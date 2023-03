SES orienta população sobre novas regras para laqueadura e vasectomia

Um grupo de servidoras da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participou de uma ‘Roda de Conversa’ para tratar sobre “Os desafios da mulher na sociedade” foi tema de uma roda de conversa promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em programação alusiva ao ‘Dia da Mulher’, celebrado neste 8 de Março. A ação foi realizada no auditório da Pasta.

A ação foi proposta pelo Serviço Social do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho (Sesmt/SMS) e contou com a psicóloga mestra Carla Adriana Queiroz, como mediadora.

Além de se sentirem acolhidas, as participantes puderam ver que os problemas enfrentados são comuns entre elas, e que unindo forças é mais fácil para vencê-los.

“Sempre aprendemos mais. O aprendizado de hoje é a confirmação da sincronização relatos. Vários que a gente colheu aqui, observando as narrativas, tem a ver com as dificuldades que foram encontradas, isso significa que a mulher não está sozinha, ela tem problema comum e estando em grupo uma apoia a outra”, resumiu a mediadora.

Camila Beatriz, responsável técnica das Doenças Crônicas da Atenção Primária, avaliou a Roda de Conversa como um ponto positivo.

“Foi um encontro muito pertinente tanto para o mês que aborda temas voltados para a mulher, como para a vida e para atualidade”.

Camila já tinha participado de experiência semelhante durante a graduação, e também na residência multiprofissional.

Para Tuany Barbosa Takimoto, da equipe técnica da Saúde Mental, a iniciativa foi acolhedora. “Adorei, foi incrível, me senti acolhida. Pude interagir com as colegas de trabalho. Eu não conhecia a grande maioria e possibilitou-me conhecer melhor as pessoas. Importante que aconteça essas interações nos setores”, destacou.

O resultado também foi produtivo na avaliação da equipe realizadora, uma vez que “deu voz às participantes”.

“Cada uma foi protagonista do evento. Essa troca de experiência nos remete à reflexão, torna o tema atrativo, porque na proporção que você ouve percebe que o seu problema ou dificuldade é pequeno diante da situação da outra. E nos fortalecemos umas às outras”, explicou a assistente social Marta Leite, endossada pelas demais colegas assistentes sociais Carmelita Gino e Lorete Richetti e a psicóloga Jéssika Karoliny Ostelony da Silva.

A Roda de Conversa foi oportunizada com apoio do coordenador da Atenção Secundária, Wilson Cutas e da coordenadora Técnica de Saúde Mental na Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde, Darcí Bezerra, que fez a abertura da programação.

Também participaram da Roda de Conversa as estagiárias de Psicologia, Ana Eloiza Vieira, Laihla Regina Neves e Raphaelle Santana.