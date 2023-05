SES realizada II Semana Mato-grossense de Doação de Leite Humano

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) realizada, entre os dias 15 e 19.05, a II Semana Mato-grossense de Doação de Leite Humano. O objetivo da ação é incentivar a doação de leite materno para os bebês prematuros internados nas unidades de terapia intensiva neonatal.

Podem participar do evento mulher ou pessoa trans que amamentam, profissionais da saúde e simpatizantes com a temática. Conforme o nutricionista e integrante da equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável da SES, Rodrigo Carvalho, o evento será itinerante e visa alcançar os diversos tipos de públicos.

“Queremos promover a discussão sobre o assunto para desmistificar alguns tabus e incentivar a conscientização a respeito da doação do leite humano para manutenção da vida saudável dos bebes. Além de auxiliar a pessoa que doa, que também é beneficiada, pois a cada ano que ela amamenta ela diminui as chances de desenvolver câncer de mama, de ovário e de colo do útero”, informa Rodrigo.

A Semana começa no dia 15, às 14h, com uma roda de conversa na Unidade Básica de Saúde Indígena “Gomes Carneiro”, em Santo Antônio do Leverger.

A abertura oficial do evento ocorre no dia 16, das 17h30 às 19h30, no Mato Grosso Palace Hotel, localizado no Centro de Cuiabá. No dia 17, às 8h, será realizada a visita guiada e roda de conversa no Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Cuiabá.

No dia 19, Dia D Doação, as pessoas que amamentam inscritas participarão de visitas nos Bancos de Leite Humano do Hospital Universitário Júlio Müller e do Hospital Geral de Cuiabá, além dos postos de Coleta de Leite Humano do Hospital Beneficente Santa Helena e do Femina Hospital e Maternidade. Para participar destas visitas é necessário se inscrever neste link. Veja em anexo a programação completa da semana.

Como ser doadora

Rodrigo explica que podem ser doadoras as pessoas que estiverem amamentando e produzem qualquer quantidade de leite para além do que o seu bebê necessita. Ela precisa estar saudável e não estar fazendo uso de nenhum medicamento contraindicado para o período de amamentação.

Ao atender esses critérios, a pessoa pode se cadastrar em uma das seis unidades de coleta de leite humano distribuídas nos municípios de Cuiabá, no Hospital Geral, Universitário Júlio Muller, Hospital e Maternidade Femina e Hospital Santa Helena. Em Rondonópolis, na Santa Casa de Misericórdia, e em Tangará da Serra, no Hospital Santa Ângela.



Doação de frascos

A SES também está mobilizando a campanha “Doe frascos, leve vida e cultive a esperança”. A ação visa a doação de frascos de vidro com tampa de plástico rosqueável para as unidades de coleta de leite humano de Mato Grosso.

Os frascos poderão ser entregues nas unidades de saúde dos municípios e encaminhados para os 16 Escritórios Regionais de Saúde, durante todo o ano. Os escritórios estão localizados em Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Juína, Porto Alegre do Norte, Sinop, Tangará da Serra, Diamantino, Alta Floresta, Juara, Peixoto de Azevedo, Água Boa, Pontes e Lacerda, Colíder e São Felix do Araguaia.

Estrutura da rede

Rodrigo informa que a equipe de Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável trabalha na implementação de estratégias de promoção, proteção e apoio à amamentação em todos os níveis de atenção à saúde. Uma delas é a Rede Mato-grossense de Bancos de Leite Humano que está em expansão para outras regiões de saúde. Ele conta que nos próximos dois anos terão mais três bancos de leite humano na região do Teles Pires e outros quatro distribuídos nas regiões de saúde do Alto Tapajós, Médio Norte, Noroeste Mato-grossense e no Araguaia Xingu. “A rede trabalha para a implementação desses bancos em razão da construção dos futuros hospitais regionais que estão em obra nessas localidades”, explica o gestor.

Apoiam o evento a Rede Global de Bancos de Leite Humano, o Hospital Geral de Cuiabá, Hospital Universitário Júlio Müller, Hospital Beneficente Santa Helena, Hospital e Maternidade Femina, Grupo de Apoio Supermães, Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Cuiabá, Associação de Doulas de Mato Grosso e o Grupo Bem Gerar.