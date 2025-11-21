SES realiza captação de múltiplos órgãos no Hospital Regional de Sinop

A Central Estadual de Transplantes (CET), unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou, nesta sexta-feira (21.11), no município de Sinop, a 15ª captação de múltiplos órgãos de Mato Grosso de 2025.

O procedimento, feito no Hospital Regional de Sinop das 9h59 às 12h51, captou fígado e as duas córneas. Três pacientes que aguardam por um transplante serão contemplados.

“Cada captação de múltiplos órgãos em Mato Grosso precisa ser amplamente comemorada porque vai salvar a vida de pessoas que dependem da solidariedade de uma família que perdeu uma pessoa amada e aceitou realizar a doação de órgãos”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Além da Central Estadual de Transplantes (CET), também participaram da captação o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer). A equipe captadora é exclusiva de Mato Grosso pela segunda vez consecutiva: do Hospital São Mateus e do Banco de Olhos de Cuiabá.

A secretária adjunta do Complexo Regulador da SES, Fabiana Bardi, enfatiza a importância do trabalho realizado pela Secretaria para a capacitação dos profissionais das unidades captadoras para a conscientização da população mato-grossense e para a celeridade do processo.

“A Central tem sido muito eficiente e já conseguimos ultrapassar as 13 captações de múltiplos órgãos feitas no ano passado, para que cada vez mais transplantes sejam realizados e salvem vidas”, informou a secretária.

Conforme a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Anita Ricarda da Silva, já foram captados 33 órgãos em Mato Grosso neste ano.

“Nas 15 captações de 2025, são 22 rins, dez fígados e um coração. Também foram captadas 540 córneas de janeiro a outubro deste ano, que permitiram a realização de 313 transplantes de córnea no mesmo período”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT