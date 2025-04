SES realiza webinar sobre vacinas para doenças respiratórias em parceria com Hospital Universitário Júlio Muller

A construção da maior ponte de concreto do Estado de Mato Grosso sobre o rio Juruena, com 1.360 metros de extensão, atingiu 43,91% de execução. A obra recebe um investimento de R$ 252,8 milhões, o que inclui o asfaltamento de 59 km da MT-208 e a construção de mais três pontes de concreto no trajeto.

A ponte vai ligar os municípios de Cotriguaçu e Nova Bandeirantes, por meio do distrito de Japuranã. Além disso, irá integrar a região Noroeste com todo o Norte mato-grossense. Será possível sair de Aripuanã e Colniza e chegar até Guarantã do Norte e a BR-163 somente por vias asfaltadas.

Atualmente, está em andamento o lançamento de vigas, concretagem de lajes e perfuração de estacas da ponte. Os trabalhos também seguem com movimentação de terra para construção do acesso dos dois lados.

A ponte de 1.360 metros de extensão eliminará a necessidade da travessia por balsa, que atualmente leva cerca de uma hora, além das limitações de operação no período noturno e da espera por vagas.

“A região Noroeste antes era isolada do restante do Estado, sem nenhuma rodovia asfaltada. Com essa ponte sobre o Rio Juruena e o asfalto na MT-170 (antiga BR-174), será uma região totalmente integrada com Mato Grosso. Isso faz justiça com o povo dessa região, com municípios como Aripuanã, que existe há mais de 80 anos”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Outras três pontes com 50, 30 e 15 metros de extensão estão em construção. A entrega de toda a obra está prevista para 2026.

Fonte: Governo MT – MT