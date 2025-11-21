MATO GROSSO
SES realiza captação de múltiplos órgãos no Hospital Regional de Sinop
A Central Estadual de Transplantes (CET), unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou, nesta sexta-feira (21.11), no município de Sinop, a 15ª captação de múltiplos órgãos de Mato Grosso de 2025.
O procedimento, feito no Hospital Regional de Sinop das 9h59 às 12h51, captou fígado e as duas córneas. Três pacientes que aguardam por um transplante serão contemplados.
“Cada captação de múltiplos órgãos em Mato Grosso precisa ser amplamente comemorada porque vai salvar a vida de pessoas que dependem da solidariedade de uma família que perdeu uma pessoa amada e aceitou realizar a doação de órgãos”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Além da Central Estadual de Transplantes (CET), também participaram da captação o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer). A equipe captadora é exclusiva de Mato Grosso pela segunda vez consecutiva: do Hospital São Mateus e do Banco de Olhos de Cuiabá.
A secretária adjunta do Complexo Regulador da SES, Fabiana Bardi, enfatiza a importância do trabalho realizado pela Secretaria para a capacitação dos profissionais das unidades captadoras para a conscientização da população mato-grossense e para a celeridade do processo.
“A Central tem sido muito eficiente e já conseguimos ultrapassar as 13 captações de múltiplos órgãos feitas no ano passado, para que cada vez mais transplantes sejam realizados e salvem vidas”, informou a secretária.
Conforme a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Anita Ricarda da Silva, já foram captados 33 órgãos em Mato Grosso neste ano.
“Nas 15 captações de 2025, são 22 rins, dez fígados e um coração. Também foram captadas 540 córneas de janeiro a outubro deste ano, que permitiram a realização de 313 transplantes de córnea no mesmo período”, concluiu.
Documentário selecionado em edital da Secel revisita cenas de fotógrafo de Rosário Oeste
O documentário O Olhar de Antonio estreia no cinema municipal de Rosário Oeste, neste sábado (22.11), às 18h. Selecionada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) no edital Documentário Temático, edição Lei Paulo Gustavo, a obra é um convite para revisitar as cenas cotidianas da cidade e seus personagens através das lentes do fotógrafo rosariense Antonio Siqueira.
Fotógrafo autodidata desde os anos 1980, Antonio registrou o dia a dia da cidade com uma sensibilidade característica de quem conhecia bem cada ambiente fotografado e cada personalidade retratada. A vida ribeirinha e as festas de santo ocupam um espaço central em sua produção, bem como as pessoas que se fazem presentes nestes contextos: pescadores, cozinheiras, cururueiros, artesãos e fieis. Nenhum deles passava despercebido pelo olhar de Antonio, falecido em 2021.
Em seus mais de 40 anos de fotografia, Antonio produziu um rico acervo que, além de Rosário Oeste, traz imagens do modo de vida e das tradições de outras cidades e comunidades da baixada cuiabana, registradas na exposição Santos da Baixada, realizada em 2020, em parceria com o fotógrafo Luzo Reis.
O documentário exibe imagens produzidas pelo artista, acompanhadas por relatos das personalidades fotografadas. Por meio dos registros e dos testemunhos, é possível compreender o olhar de quem estava por trás da câmera: o fotógrafo rosariense que observava com curiosidade, orgulho e admiração a vida da cidade e de seus moradores.
“O documentário é, acima de tudo, uma homenagem à fotografia de Antonio que retratou de forma única Rosário Oeste e outras cidades e comunidades da baixada cuiabana, suas rotinas, seus costumes e as pessoas retratadas com profunda admiração e respeito”, afirma a diretora do filme, Glória Albuês.
Serviço
Exibição do documentário O Olhar de Antonio
Quando: sábado (22.11), às 18h.
Local: Cinema Municipal de Rosário Oeste
Entrada franca, retirar ingressos na bilheteria a partir das 16h do dia 22/11.
