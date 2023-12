Sesp arrecadou R$ 19,1 milhões com leilões em 2023 e aplicará recursos em ações de combate às drogas

Nesta semana são oferecidas 2.438 oportunidades de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que conta com 34 postos de atendimento instalados em 31 municípios de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande são 777 novas vagas de trabalho. Entre elas estão 200 de auxiliar de creche, 81 de auxiliar de logística, 70 de operador de caixa e 65 de repositor de supermercado. Também são ofertadas na Capital 44 vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), nas áreas de operador de caixa (15), repositor em supermercados (15) e empacotador (6), entre outras oportunidades.

O município de Sapezal (560 km de Cuiabá) tem 404 oportunidades no mercado de trabalho nesta semana. São 176 vagas para operador de máquina agrícola, 60 vagas para auxiliar de linha de produção, 50 vagas para trabalhador agropecuário, 20 vagas para operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas e 16 vagas para analista administrativo, entre outras oportunidades de emprego.

Em Nova Mutum (239 km de Cuiabá) outras 231 vagas foram disponibilizadas: 167 vagas para operador de processo de produção, 18 vagas para atendente de lanchonete, 12 vagas para auxiliar administrativo e 10 vagas para consultor de vendas.

A unidade de Sinop (476 km de Cuiabá) oferece 151 oportunidades profissionais, entre elas 30 para auxiliar de limpeza, 11 para auxiliar de linha de produção, nove para estoquista, sete para auxiliar administrativo, sete para auxiliar de armazenamento, entre outras oportunidades disponíveis.

O município de Rondonópolis (216 km de Cuiabá) contabilizou 135 postos de trabalho disponíveis no Sine. Entre as oportunidades estão: auxiliar de limpeza (13), ajudante de carga e descarga de mercadoria (11), eletricista de manutenção de linhas elétricas (10) e servente de limpeza (09).

A lista completa e atualizada pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.

As vagas ofertadas pela Rede Sine são diárias e a todo momento novas oportunidades são cadastradas.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro-desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas oferecidas diariamente.

Os interessados devem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais e comprovante de residência. Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I é das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Já no posto do Sine, instalado no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping, o horário de funcionamento é das 10h às 18h.

Confira AQUI a relação das vagas de emprego.