3,6 milhões), a construção da Escola Estadual Militar Tiradentes Celso Henrique Souza Barbosa (R$ 8,9 milhões) e a reforma da Escola Estadual Padre Johannes Berthold Henning (R$ 4,5 milhões). Além disso, o município recebeu 10 ônibus escolares entregues pelo Governo do Estado.
Também participaram da agenda o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; os secretários estaduais Alan Porto (Educação) e César Roveri (Segurança Pública); a senadora Margareth Buzzetti; o comandante-geral da Polícia Militar, Fernando Tinoco; e o prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz.
Fonte: Governo MT – MT
