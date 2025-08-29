MATO GROSSO
SES realiza capacitação para fortalecer a vigilância da qualidade da água
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, realiza uma capacitação para fortalecer a vigilância da qualidade da água no Norte do estado.
Promovido pelo Programa VIGIÁGUA, o curso ‘Inspeção em Sistema de Abastecimento de Água e suas Boas Práticas’ começou na última segunda-feira (25.8) e segue até esta sexta-feira (29).
A capacitação reúne 28 profissionais das áreas de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental de 11 municípios, sendo eles: Confresa, Canabrava do Norte, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingú, Santa Terezinha, São José do Xingú, Alto Boa Vista, Luciara, Novo Santo Antônio, São Félix do Araguaia e Serra Nova Dourada.
Também participam representantes do Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte e São Félix do Araguaia.
A capacitação será certificada pela Escola de Saúde Pública (ESP-MT) e conta com carga horária de 40 horas, divididas entre teoria e aula prática em campo, com elaboração de relatórios, finalizando com a apresentação do relatório de inspeção.
Esse treinamento tem como foco o aprimoramento das ações de inspeção, monitoramento e implementação de boas práticas nos sistemas de abastecimento de água, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
Durante o curso, são abordados conteúdos técnicos e práticos para assegurar que a água destinada à população atenda aos padrões de potabilidade e segurança, reforçando o compromisso dos municípios com a saúde pública e a prevenção de riscos sanitários.
A gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Martiliane Borges, destaca a importância da capacitação. “Esta ação é uma forma de capacitarmos os profissionais para que eles possam inspecionar e monitorar os níveis de qualidade da água, a partir de conteúdos técnicos e teóricos. O objetivo é garantir que a capacitação seja efetiva e que a população receba água com qualidade e segurança”, destacou.
Mais sobre o programa
O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de Governo, que atuam para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação do Ministério da Saúde.
Os instrutores e responsáveis pelo projeto de capacitação são técnicos da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, que coordenam o Programa VIGIÁGUA em Mato Grosso.
*Sob a supervisão de Ana Lazarini
Fonte: Governo MT – MT
Escola de Governo de Mato Grosso prorroga inscrições para ouvintes nas atividades do IV Seminário de Gestão do Conhecimento
A Escola de Governo de Mato Grosso prorrogou, nesta sexta-feira (29.8), o prazo de inscrições para ouvintes das palestras “ESG: desafios e oportunidades na gestão pública” e “Gestão do conhecimento no setor público: boas práticas de compartilhamento de saberes”, além das salas on-line do IV Seminário de Gestão do Conhecimento. A partir de agora, as inscrições poderão ser feitas até o dia da realização de cada atividade, conforme a disponibilidade de vagas.
O prazo de inscrição para as palestras de abertura é até dia 1º de setembro, quando elas serão realizadas. As inscrições são feitas neste link, restando apenas vagas para participação on-line.
Já participações nas salas virtuais, onde serão apresentadas dissertações e teses, devem ser feitas individualmente, de acordo com o interesse, obedecendo também o dia de realização de cada uma. Elas vão ocorrer nos dias 2, 3 e 4 de setembro e as vagas são limitadas a 100 participantes por sala.
São 60 pesquisas acadêmicas, 23 de mestrado e 37 de doutorado, distribuídas em 11 salas temáticas virtuais. Os trabalhos abordam desde a análise do impacto do Novo Ensino Médio e da abordagem de metodologia educacional interdisciplinar (acrônimo em inglês STEAM) na formação docente em Mato Grosso, até investigações sobre trajetórias de mulheres negras na gestão escolar e processos de descolonização africana.
Também há pesquisas voltadas às práticas educativas indígenas, políticas de inclusão, saúde pública, vigilância epidemiológica e até experiências inovadoras em ensino de ciências e linguagem. São produções científicas que geram conhecimento, orientam decisões e contribuem para o aprimoramento das políticas públicas, oferecendo retorno à sociedade.
