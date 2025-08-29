SES realiza capacitação para fortalecer a vigilância da qualidade da água

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, realiza uma capacitação para fortalecer a vigilância da qualidade da água no Norte do estado.

Promovido pelo Programa VIGIÁGUA, o curso ‘Inspeção em Sistema de Abastecimento de Água e suas Boas Práticas’ começou na última segunda-feira (25.8) e segue até esta sexta-feira (29).

A capacitação reúne 28 profissionais das áreas de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental de 11 municípios, sendo eles: Confresa, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingú, Santa Terezinha, São José do Xingú, Alto Boa Vista, Luciara, Novo Santo Antônio, São Félix do Araguaia e Serra Nova Dourada.

Também participam representantes do Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.

A capacitação será certificada pela Escola de Saúde Pública (ESP-MT) e conta com carga horária de 40 horas, divididas entre teoria e aula prática em campo, com elaboração de relatórios, finalizando com a apresentação do relatório de inspeção.

Esse treinamento tem como foco o aprimoramento das ações de inspeção, monitoramento e implementação de boas práticas nos sistemas de abastecimento de água, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.

Durante o curso, são abordados conteúdos técnicos e práticos para assegurar que a água destinada à população atenda aos padrões de potabilidade e segurança, reforçando o compromisso dos municípios com a saúde pública e a prevenção de riscos sanitários.

A gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Martiliane Borges, destaca a importância da capacitação. “Esta ação é uma forma de capacitarmos os profissionais para que eles possam inspecionar e monitorar os níveis de qualidade da água, a partir de conteúdos técnicos e teóricos. O objetivo é garantir que a capacitação seja efetiva e que a população receba água com qualidade e segurança”, destacou.

Mais sobre o programa

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de Governo, que atuam para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação do Ministério da Saúde.

Os instrutores e responsáveis pelo projeto de capacitação são técnicos da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, que coordenam o Programa VIGIÁGUA em Mato Grosso.

*Sob a supervisão de Ana Lazarini

Fonte: Governo MT – MT