SES realiza seminário para discutir a reestruturação da Atenção Primária à Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o Ministério da Saúde e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems), realiza um seminário para discutir a reestruturação da Atenção Primária à Saúde (APS). Com o intuito de debater os novos indicadores de qualidade e critérios de financiamento, o evento ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá.

O público-alvo deste evento são gestores e técnicos estaduais do nível central dos 16 Escritórios Regionais de Saúde, gestores municipais, técnicos de saúde, profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) e representantes do Ministério da Saúde. As inscrições podem ser feitas até terça-feira (09.9) através deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflaaV8ouA1yO0mhCp9q4sVVKK8pt_p_gQqIHfYBVkF0vAHXA/viewform?usp=header.

O seminário tem como objetivo apresentar e debater as prioridades da Atenção Primária no âmbito da gestão federal, em diálogo com as referências estaduais e municipais de Mato Grosso.

Neste evento, serão apresentados os novos indicadores do componente de qualidade do financiamento Federal da Atenção Primária à Saúde, bem como a apresentação das boas práticas dos indicadores no sistema de informação.

A coordenadora de Atenção Primária da SES, Regina Paula de Oliveira, destacou a importância do seminário para o atual cenário do estado.

“Este seminário é uma oportunidade fundamental para fortalecermos a Atenção Primária à Saúde em Mato Grosso. Discutir os novos indicadores de qualidade e os critérios de financiamento nos permite alinhar estratégias, qualificar a gestão e melhorar os serviços ofertados à população. Além disso, o evento promove a integração entre gestores, técnicos e profissionais da APS, favorecendo a troca de experiências”, destacou.

Confira a programação

Na quarta-feira (11), o evento acontecerá das 8h às 17h, com pausa para almoço das 12h30 às 14h. Neste dia será realizada a abertura do evento com o café da manhã e credenciamento dos participantes. Ao longo do dia serão debatidos os temas “Apoio estadual aos municípios na indução das boas práticas”, “Atenção Primária nos Territórios: equidade, vínculo e qualidade no cuidado”, “Gestão e Cuidado: conhecendo o Siaps” e “Gestão e cuidado: navegando o e-SUS APS” e atendimento a gestores (em paralelo).

Já na quinta-feira (12), o evento acontecerá das 8h às 16h, com pausa para o almoço das 12h30 às 14h. Neste dia será discutido temas como Boas Práticas na Saúde da Família, Boas Práticas na Atenção à Saúde Bucal e atendimento a gestores (em paralelo).

