SES promove capacitação sobre vigilância epidemiológica e manejo clínico das meningites

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realiza, em parceria com o Ministério da Saúde, de terça a quinta-feira (25 a 27.11), uma capacitação sobre vigilância epidemiológica, diagnóstico e manejo clínico das meningites.

O evento, sediado no Hotel Fazenda Mato Grosso, reúne 265 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e profissionais que atuam na vigilância epidemiológica, na Atenção Primária à Saúde e nos serviços hospitalares no Estado.

A capacitação tem como objetivo atualizar os profissionais sobre as diretrizes vigentes para prevenção, detecção precoce, investigação oportuna e manejo clínico adequado dos casos suspeitos e confirmados de meningite.

Também serão abordados temas como a implantação e aprimoramento da vigilância sentinela, o fluxo de notificação imediata, critérios de coleta e transporte de amostras, além dos protocolos assistenciais preconizados pelo Ministério da Saúde.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, Janaina Pauli, destacou que a iniciativa é fundamental para fortalecer a resposta do Estado às doenças meningocócicas.

“Os profissionais sairão deste encontro com orientações atualizadas e alinhadas aos protocolos vigentes do Ministério da Saúde para o enfrentamento das meningites. Isso qualifica a assistência e contribui para reduzir riscos, atrasos diagnósticos e possíveis complicações, garantindo uma evolução à cura do paciente atendido no Sistema Único de Saúde em Mato Grosso”, afirmou.

A responsável técnica estadual pela vigilância das meningites, Lucianí Limonge, ressaltou a importância de integrar os diferentes níveis de atenção e os serviços laboratoriais no enfrentamento da doença.

“É essencial capacitar médicos, enfermeiros e profissionais da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária, Secundária e Terciária, bem como reforçar os protocolos laboratoriais. A coleta adequada e o envio oportuno das amostras garantem exames de qualidade e maior rapidez diagnóstica, fatores indispensáveis para o tratamento precoce e para a adoção imediata das medidas de prevenção e controle”, concluiu.

