SES-MT participa de seminário sobre a Atenção Primária à Saúde
Representantes dos 16 Escritórios Regionais de Saúde (ERS), da Escola de Saúde Pública e demais setores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) participaram do “Seminário da APS nos Territórios”, promovido pelo Ministério da Saúde nesta quinta e sexta-feira (11 e 12.9), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.
Realizado em parceria com a SES e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems-MT), o evento tem o objetivo de debater os novos indicadores de qualidade e critérios de financiamento para a Atenção Primária à Saúde (APS).
Segundo o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, a imersão nos indicadores auxiliará os gestores municipais na busca por melhores resultados na Atenção Primária. Na abertura do seminário, o secretário destacou a adimplência do Governo de Mato Grosso junto aos repasses municipais para a manutenção de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Nós já transferimos de forma voluntária aos municípios mais de R$ 2 bilhões em nossa gestão, depois de passar por um histórico longo em que o Governo não cumpria os compromissos, com 11 meses de atrasos consecutivos nos repasses municipais. Nós estamos comemorando mais de 75 meses de rigorosa adimplência com todos os municípios do Estado e eu espero que continue sendo sempre assim”, acrescentou.
De acordo com a coordenadora de Atenção Primária da SES, Regina Paula Amorim, o Ministério da Saúde está realizando a reestruturação dos indicadores de qualidade da Atenção Primária.
“O Ministério da Saúde está fazendo uma rodada de seminários nos Estados para dialogar com as equipes estaduais e municipais, não só para apresentar os novos indicadores, porque a gente já fez isso aqui, mas para aprofundar e dialogar com os profissionais de saúde”, pontuou Regina.
A coordenadora acrescentou que os indicadores vêm num formato diferente, de indução de boas práticas. “Cada indicador, por exemplo, de qualidade da gestante, ele olha uma série de boas práticas do cuidado da gestante e da puérpera, induzindo as equipes de Atenção Primária a qualificar esse serviço e desenvolver boas práticas do cuidado ali no território, para garantir que tenham uma gestação saudável e que as crianças nasçam com saúde”, disse.
Esses indicadores de qualidade serão avaliados a cada quatro meses e o resultado vai classificar as equipes como ótimas, boas, suficientes ou regulares, de acordo com aquilo que elas ofertam nos territórios; cada categoria terá um valor correspondente a ser repassado de financiamento.
“Esse componente qualidade do financiamento Federal tem essa proposta de induzir à qualificação do cuidado das pessoas na Atenção Primária, de melhorar o cuidado, de evitar que as pessoas adoeçam, de evitar que as pessoas precisem utilizar níveis de complexidade de saúde maiores, que são mais caros. Então trabalhando a promoção, a proteção, a prevenção e o cuidado integral”, complementou Regina.
Programação
Na manhã desta quinta-feira (11.9), Regina apresentou as estratégias estaduais de apoio aos municípios para as boas práticas na Atenção Primária: as ações desenvolvidas no programa Saúde Digital MT, no sistema prisional com o Caminhão da Tuberculose, o cofinanciamento do Estado aos municípios para a qualificação das ações na Atenção Primária e o projeto Planifica SUS.
O coordenador estadual de Imunização da SES-MT, Marx Camarão, apresentou os destaques do programa Imuniza Mais MT, criado em julho de 2021 com o objetivo de reconhecer as boas práticas em imunização e ampliar a cobertura vacinal em Mato Grosso.
O Imuniza Mais MT já distribuiu quase R$ 20 milhões aos municípios vencedores do programa entre os anos de 2021 e 2025. Na última edição, em março deste ano, foi avaliada a performance de 10 imunizantes do calendário infantil.
Ao longo do dia, também foram debatidos os temas “Atenção Primária nos Territórios: Equidade, Vínculo e Qualidade no Cuidado”, “Gestão e Cuidado: conhecendo o Siaps” e “Gestão e Cuidado: navegando o e-SUS APS”.
Nesta sexta-feira (12.9), o evento é realizado das 8h às 16h, com foco na discussão de temas como “Boas Práticas na Saúde da Família” e “Boas Práticas na Atenção à Saúde Bucal”. Nos dois dias, o Ministério da Saúde realiza o atendimento aos gestores em sala separada para o esclarecimento de dúvidas.
