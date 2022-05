SES reforça vacinação em municípios com programa Imuniza Mais MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) reforça a vacinação nos 141 municípios de Mato Grosso por meio do Imuniza Mais MT. Em maio, a unidade móvel do programa percorreu sete municípios e vacinou a população contra a Covid-19 e demais doenças imunopreveníveis, que integram a rotina do calendário nacional de imunização.

De janeiro a abril de 2022, a SES atendeu os municípios de Sinop, Sorriso, Juruena, Juína, Brasnorte, Cotriguaçu e Castanheira, contemplando 3.319 pessoas, com 5.576 doses aplicadas.

O projeto Imuniza Mais MT é desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso, com o objetivo de auxiliar os municípios do estado nas ações de imunização e atualização das carteiras de vacina. O trabalho segue o planejamento do calendário vacinal e do Plano Nacional de Imunização da Covid-19, além das normas e técnicas da Vigilância.

Para a superintendente de Atenção e Vigilância à Saúde da SES-MT, Alessandra Moraes, o programa apoia os municípios na aplicação da vacina, principalmente em locais de difícil acesso. “Com as baixas coberturas vacinais, três campanhas de vacinação acontecendo e a circulação do vírus do sarampo no estado, as unidades móveis são uma estratégia importante para a execução de ações que visam à melhoria da cobertura nos municípios”, explicou a gestora.

A carreta do Imuniza Mais MT é disponibilizada aos municípios que solicitam apoio e tem o objetivo de melhorar os índices de cobertura vacinal e prevenir doenças. A estrutura móvel conta com duas equipes técnicas, compostas pelo total de seis profissionais da saúde.

Dentro da unidade móvel, existe estrutura adequada para a aplicação das vacinas, conforme a orientação do Ministério da Saúde.

Para a enfermeira chefe de uma das equipes do projeto, Célia Limonge, esse trabalho é relevante, pois a ação consegue, em pouco tempo, alcançar as pessoas que ainda não se vacinaram. “Às vezes os moradores entram no caminhão por curiosidade e com a ideia formada em não se vacinarem, mas por meio do diálogo com os profissionais de saúde, essas pessoas acabam compreendendo a importância da vacina e aceitando a vacinação”, explicou a enfermeira.

A equipe técnica é capacitada para a ação e estabelece diálogo com a população. “Mostramos a todos a eficácia e a importância dos imunizantes”, conclui.

Imuniza Mais MT

O programa Imuniza Mais MT é uma estratégia de apoio aos municípios no fortalecimento de ações de imunização. A iniciativa tem o objetivo de proteger a população do estado de Mato Grosso de doenças que podem ser prevenidas com a vacinação.

A duração do programa é de quatro anos (2020-2023), período em que se prevê a realização de diversas ações com investimento em infraestrutura e logística, capacitações, regulamentação de legislação, repasse de incentivo financeiro, comunicação e mídia. É importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza que a estratégia de vacinação é uma responsabilidade dos municípios.