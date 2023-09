SES realiza coleta de sangue, entrega de cadeiras de rodas e orientação de saúde bucal em Colíder

As unidades especializadas da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) ofertam, entre esta segunda e sexta-feira (25 e 29.09), diversos atendimentos aos moradores de Colíder, por meio do projeto “Ir para Incluir”. Entre os serviços disponibilizados, estão coleta de sangue, entrega de cadeiras de rodas e orientação de saúde bucal.

Os serviços serão ofertados no Centro de Saúde de Colíder, localizado na Avenida Daury Riva, nº 315, no centro da cidade.

Para o atendimento, é necessário um documento oficial com foto (RG ou CNH), CPF e Cartão do SUS.



“Nossa proposta é levar os serviços especializados da SES ao usuário do Sistema Único de Saúde que está no interior do Estado. Queremos incluí-lo e promover o acesso à nossa cartela de serviços especializados. Assim, fazemos um trabalho itinerante com eficiência e inclusão”, disse o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Durante os cinco dias de atendimento, a SES disponibilizará três carretas que estarão estacionadas próximas ao Centro de Saúde. Por meio da carreta ortopédica do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), serão entregues cadeiras de rodas, muletas, andadores, bengalas, cadeiras de banhos, palmilhas, órteses e próteses.



Já na carreta do MT Hemocentro será feita a coleta de sangue de doadores voluntários e o cadastro de candidatos à doação de medula óssea.



O Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope) realizará a orientação sobre saúde bucal à população

O Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade (Cermac) ainda capacitará os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Colíder para o diagnóstico e tratamento da hanseníase.



A expectativa é de que sejam atendidas mais de 300 pessoas durante os cinco dias de atendimento no município. Conforme o secretário adjunto de Unidades Especializadas da SES, Luiz Antônio Ferreira, o projeto visa percorrer diversas cidades do estado em parceria com os municípios.



“Nosso objetivo é ofertar um atendimento especializado de qualidade a todos os mato-grossenses. Para isso, é imprescindível a parceria que temos com os municípios por meio deste projeto. O principal beneficiado com esse trabalho é o usuário do SUS que terá o serviço que ele precisa disponível na sua cidade”, afirmou o gestor.