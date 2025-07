SES promove ações de incentivo à amamentação no Vale do Arinos

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT), por meio da equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável (Epamacs), da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, realizou em Juara, na região do Vale do Arinos, ações de incentivo à amamentação.

O projeto Epamacs na Estrada, em conjunto com o Escritório Regional de Saúde (ERS) de Juara, reuniu trabalhadores da Saúde e da Educação dos municípios de Juara, Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos e Tabaporã para a implementação de estratégias que promovam a amamentação.

A superintendente de Atenção à Saúde da SES-MT, Lenil da Costa Figueiredo, destacou que foram realizadas diversas ações, como debates e oficinas, em relação aos benefícios do aleitamento materno.

“Durante os três dias foram realizadas discussões sobre os benefícios da amamentação, além de elaborar planos de ação para a implementação da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) nas Unidades Básicas de Saúde desses municípios”, destacou.

A coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires, destacou que durante as ações os servidores foram capacitados pelo método EAAB e vão instruir novos funcionários.

“Os profissionais de saúde da Atenção Primária foram capacitados como tutores da EAAB para, posteriormente, habilitarem suas equipes de saúde da família, elaborando um plano de ação para melhorar os indicadores de amamentação e alimentação complementar saudável em seus territórios”, ressaltou.

De acordo com o técnico responsável pela área da Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação, e Alimentação Complementar Saudável, Rodrigo Carvalho, o projeto Epamacs na Estrada tem como objetivo levar mais informação sobre a amamentação e os seus benefícios para a população.



“Dessa forma, podemos garantir a promoção, proteção e apoio à amamentação e alimentação complementar saudável”, informou.

Simultaneamente, ocorreu o Curso Online de Tutores do Método Canguru, coordenado pelo Centro Nacional de Referência do Método Canguru (IMIP), para profissionais das Unidades Básicas de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá indicou cinco servidores da equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde (APS) para realizarem o curso. Os funcionários foram capacitados para realizar as atividades de sensibilização do Método Canguru e para que depois repassem o aprendizado às equipes de saúde da família.

“Essas atividades visam garantir o fortalecimento da Terceira Etapa do Método Canguru, juntamente com a atenção hospitalar, priorizando a atenção e promoção à saúde dos recém-nascidos prematuros e suas famílias, centradas na humanização e nos princípios de cidadania e garantia de direitos”, explicou a assistente social Laura Cristina, coordenadora do Centro Estadual de Referência do Método Canguru.

Mais sobre o Método Canguru

Segundo o Ministério da Saúde, o Método Canguru é um modelo de cuidado humanizado para recém-nascidos, especialmente prematuros e de baixo peso, que envolve contato pele a pele entre a mãe e o bebê, além do apoio à família e à equipe de saúde.

O método visa promover o desenvolvimento saudável, o vínculo afetivo e a recuperação mais rápida do bebê, além de reduzir o tempo de internação e o risco de infecções hospitalares.

O Método Canguru se divide em três etapas:

• Acolhimento e estabilização: realizada nas unidades de cuidado neonatal, essa fase foca no contato pele a pele precoce e no apoio à amamentação, com a participação ativa dos pais no cuidado.

• Acompanhamento ambulatorial: assim que a família recebe a alta hospitalar, continua recebendo acompanhamento ambulatorial para seguir com o Método Canguru em casa, com apoio da equipe de saúde.

• Seguimento em nível da atenção primária: a família é acompanhada na atenção primária, buscando garantir o desenvolvimento saudável e o bem-estar do bebê a longo prazo.

O Método Canguru também garante outros benefícios como: estímulo à amamentação; redução do tempo de separação entre a mãe e o bebê, favorecendo a separação zero; redução do risco de infecções hospitalares; melhora no controle térmico do bebê pelo contato pele a pele; fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe, pai e bebê; maior competência e confiança dos pais no cuidado com o seu bebê.

*Sob a supervisão de Luiza Goulart

Fonte: Governo MT – MT