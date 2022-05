SES realiza evento para mobilização sobre a importância da doação de leite humano

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realizará, no período de 16 a 20 de maio, a Semana Mato Grosso de Doação de Leite Humano. O evento é organizado em parceria com as unidades da Rede Global de Bancos de Leite Humano. Com o tema mundial “Doação de leite humano: gotas de amor para um mundo melhor”, a abertura da Semana será na segunda-feira (16.05), das 8h às 12h30, no Auditório da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT), Centro Político Administrativo.

O evento contará com a presença da coordenadora do Centro de Referência da Região Centro-Oeste de Bancos de Leite Humano, a pediatra Miriam Santos, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

A abertura também receberá doadoras de leite humano, coordenadores dos Bancos de Leite Humano de Cuiabá e o responsável técnico da equipe de Promoção da Amamentação e Alimentação Complementar Saudável da SES-MT e coordenador técnico do evento, Rodrigo Carvalho.

A Semana conta com programação voltada para profissionais da saúde, acadêmicos, doadoras de leite materno, lactantes, gestantes e comunidade em geral. Durante cinco dias, a SES e os Bancos de Leite Humano de Cuiabá promoverão mesas redondas, visitas técnicas, rodas de conversas, exposição de fotos, entre outras atividades com os participantes.

“Neste ano, a Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde decidiu comemorar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado no dia 19 de maio, durante toda a semana que envolve essa data. Desta forma, será fortalecida a mobilização social sobre a importância da doação de leite humano como iniciativa para a redução da mortalidade infantil”, destacou a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires.

Há três bancos de leite humano e dois postos de coleta credenciados em Mato Grosso. Somente na capital, são mantidos dois bancos de leite humano – um no Hospital Geral de Cuiabá e outro no Hospital Universitário Júlio Müller – e postos de coleta na Femina Hospital e Maternidade e no Hospital Santa Helena. Além das unidades em Cuiabá, há um banco de leite humano na Santa Casa de Rondonópolis.

Além disso, a SES-MT, juntamente com o Centro de Referência Estadual da Rede Global de Bancos de Leite Humano, está em processo de credenciamento de novas unidades. Estão previstos mais dois bancos de leite humano nos Hospitais Regionais de Sinop e Sorriso e outros três novos postos de coleta de leite estão próximos do credenciamento: no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, no Pronto Socorro de Várzea Grande e no Hospital Santa Ângela, em Tangará da Serra.

Em todas as unidades de Banco de Leite Humano e Posto de Coleta, as mulheres lactantes recebem orientações sobre amamentação e também podem doar o seu leite excedente, após fazerem uma triagem. Posteriormente, essas unidades irão buscar o seu leite em domicílio.

Legislação

De acordo com a legislação, toda unidade de saúde que possui o serviço de atenção à gestação de alto risco e de unidade de terapia intensiva neonatal deve possuir, minimamente, um banco de leite humano ou um posto de coleta de leite humano para garantir a oferta de leite humano quando não houver disponibilidade de oferta do leite da própria mãe do bebê prematuro. Essas unidades devem ser credenciadas pela Rede Global de Bancos de Leite Humano e serem fiscalizadas pela Vigilância Sanitária local.

A SES-MT trabalha em parceria com a Rede que, em Mato Grosso, é coordenada pelo Banco de Leite Humano Dr. José de Faria Vinagre, no Hospital Geral de Cuiabá, que atua como Centro de Referência Estadual.

Serviço

A abertura da Semana de Doação de Leite Humano em Mato Grosso terá inscrições no auditório da CGE, a partir das 8h da próxima segunda-feira (16.05). A transmissão da abertura será pelo Canal do Tele Educa MT, no YouTube. É possível acessar a programação completa por este link.