Salas, temáticas e inscrição
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas individualmente para cada sala de interesse por meio dos links específicos. Confira a lista completa das salas e suas temáticas para fazer sua inscrição:
Sala 1 — Gestão e Organização escolar; Currículo; Avaliação; Metodologias de Ensino; Tecnologias de Mediação; Materiais Didáticos; Ensino e Aprendizagem e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 2 — Patrimônio Cultural; Identidade; Memória; Religiosidade e História Oral.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 3 — Gestão e Organização escolar; Currículo; Avaliação; Metodologias de Ensino; Tecnologias de Mediação; Materiais Didáticos; Ensino e Aprendizagem e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 4 — Gestão de Serviços; Planejamento; Desenvolvimento e Gestão de Políticas Públicas; Concessões e Parcerias Público-Privadas.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 5 — Saúde; Gestão Hospitalar; Saúde e Segurança no Trabalho; Perícia Médica; Segurança Pública e Criminalidade.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 6 — Gestão e Organização escolar; Currículo; Avaliação; Metodologias de Ensino; Tecnologias de Mediação; Materiais Didáticos; Ensino e Aprendizagem e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 7 — Inclusão; Diversidade; Acessibilidade; Pessoa com Deficiência; Políticas Universais; Direitos Humanos; Movimentos Sociais; Justiça e Cidadania.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 8 — Inclusão; Diversidade; Acessibilidade; Pessoa com Deficiência; Políticas Universais; Direitos Humanos; Movimentos Sociais; Justiça e Cidadania.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 9 — Gestão e Organização escolar; Currículo; Avaliação; Metodologias de Ensino; Tecnologias de Mediação; Materiais Didáticos; Ensino e Aprendizagem e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 10 — Gestão e Organização escolar; Currículo; Avaliação; Metodologias de Ensino; Tecnologias de Mediação; Materiais Didáticos; Ensino e Aprendizagem e Ambiente Virtual de Aprendizagem.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Sala 11 — Desenvolvimento Organizacional; Gestão de Pessoas; Previdência Pública; Gestão Estratégica e Gestão por Processos; Meio Ambiente; Gestão Ambiental; ESG; Energias Renováveis; Sustentabilidade; Desenvolvimento Rural; Agricultura Familiar; Economia Agrícola; Agronegócio; Geoprocessamento e Referenciamento.
- Inscreva-se nesta sala clicando aqui.
Confira no anexo abaixo o detalhamento de cada uma das salas. Saiba mais, acompanhe a Escola de Governo de MT no Instagram.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros recebe 8 mil cadastros de recursos para combater incêndios florestais em MT
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já conta com mais de oito mil recursos cadastrados no Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF), desenvolvido para registrar equipamentos e equipes disponíveis como parceiros no enfrentamento dessas ocorrências em todo o Estado.
Por meio do sistema, produtores rurais, prefeituras, instituições e demais colaboradores podem cadastrar propriedades, maquinários, brigadas locais e outros recursos que possam ser empregados nas ações de combate às chamas, sob a coordenação do CBMMT.
Na prática, o SICRAIF funciona como um banco de dados dinâmico e estratégico, reunindo recursos humanos e materiais voluntários que podem ser acionados para auxiliar nas ações de combate a incêndios florestais e reforçar às ações dos bombeiros, de acordo com o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes.
Atualmente, o sistema já conta com 8.021 recursos, sendo 3.856 brigadistas, 3.421 maquinários, 1.238 propriedades, 696 equipamentos e 48 aeronaves cadastradas, fortalecendo significativamente a capacidade de resposta às emergências ambientais em Mato Grosso.
“O sistema não apenas otimiza o uso dos recursos disponíveis, como também fortalece o trabalho conjunto entre os parceiros e a corporação em situações de emergência. Com o SICRAIF, conseguimos mapear e distribuir equipes e equipamentos de forma mais estratégica, garantindo uma atuação rápida, eficiente e integrada no combate ao avanço das chamas”, reforçou o comandante.
O tenente-coronel Marcondes destacou, ainda, que cada item cadastrado no sistema desempenha um papel essencial nas operações de combate aos incêndios florestais. Os maquinários, como tratores e caminhões-pipa, são fundamentais para a construção de aceiros, transporte de água e apoio logístico às frentes de combate.
As propriedades cadastradas contribuem com acesso estratégico, pontos de apoio e áreas seguras para a atuação das equipes em campo, facilitando o deslocamento e a estruturação das operações. As aeronaves também exercem uma função decisiva nas ações aéreas, sendo utilizadas tanto no reconhecimento e no monitoramento de áreas atingidas quanto no combate direto às chamas em regiões de difícil acesso terrestre.
Já os brigadistas representam um reforço valioso para as equipes em campo, especialmente no combate inicial em propriedades particulares, onde a resposta rápida pode evitar a propagação do fogo.
“Quando cada cidadão entende que sua ação individual pode fazer diferença, conseguimos formar uma rede de apoio forte, articulada e muito mais eficiente. Nenhum recurso é pequeno quando o objetivo é proteger vidas, o meio ambiente e nosso patrimônio natural”, afirmou o comandante do BEA.
Adesão ao SICRAIF
A adesão ao sistema não é obrigatória, mas é fortemente recomendada pelo Corpo de Bombeiros. Os participantes têm a liberdade de escolher quais recursos desejam disponibilizar, e o simples cadastro não implica na obrigação de torná-los disponíveis de forma indiscriminada.
Por se tratar de recursos particulares, cada parceiro pode, a seu critério, selecionar quais itens deseja disponibilizar e em quais situações. Assim que cadastrados, recebem um selo de parceiro institucional, que identifica suas propriedades e equipamentos como colaboradores no combate aos incêndios florestais.
Todas as informações fornecidas estarão protegidas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Para realizar o cadastro dos recursos, os interessados devem acessar o site oficial do SICRAIF. Clique aqui para ser um parceiro.
Fonte: Governo MT – MT
