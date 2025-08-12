SES realiza evento sobre zoonoses e vigilância em saúde integrada em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVSA) e da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, realiza o “Evento Estadual de Formação de Multiplicadores, Usuários do Sistema de Informação em Saúde Silvestre e Atualização em Zoonoses sob a Ótica de Uma Só Saúde”.

O encontro será realizado entre os dias 12 e 15 de agosto, no auditório da Superintendência de Vigilância em Saúde, localizada no bairro Coophema, em Cuiabá. O evento, que é fechado para técnicos, tem como objetivo promover a capacitação técnica, integração de saberes e fortalecimento das ações de vigilância em saúde pública.

Participarão do evento representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), Superintendência Federal de Agricultura do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade de Cuiabá (Unic), Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso (CRMV-MT) e Conselho Regional de Biologia (CRBio).

Também participarão do evento representantes dos Escritórios Regionais de Saúde de Mato Grosso e das Unidades de Vigilância de Zoonoses dos municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Juara.

“Este evento representa uma oportunidade ímpar de alinhar práticas e conhecimentos sob a perspectiva de ‘uma só saúde’, reforçando o compromisso do Estado com a vigilância integrada e qualificada”, destacou a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Marlene da Costa Barros.

A ação é organizada pela Gerência de Controle de Vetores e Zoonoses (GCVZ) e integra o plano estratégico da SES para qualificação permanente dos profissionais e ampliação da capacidade de resposta frente às zoonoses emergentes e reemergentes.

Confira a programação

Terça-feira (12.08): será debatida a Raiva Humana e Animal, com palestra da Dra. Silene Manrique Rocha, consultora técnica do Ministério da Saúde e integrante do Grupo Técnico de Raiva da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que abordará as atualizações sobre o cenário nacional e estratégias para eliminação da doença.

Quarta-feira (13.08): o foco será nas zoonoses Leishmaniose Visceral Canina (LVC) e Esporotricose, com apresentações de Valéria Dutra e Valéria Régia, professoras titulares da UFMT, e dos doutorandos da UFMT, Maria Sabrina de Freitas e Edison Lorran Jerdilicka Coelho, com abordagem sobre diagnóstico, controle e prevenção sob a ótica da Saúde Única.

Quinta e sexta-feira (14 e 15.08): ocorrerá a Oficina Técnica sobre o Sistema de Informação em Saúde Silvestre, conduzida pela Dra. Márcia Chame, pesquisadora da Fiocruz e referência nacional. A atividade prática capacitará profissionais no uso da plataforma para monitoramento integrado de fauna, doenças e riscos ambientais.