Observação: Serão realizadas sessões extras no mesmo dia, a depender da demanda do público e da capacidade do local.
Governo de Mato Grosso aciona STF contra decreto ilegal de Lula
O Governo de Mato Grosso entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender os efeitos do decreto assinado pelo presidente Lula, que amplia a Terra Indígena Manoki, em Brasnorte, de 46 mil para 252 mil hectares, por ser inconstitucional.
O pedido foi protocolado nesta semana e está anexado na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 87, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Na ação, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) alegou que o ato do presidente viola a Lei 14.701/2023 (que estabelece o marco temporal).
“A tentativa de ampliação revela grave afronta ao princípio da legalidade, pois desconsidera o artigo 13 da nova lei, que veda de forma expressa a ampliação de terras já homologadas”, diz trecho do documento.
Outro ponto-chave da ação é a ausência de comprovação de ocupação indígena na nova área até 5 de outubro de 1988, que é o marco estabelecido para reconhecimento de terras tradicionais.
A PGE afirmou que há registros históricos e jurídicos que comprovam que a área “foi ocupada por famílias não indígenas desde a década de 1950, com plena ciência do poder público”.
“Não há vestígios materiais, registros ou presença cultural que indiquem ocupação indígena na data constitucionalmente exigida”, relatou.
Outro ponto de atenção apontado na ação foi o impacto social e fundiário gerado pela medida. O governo afirma que a ampliação atinge diretamente centenas de produtores e famílias com títulos legítimos, Cadastros Ambientais Rurais (CAR) ativos e, em alguns casos, decisões judiciais reconhecendo sua ocupação regular.
“A ampliação promovida por decreto desestrutura a malha fundiária da região e instaura o caos jurídico, penalizando cidadãos que sempre atuaram conforme a lei”.
A PGE também criticou a ausência de diálogo com o Estado e o município de Brasnorte, que são diretamente afetados pelo decreto.
“Não houve qualquer consulta ou notificação formal aos entes federativos diretamente afetados, o que compromete a legitimidade do processo e afronta o pacto federativo”, pontuou.
De acordo com o governador Mauro Mendes, a ação não questiona os direitos dos povos indígenas, mas sim o desrespeito à legislação e às garantias fundamentais.
“Não aceitaremos que um decreto presidencial, editado de forma açodada e sem respaldo legal, prejudique quem produz e vive há décadas nessas regiões”, declarou.
Atualmente, Mato Grosso possui 73 terras indígenas demarcadas, que somam mais de 15 milhões de hectares, o equivalente a 16% de todo o território estadual.
“Defendemos o meio ambiente, respeitamos as comunidades indígenas, mas exigimos que tudo seja feito dentro da lei. A Constituição não pode ser ignorada para atender interesses ideológicos”, concluiu o governador.
Câmara realiza solenidade aos administradores do CRA e pelos 60 anos da profissão
Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial no Distrito do Aguaçu
Ministério da Saúde inicia projeto de ampliação do rastreamento de câncer do colo do útero e mama nas regiões Norte e Nordeste do Brasil
Calor extremo é tema de capacitação do Ministério da Saúde a profissionais do SUS
Defesa Civil de Cuiabá mantém alerta de chuva para este sábado em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil prende jovem suspeito de envolvimento em roubo praticado em Nova Bandeirantes
A Polícia civil prendeu um jovem, de 18 anos, identificado como um dos envolvidos na prática de um roubo a...
Força Tática apreende arma de fogo com foragido da Justiça em General Carneiro
Policiais militares da Força Tática do 5º Comando Regional apreenderam, na manhã desta sexta-feira (21.11), um revólver calibre .38 durante...
Polícia Militar detém faccionados por tráfico de drogas e apreende 18 porções de cocaína em Cáceres
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam, na manhã desta sexta-feira (21.11), dois homens e apreenderam um adolescente, de 16 anos,...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
