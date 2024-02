SES investe R$ 18 milhões na reforma da Escola de Saúde Pública e obra alcança 62% de conclusão

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) investe o total de R$ 18 milhões na reforma e modernização da Escola de Saúde Pública (ESP-MT), localizada em Cuiabá. A obra já alcançou 62% de conclusão e deve ser entregue à população ainda em 2024.

“A Escola de Saúde anseia por essa modernização há cerca de duas décadas. É com muita satisfação que vamos entregar o local neste ano totalmente modernizado e equipado para receber a nossa população, em especial os profissionais da saúde que são qualificados constantemente por meio dessa importante instituição para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, diz o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Na unidade, já foi realizada a reforma do bloco C. Os blocos A e B estão na fase de assentamento de piso e parte elétrica. Nos próximos meses, será realizada a pintura de toda parte externa, o concreto betuminoso usinado quente, finalização do muro, instalação das grades e portões, além do paisagismo.



“Estamos empenhados em entregar a unidade dentro do cronograma previsto. Nosso objetivo é proporcionar uma estrutura de qualidade àqueles que são capacitados pela Escola para ofertar um atendimento ágil e eficiente aos usuários do SUS”, explica a secretária adjunta de Infraestrutura de Tecnologia de Informação da SES, Mayara Galvão.



A Escola de Saúde Pública tem a missão de garantir educação permanente aos trabalhadores da saúde, com foco em aspectos éticos, políticos, técnicos e científicos. Essa atuação visa à melhoria dos serviços de saúde, qualidade de vida da população e ao fortalecimento do SUS em Mato Grosso.



A diretora da Escola de Saúde Pública, Sílvia Tomaz, relembrou que a unidade espera por uma reforma estrutural há 24 anos. Para a gestora, o investimento representa um grande feito para a área da Saúde Pública. “Aguardamos ansiosamente por essa obra que contribuirá para a revolução da educação permanente em saúde no estado de Mato Grosso”, acredita.

A Escola de Saúde Pública oferta diversos capacitações e especializações, que chegam até 760 horas. Entre os temas dos cursos ofertados, estão: transtorno do espectro do autismo; hansenologia; saúde mental e atenção psicossocial; enfermagem obstétrica; plantas medicinais; fitoterapia; avaliação de tecnologias em saúde e especialização descentralizada em Saúde Pública para os profissionais das regiões de saúde do Médio Araguaia, Norte Araguaia Karajá e Araguaia Xingu.



“Trabalhamos diuturnamente para qualificar de forma robusta nossos profissionais. Entendemos que a educação transforma vidas e a educação com amor muda cenários. Nossa equipe caminha para este objetivo e está empenhada em novas especializações que colaborem para um SUS mais humanizado, com atendimento qualificado e resultados satisfatórios”, conclui Silvia.