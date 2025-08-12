MATO GROSSO
SES realiza evento sobre zoonoses e vigilância em saúde integrada em Cuiabá
A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVSA) e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, realiza o “Evento Estadual de Formação de Multiplicadores, Usuários do Sistema de Informação em Saúde Silvestre e Atualização em Zoonoses sob a Ótica de Uma Só Saúde”.
O encontro será realizado entre os dias 12 e 15 de agosto, no auditório da Superintendência de Vigilância em Saúde, localizada no bairro Coophema, em Cuiabá. O evento, que é fechado para técnicos, tem como objetivo promover a capacitação técnica, integração de saberes e fortalecimento das ações de vigilância em saúde pública.
Participarão do evento representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), Superintendência Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade de Cuiabá (Unic), Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso (CRMV-MT) e Conselho Regional de Biologia (CRBio).
Também participarão do evento representantes dos Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e das Unidades de Vigilância de Zoonoses dos municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Juara.
“Este evento representa uma oportunidade ímpar de alinhar práticas e conhecimentos sob a perspectiva de ‘uma só saúde’, reforçando o compromisso do Estado com a vigilância integrada e qualificada”, destacou a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Marlene da Costa Barros.
A ação é organizada pela Gerência de Controle de Vetores e Zoonoses (GCVZ) e integra o plano estratégico da SES para qualificação permanente dos profissionais e ampliação da capacidade de resposta frente às zoonoses emergentes e reemergentes.
Confira a programação
Terça-feira (12.08): será debatida a Raiva Humana e Animal, com palestra da Dra. Silene Manrique Rocha, consultora técnica do Ministério da Saúde e integrante do Grupo Técnico de Raiva da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que abordará as atualizações sobre o cenário nacional e estratégias para eliminação da doença.
Quarta-feira (13.08): o foco será nas zoonoses Leishmaniose Visceral Canina (LVC) e Esporotricose, com apresentações de Valéria Dutra e Valéria Régia, professoras titulares da UFMT, e dos doutorandos da UFMT, Maria Sabrina de Freitas e Edison Lorran Jerdilicka Coelho, com abordagem sobre diagnóstico, controle e prevenção sob a ótica da Saúde Única.
Quinta e sexta-feira (14 e 15.08): ocorrerá a Oficina Técnica sobre o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, conduzida pela Dra. Márcia Chame, pesquisadora da Fiocruz e referência nacional. A atividade prática capacitará profissionais no uso da plataforma para monitoramento integrado de fauna, doenças e riscos ambientais.
*Sob a supervisão de Ana Lazarini
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros localiza corpo de homem que se afogou no rio Juruena
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na segunda-feira (11.8), o corpo de um homem de 32 anos que se afogou no rio Juruena, no Distrito de Japuranã, em Nova Bandeirantes (a 995 km de Cuiabá).
Ao chegar ao local, a equipe da 7ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (7ª CIBM) realizou o planejamento da operação de mergulho e se deslocou até o último ponto onde a vítima havia sido vista antes de submergir.
O corpo da vítima foi encontrado no fundo do rio Juruena, a aproximadamente seis metros de profundidade.
Após o resgate, o corpo foi entregue à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
A Polícia Civil também esteve presente no local. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras terá 6ª edição nesta quinta-feira (14)
A 6ª edição do projeto Casa Aberta da Academia Mato-grossense de Letras (AML) será realizada nesta quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 18h, na Casa Barão, em Cuiabá. O evento é realizado com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e tem como tema “Dá gosto o que leio”.
A programação inclui a Sopa de Letrinhas, um espaço para o livre exercício da escrita, além do Papo Acadêmico, que terá a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci-MT), Allan Kardec, do maestro Luis Fabricio Cirillo de Carvalho e do escritor Valerio de Oliveira Mazzuoli, ambos integrantes da AML.
A Casa Aberta ainda contará com o Circuito da Palavra, uma ação dedicada ao incentivo à leitura, o Slam da Academia e outras atrações.
O evento é gratuito.
Sobre os escritores do Papo Acadêmico:
Allan Kardec Pinto Acosta Benitez ingressou na AML em 2023. É formado em Educação Física, com mestrado e doutorado em Estudos de Cultura Contemporânea. Já foi vereador, deputado estadual e atualmente é secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. É pesquisador e acumula experiência nas áreas de Educação, Sociologia, Antropologia, Políticas Públicas, Cultura, Esporte e Lazer. Entre suas obras publicadas estão Futebol de Várzea como Mediador Cultural na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, publicado pela Editora UFMT, e O Futebol de Mato Grosso – História, Legado e Projeções, lançado pela Editora Entrelinhas.
Luis Fabricio Cirillo de Carvalho é escritor, doutorando em Política Social, bacharel em Regência e mestre em Música. Em sua trajetória, destacam-se as participações como maestro, titular e convidado, de orquestras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e do Sesi. Publicou o livro Outros Ensaios: reflexões sobre Arte e Sociedade e participou de diversas obras coletivas. Ingressou na AML em 2024.
Valerio de Oliveira Mazzuoli ocupa uma cadeira na Academia Mato-grossense de Letras desde 2018. Possui ampla formação acadêmica na área do Direito, com atuações em níveis regional, nacional e internacional. Entre suas obras publicadas, estão mais de duas dezenas de livros jurídicos e mais de uma centena de artigos estampados em periódicos nacionais e estrangeiros. Fora do universo jurídico, tem se dedicado às artes e, especialmente, à música de Frédéric Chopin, com participação ativa em várias atividades culturais no Brasil e no exterior.
Fonte: Governo MT – MT
