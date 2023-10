SES realiza Primeira Jornada Estadual de Imunização para fortalecimento das ações em MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realiza nesta segunda-feira (16.10), de 7h30h às 17h30, a Primeira Jornada Estadual de Imunização. O evento segue até terça-feira (17.10), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O objetivo é fortalecer as ações de vacinação em Mato Grosso, com foco na melhoria da cobertura vacinal.

Devem participar do encontro cerca de 150 por profissionais da saúde que atuam na área de vacinação, além do público em geral interessado na temática.

“A gestão está empenhada em auxiliar os municípios na melhoria das coberturas vacinais, visto que eles são os responsáveis por alcançarem as metas de vacinação definidas pelo Ministério da Saúde. Para isso, estamos promovendo cursos, palestras, encontros e oficinas para o aprimoramento dos serviços”, disse a superintendente de Vigilância em Saúde, Alessandra Moraes.

O credenciamento da Jornada inicia às 7h30. Já as palestras começam a partir de 9h, sendo a primeira com o diretor do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) do Ministério das Saúde, Eder Gatti. Em seguida, o debate será conduzido pela coordenadora Geral de Incorporação Científica e Imunização no Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis do DPNI, Ana Catarina. O período da manhã termina às 11h com uma discussão comandada pelo assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Flávio Alexandre.

No período da tarde, das 13h às 17h30, serão apresentadas experiências exitosas executas pelos municípios de Tabaporã, Chapada dos Guimarães, Primavera do Leste, Novo São Joaquim, Tapurah, Planalto da Serra, Paranatinga, Santa Rita do Trivelato, Ipiranga do Norte e Paranaíta.

Na terça-feira, a partir de 7h30, o encontro segue com uma palestra realizada pela consultora em Imunizações pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Francieli Fontana. Depois, a servidora da SES, a médica Pediatra Neonatologista da Coordenadoria do Programa Estadual de Imunizações de Mato Grosso, Sandra Monteiro, conduzirá o debate.