Corpo de Bombeiros atende ocorrência de capotamento de carreta carregada com pluma de algodão
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, nesta quinta-feira (11.9), uma ocorrência de capotamento de uma carreta carregada com pluma de algodão, nas proximidades da curva da Rumo, em Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá).
Ao chegar ao local, a equipe do 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) foi informada que a condutora do veículo havia ficado presa entre o volante e o painel da cabine. E que com o auxílio de terceiros conseguiu sair do veículo.
Os bombeiros realizaram o Atendimento Pré-Hospitalar à vítima, que estava consciente e abalada emocionalmente, mas não apresentava nenhuma lesão grave aparente. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Alto Araguaia para uma avaliação médica mais detalhada.
*Sob supervisão de Hannah Marques
“Esse Governo acredita nos mato-grossenses; a Unemat nunca recebeu tantos investimentos”, afirma reitora
O Governo de Mato Grosso entregou nesta sexta-feira (12.9) as obras de reforma e ampliação realizadas no campus de Sinop da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Para a reitora da instituição, Vera Maquêa, os investimentos demonstram que o Governo do Estado acredita no futuro dos mato-grossenses.
“Nós tivemos um grande investimento do Governo de Estado na nossa universidade, como nunca vimos antes. E isso não é só sobre o recurso, é o Estado que tem olhado para as pessoas que vivem nessa região, acreditado nas pessoas e dito que aqui é um lugar que tem qualidade de vida”, afirmou a reitora.
A entrega das reformas faz parte das solenidades pelos 35 anos da instituição em Sinop. No município, a universidade conta com duas unidades, Aquarela e Imperial, que possuem mais de 2.750 alunos matriculados em 11 cursos de graduação, seis cursos de mestrado e um de doutorado.
Além das reformas dos prédios existentes, o Governo também construiu o Centro Experimental e Tecnológico, que abriga os blocos de laboratórios e da pós-graduação. Ao todo, o investimento para as melhorias foi de R$ 14,5 milhões.
O governador Mauro Mendes ressaltou que o investimento representa a boa gestão fiscal do Estado e a boa aplicação dos recursos públicos.
“Eu tenho muito orgulho do nosso Mato Grosso, de tudo que todos nós estamos fazendo. Eu não faria nada se a população que trabalha aqui, que empreende, não pagasse impostos para que o governo possa fazer o que precisa ser feito”, afirmou.
Ainda em Sinop, o governador Mauro Mendes também participou do lançamento da pedra fundamental da usina de etanol de milho Evermat, que está em construção no município. A biorrefinaria é formada por 36 famílias produtoras da região e gera mais desenvolvimento econômico para as cidades do entorno.
“Essa obra mostra a capacidade empreendedora dessa região. Estamos muito orgulhosos de ver esse espetáculo acontecendo, mais uma indústria de transformação que gera emprego qualificado, traz tecnologia e ainda mais desenvolvimento para a região de Sinop”, avaliou o governador.
O vice-governador Otaviano Pivetta, que também é produtor agropecuário, ressaltou que a biorrefinaria agrega valor à produção mato-grossense e gera mais desenvolvimento com a abertura de novas oportunidades de trabalho e negócios.
“Eu sei muito bem o sentimento do empreendedor quando sai de um segmento da economia do ciclo primário, de plantar, cultivar e colher, e vai para a agroindústria”, destacou.
A expectativa da Evermat é que a indústria entre em funcionamento já no primeiro trimestre de 2026, com a produção de etanol, óleo vegetal e outros derivados.
A caminho de Sorriso, Mauro Mendes ainda vistoriou os trabalhos de duplicação de um trecho de 54,2 km da BR-163, entre os municípios, e ressaltou que as obras estão em ritmo acelerado.
“Essa é a maior obra de infraestrutura hoje que está sendo realizada no Brasil. Tenho orgulho muito grande de falar isso porque é uma obra espetacular, que vai trazer segurança, qualidade de vida, conforto, vai salvar muitas vidas e trazer mais desenvolvimento para toda a região do Norte e Médio Norte de Mato Grosso”, afirmou.
Solenidade
Participaram das agendas em Sinop a senadora Margareth Buzetti, o presidente da Evermat, Thiago Stefanello, o deputado federal José Medeiros, o deputado estadual e Carlos Avallone, o presidente da MT Par, Wener Santos, e o prefeito de Sinop, Roberto Dorner.
